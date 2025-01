Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"58acef0d-86ad-474e-b053-e704a78a63a8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az elmúlt 24 órában több millió ember keresett rá az Egyesült Államokban arra, amit Magyarországon már régóta tudni: mi az az oligarchia? A top 5 állam közül – ahonnan a legtöbb keresést indították – háromban Donald Trump nyert.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában több millió ember keresett rá az Egyesült Államokban arra, amit Magyarországon már régóta tudni: mi...","id":"20250117_oligarchia-jelentese-google-kereses-joe-biden-bucsubeszede-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58acef0d-86ad-474e-b053-e704a78a63a8.jpg","index":0,"item":"462aa054-2827-42ec-80ff-185bd62341f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_oligarchia-jelentese-google-kereses-joe-biden-bucsubeszede-donald-trump","timestamp":"2025. január. 17. 08:59","title":"„Mi az az oligarchia?” – kilőtt a Google-keresések száma, miután Joe Biden búcsúbeszédében figyelmeztetett rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5eabce-3d91-430f-940d-b53ca89c026a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szia, uram! Trumpos baseballsapka érdekel? Csak 39,90!","shortLead":"Szia, uram! Trumpos baseballsapka érdekel? Csak 39,90!","id":"20250117_Beiktatasi-szuvenirek-zavarbaejto-a-kinalat-a-Trump-kegytargyboltban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f5eabce-3d91-430f-940d-b53ca89c026a.jpg","index":0,"item":"5bb910f4-9e60-4cba-b9d9-404223c895c0","keywords":null,"link":"/vilag/20250117_Beiktatasi-szuvenirek-zavarbaejto-a-kinalat-a-Trump-kegytargyboltban","timestamp":"2025. január. 17. 18:58","title":"Beiktatási szuvenírek: zavarba ejtő a kínálat a Trump-kegytárgyboltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c73c0b3-bd80-4240-a096-8e7c897479ef","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pillanatok alatt elterjedt a TikTokon, majd a közösségi média egyéb platformjain is egy videó: egy mérnök egy olyan robotpuskát tervezett, amelyik a hangutasításoknak megfelelően céloz és lő. Közben jóval nagyobb léptékekben már folyik a MI bevonása a fegyverek készítésébe.","shortLead":"Pillanatok alatt elterjedt a TikTokon, majd a közösségi média egyéb platformjain is egy videó: egy mérnök egy olyan...","id":"20250117_sts-3d-chatgpt-vezerles-robotpuska-mesterseges-intelligencia-tiktok-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c73c0b3-bd80-4240-a096-8e7c897479ef.jpg","index":0,"item":"5f10ceaa-f9d8-495a-99ad-c3502914de81","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_sts-3d-chatgpt-vezerles-robotpuska-mesterseges-intelligencia-tiktok-video","timestamp":"2025. január. 17. 12:03","title":"Kiszabadult a szellem a palackból: mesterséges intelligenciával vezérelt robotpuskát készített egy mérnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6643743-48ae-438d-91c3-4cd4a8bf8075","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Meta első embere egy podcast interjúban támadta az Apple-t. Beszélt az innováció hiányáról, a 30 százalékos „App Store-adóról” és a zárt ökoszisztéma hátrányairól is. A háttérben viszont a két techóriás közötti növekvő feszültség áll.","shortLead":"A Meta első embere egy podcast interjúban támadta az Apple-t. Beszélt az innováció hiányáról, a 30 százalékos „App...","id":"20250118_mark-zuckerberg-velemenye-apple-meta-podcast-innovacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6643743-48ae-438d-91c3-4cd4a8bf8075.jpg","index":0,"item":"259ecbf9-353e-4c6e-b134-945fac631c6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250118_mark-zuckerberg-velemenye-apple-meta-podcast-innovacio","timestamp":"2025. január. 18. 