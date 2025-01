Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e6365cd4-0349-4f02-816c-cd8332960598","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az év utolsó napjaiban történt.","shortLead":"Az év utolsó napjaiban történt.","id":"20250101_Autobalesetet-szenvedett-Pataki-Zita","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6365cd4-0349-4f02-816c-cd8332960598.jpg","index":0,"item":"e7f2e989-77d9-438f-8966-fc60d02d68eb","keywords":null,"link":"/elet/20250101_Autobalesetet-szenvedett-Pataki-Zita","timestamp":"2025. január. 01. 15:43","title":"Autóbalesetet szenvedett Pataki Zita","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1704923a-9ce1-4997-820d-2e0d432ce69b","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"kultura","description":"A <em>Parthenopé – Nápoly szépe</em> egy olyan ember történetét meséli el, aki minden lépésével az ellen lázad, hogy csak a gyönyörű nőt lássák meg benne.","shortLead":"A <em>Parthenopé – Nápoly szépe</em> egy olyan ember történetét meséli el, aki minden lépésével az ellen lázad...","id":"20250101_A-szirenek-nem-mennek-ferjhez-sorrentino-kritika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1704923a-9ce1-4997-820d-2e0d432ce69b.jpg","index":0,"item":"de806d06-106d-4436-8d22-31269f874c0f","keywords":null,"link":"/kultura/20250101_A-szirenek-nem-mennek-ferjhez-sorrentino-kritika","timestamp":"2025. január. 01. 16:50","title":"A szirének nem mennek férjhez – kritika Paolo Sorrentino új filmjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e7fffef-8f32-40b1-a278-dc7193388e20","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Ezerféle módon formabontó Donald Trump, de ha ezúttal nem szúrja el, a második elnöki mandátuma során a választóktól kapott erős felhatalmazásával átformálhatja Amerikát, s megerősítheti annak szerepét a világban. A hegemóniával szembeni kihívásokra reagálás viszont az utódjára maradhat.","shortLead":"Ezerféle módon formabontó Donald Trump, de ha ezúttal nem szúrja el, a második elnöki mandátuma során a választóktól...","id":"20250101_hvg-trump-beindul-atszabas-otthon-erodemonstracio-vilagban-szabad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e7fffef-8f32-40b1-a278-dc7193388e20.jpg","index":0,"item":"58d20b7b-e63d-4691-a282-5f88c1aa1dde","keywords":null,"link":"/360/20250101_hvg-trump-beindul-atszabas-otthon-erodemonstracio-vilagban-szabad","timestamp":"2025. január. 01. 19:30","title":"Szabad az út Trump előtt, de ettől még zsákutcába lavírozhatja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Bors szerint a gyilkosság után a nő órákat várt, majd magára hívta a rendőröket. ","shortLead":"A Bors szerint a gyilkosság után a nő órákat várt, majd magára hívta a rendőröket. ","id":"20241231_Megolte-az-anyjat-egy-no-Csepelen-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6.jpg","index":0,"item":"4475eeaa-b186-468a-8ac4-861be42dad25","keywords":null,"link":"/itthon/20241231_Megolte-az-anyjat-egy-no-Csepelen-ebx","timestamp":"2024. december. 31. 17:24","title":"Megölte az anyját egy nő Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4693626b-d175-4e8e-9023-4de5eac30257","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Teslát ugyanattól a társaságtól vették bérbe, mint a New Orleans-i gázolásos merénylethez használtat. A hatóságok vizsgálják, hogy lehet-e összefüggés a két eset között. ","shortLead":"A Teslát ugyanattól a társaságtól vették bérbe, mint a New Orleans-i gázolásos merénylethez használtat. A hatóságok...","id":"20250102_tesla-cybertruck-trump-hotel-las-vegas-robbanas-tuzijatek-rendorseg-fbi-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4693626b-d175-4e8e-9023-4de5eac30257.jpg","index":0,"item":"b17988e3-1b44-4e61-8816-3d2db2c77a6c","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_tesla-cybertruck-trump-hotel-las-vegas-robbanas-tuzijatek-rendorseg-fbi-nyomozas","timestamp":"2025. január. 02. 06:37","title":"Tűzijátékok és gáztartályok voltak a vegasi Trump Hotel előtt felrobbant Cybertruckban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9152044a-a958-43c9-9036-02d65f60acd7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több vonalon is műszaki hibák nehezítik a közlekedést, Piliscsaba és Esztergom között vonatok helyett buszok járnak.","shortLead":"Több vonalon is műszaki hibák nehezítik a közlekedést, Piliscsaba és Esztergom között vonatok helyett buszok járnak.","id":"20250102_mav-vonat-jarmuhiba-biztositoberendezes-kozlekedes-fennakadas-lazar-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9152044a-a958-43c9-9036-02d65f60acd7.jpg","index":0,"item":"aa2236b2-8811-46cd-b195-a6da039ab49c","keywords":null,"link":"/kkv/20250102_mav-vonat-jarmuhiba-biztositoberendezes-kozlekedes-fennakadas-lazar-janos","timestamp":"2025. január. 02. 09:49","title":"Elég rosszul indult a MÁV-nak az új év első munkanapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056a5183-9787-47b6-b63c-d0eae50ab355","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A koncessziós rendszer 2013-as bevezetése óta nem volt ilyen kevés dohánybolt, mint 2024-ben, a dohánybolt nélküli települések száma pedig megközelítette a 700-at.","shortLead":"A koncessziós rendszer 2013-as bevezetése óta nem volt ilyen kevés dohánybolt, mint 2024-ben, a dohánybolt nélküli...","id":"20250102_nemzeti-dohanyboltok-szama-csokken","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056a5183-9787-47b6-b63c-d0eae50ab355.jpg","index":0,"item":"f3775477-f1c6-4c51-be4d-469543a5639a","keywords":null,"link":"/kkv/20250102_nemzeti-dohanyboltok-szama-csokken","timestamp":"2025. január. 02. 07:26","title":"Egyre kevesebb a dohánybolt, több száz településen már nincs is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce90179a-07ff-4127-9c49-471dcaf03bc5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csupán egy Apple ID kell hozzá.","shortLead":"Csupán egy Apple ID kell hozzá.","id":"20241231_Nehany-napig-ingyenes-lesz-egy-nepszeru-streamingoldal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce90179a-07ff-4127-9c49-471dcaf03bc5.jpg","index":0,"item":"f9443fdc-948c-4f5d-b5b3-5dd20f8a4fba","keywords":null,"link":"/tudomany/20241231_Nehany-napig-ingyenes-lesz-egy-nepszeru-streamingoldal","timestamp":"2024. december. 31. 15:52","title":"Néhány napig ingyenes lesz egy népszerű streamingoldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]