20:03","title":"Unalmassá vált, alig fejleszt valamit, de a pénz kell neki: Zuckerberg kiakadt az Apple-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a584d89-424a-4bcf-9b35-326cea9bea0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Izrael és a Hamász közötti túszalku első fázisa során 33 Gázában fogva tartott embert engednek szabadon, a 469 napja raboskodó Omri Miran azonban nincs a szabadulók listáján.","shortLead":"Az Izrael és a Hamász közötti túszalku első fázisa során 33 Gázában fogva tartott embert engednek szabadon, a 469 napja...","id":"20250117_izrael-hamasz-tuszalku-tuzszunet-gazai-tuszok-listaja-izraeli-magyar-apa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a584d89-424a-4bcf-9b35-326cea9bea0f.jpg","index":0,"item":"50505102-a00b-42c8-a9e4-989c31f75486","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_izrael-hamasz-tuszalku-tuzszunet-gazai-tuszok-listaja-izraeli-magyar-apa","timestamp":"2025. január. 17. 13:20","title":"Nincs a Hamász fogságából kiszabaduló túszok listáján a magyar–izraeli apa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56247057-d625-44ed-8ce0-32d8a25cd598","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint az autóban rögzített genetikai nyom közvetlen vérrokonságot mutat a Magyarországon elítélt férfival. ","shortLead":"A rendőrség szerint az autóban rögzített genetikai nyom közvetlen vérrokonságot mutat a Magyarországon elítélt...","id":"20250117_nemzetkozi-elfogatoparancs-moldav-audis-amokfuto-baleset-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56247057-d625-44ed-8ce0-32d8a25cd598.jpg","index":0,"item":"2a18a9b2-e79d-4040-a37a-90df0839a983","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_nemzetkozi-elfogatoparancs-moldav-audis-amokfuto-baleset-rendorseg","timestamp":"2025. január. 17. 15:29","title":"DNS-vizsgálat igazolta, hogy a kiutasított moldáv embercsempész testvére vezethette a balesetet okozó Audit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b20d90-1506-471f-8e68-102951812d15","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"A gazdaság változásaihoz igazította az Eurostat és a KSH a tevékenységek osztályozását, az új rendszer szerint már egyértelműen besorolható az uberezés és az Airbnb-zés, de hungarikumokból sincs hiány, a pálinkához és a jurtabérléshez csatlakozott a kisvasút is. A cégek és vállalkozók tevékenységeinek átvezetése automatikusan megtörtént – elméletileg, de nem ment minden zökkenőmentesen.","shortLead":"A gazdaság változásaihoz igazította az Eurostat és a KSH a tevékenységek osztályozását, az új rendszer szerint már...","id":"20250117_ksh-teaor-nav-airbnb-uber-influenszer-e-sport-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67b20d90-1506-471f-8e68-102951812d15.jpg","index":0,"item":"bfab3532-798f-4ed2-9a2a-e774e440912a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_ksh-teaor-nav-airbnb-uber-influenszer-e-sport-ebx","timestamp":"2025. január. 17. 13:00","title":"Már influenszerekkel, lósuttogókkal és kisvasutakkal is számol a KSH: megérkezett a nagy TEÁOR-ráncfelvarrás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca5cea1-a55f-4de5-b48a-5d5d023e717f","c_author":"MBH Bank","category":"brandcontent","description":"A vállalkozások hiteligénylése sosem tartozott a legegyszerűbb folyamatok közé, de vannak, akik szerint ennek nem kell továbbra is így lennie. Ha az ügyfél által benyújtott dokumentáció megfelel az elvárásoknak, akár öt munkanapon belül hitelhez juthatnak a gyarapodni vágyó vállalkozások. Horváth Ágnes, az MBH Bank középvállalati üzletágának kiemelt szakértő vezetője, az MBH Rapid vállalati hiteleket bemutatva mondta el nekünk, hogy pontosan mivel spórolnak időt a cégeknek, illetve az idén tapasztaltak alapján miként tekintenek a jövőbe.","shortLead":"A vállalkozások hiteligénylése sosem tartozott a legegyszerűbb folyamatok közé, de vannak, akik szerint ennek nem kell...","id":"20241217_Gyors-penzugyi-segitseg-a-vallalkozasoknak-MBH-Rapid-vallalati-hitel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ca5cea1-a55f-4de5-b48a-5d5d023e717f.jpg","index":0,"item":"28796723-5837-4cd2-9b49-c381d5593114","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241217_Gyors-penzugyi-segitseg-a-vallalkozasoknak-MBH-Rapid-vallalati-hitel","timestamp":"2025. január. 18. 11:30","title":"Akár öt munkanapon belül hitelhez lehet jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]