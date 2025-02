Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"750e0791-00d0-4a83-875b-270b50712476","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem volt jó Tőzsdepalotának, Technika Házának, tévészékháznak, de jó lesz a NER-nek a 15 éve üresen álló Szabadság téri palota. Megmutatjuk, kik hogyan harcoltak azért, hogy birtokon belül legyenek.","shortLead":"Nem volt jó Tőzsdepalotának, Technika Házának, tévészékháznak, de jó lesz a NER-nek a 15 éve üresen álló Szabadság téri...","id":"20250202_hvg-tozsdepalota-teveszekhaz-tiborcz-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/750e0791-00d0-4a83-875b-270b50712476.jpg","index":0,"item":"3538e668-5cbe-42ee-9a57-226770cd236f","keywords":null,"link":"/360/20250202_hvg-tozsdepalota-teveszekhaz-tiborcz-istvan","timestamp":"2025. február. 02. 14:30","title":"Nemcsak a tőzsde és a tévé, de a Lenin Intézet otthona is volt az ikonikus épület, amely mostantól Tiborczékat gazdagíthatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee9d9269-cf9b-4a4a-9ee2-31448559a9f0","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Negyedszázada óriási hullámokat vert Ausztriában és az EU-ban, hogy az osztrák kormánykoalícióba bekerült a Jörg Haider vezette szélsőjobboldali szabadságpárt. Ma már inkább aggodalommal figyelik, hogy a még szélsőségesebb párt megkerülhetetlen a helyi politikában.","shortLead":"Negyedszázada óriási hullámokat vert Ausztriában és az EU-ban, hogy az osztrák kormánykoalícióba bekerült a Jörg Haider...","id":"20250201_hvg-jorg-haider-neppart-szabadsagpart-koalicio-ausztria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee9d9269-cf9b-4a4a-9ee2-31448559a9f0.jpg","index":0,"item":"29bdac02-8217-4696-8337-d6035e9791e5","keywords":null,"link":"/360/20250201_hvg-jorg-haider-neppart-szabadsagpart-koalicio-ausztria","timestamp":"2025. február. 01. 14:00","title":"Jörg Haider kísértete járja be Európát: az EU tehetetlenül nézi a szélsőjobboldal térfoglalását a tagállamokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azért olyan nagyon mégse, mert telitalálatos szelvény nem volt, az öttalálatosok nyereménye pedig csak egy negyed négyzetméternyi budapesti új lakásra elég.","shortLead":"Azért olyan nagyon mégse, mert telitalálatos szelvény nem volt, az öttalálatosok nyereménye pedig csak egy negyed...","id":"20250202_Megvannak-a-nyertes-lottoszamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"cf5765ce-743f-4ee1-aaf0-25aa1ec3bdec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_Megvannak-a-nyertes-lottoszamok","timestamp":"2025. február. 02. 17:14","title":"Megvannak a nyertes lottószámok, örülhetnek a prímszámok szerelmesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0446d9-3523-4d4f-b13f-be921f2c9f4c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A „barokk hegedülés legsokoldalúbb és legkiemelkedőbb alakjának” mondott Midori Seiler érkezik Budapestre a Budapesti Fesztiválzenekar koncertjére, amelyen a hat angol és francia komponista nyolc műve átfogja a barokk történetét.","shortLead":"A „barokk hegedülés legsokoldalúbb és legkiemelkedőbb alakjának” mondott Midori Seiler érkezik Budapestre a Budapesti...","id":"20250201_Atfogo-kep-a-barokk-zene-torteneterol-Midori-Seilertol-a-Zeneakademian","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b0446d9-3523-4d4f-b13f-be921f2c9f4c.jpg","index":0,"item":"95667a8c-750e-42f2-ab86-4d8ff0f0265a","keywords":null,"link":"/360/20250201_Atfogo-kep-a-barokk-zene-torteneterol-Midori-Seilertol-a-Zeneakademian","timestamp":"2025. február. 01. 16:45","title":"Átfogó kép a barokk zene történetéről Midori Seilertől a Zeneakadémián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d939ee-ee4c-4b29-8b89-e6e1e1f983fb","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Végül minden megoldódott és rendben befejeződött a mérkőzés. ","shortLead":"Végül minden megoldódott és rendben befejeződött a mérkőzés. ","id":"20250201_Nem-talaltak-a-vendegek-az-oltozo-kulcsat-igy-csuszott-a-Paks-Gyor-masodik-felideje-az-elvonalban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04d939ee-ee4c-4b29-8b89-e6e1e1f983fb.jpg","index":0,"item":"13814959-28e2-476d-9689-6fabf089ef5a","keywords":null,"link":"/sport/20250201_Nem-talaltak-a-vendegek-az-oltozo-kulcsat-igy-csuszott-a-Paks-Gyor-masodik-felideje-az-elvonalban","timestamp":"2025. február. 01. 16:41","title":"Nem találták a vendégek az öltöző kulcsát, így csúszott a Paks-Győr második félideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f9519e-b6df-41a3-b5da-3f5aaaec98c2","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Csökkenhetnek a fuvarköltségek a Vörös-tengeren a gázai tűzszünettel, de a vízi útvonalat fenyegető és ellenőrző jemeni hutik már eddig is nagy kárt okoztak a világgazdaságnak, a folytatás egyelőre bizonytalan.","shortLead":"Csökkenhetnek a fuvarköltségek a Vörös-tengeren a gázai tűzszünettel, de a vízi útvonalat fenyegető és ellenőrző jemeni...","id":"20250201_hvg-huti-biznisz-voros-tenger-szuezi-csatorna-hajozas-szallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79f9519e-b6df-41a3-b5da-3f5aaaec98c2.jpg","index":0,"item":"29f764e4-6427-4735-8c19-ead790332675","keywords":null,"link":"/360/20250201_hvg-huti-biznisz-voros-tenger-szuezi-csatorna-hajozas-szallitas","timestamp":"2025. február. 01. 08:32","title":"Elég kárt okoztak már, most visszavonultak a huti lázadók, de meddig tart a nyugalom a Szuezi-csatornán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28cbf634-9a60-4cf2-be62-07739d173581","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A három híd közül kettőt három órára, míg a legnagyobbat, a Bácskát Szerémséggel összekötő Szabadság-hidat 24 órára zárták le.","shortLead":"A három híd közül kettőt három órára, míg a legnagyobbat, a Bácskát Szerémséggel összekötő Szabadság-hidat 24 órára...","id":"20250201_Ujvidek-mindharom-hidjat-lezartak-a-tiltakozok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28cbf634-9a60-4cf2-be62-07739d173581.jpg","index":0,"item":"49bf7c75-4a9d-410d-babc-6d9f9b7b677e","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_Ujvidek-mindharom-hidjat-lezartak-a-tiltakozok","timestamp":"2025. február. 01. 16:13","title":"Újvidék mindhárom hídját lezárták a tiltakozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c10d25-81ea-4760-9b6c-597729f36a3e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A terrorszervezet szombaton három izraeli túszt enged el, akad köztük francia-izraeli és amerikai-izraeli állampolgár is.","shortLead":"A terrorszervezet szombaton három izraeli túszt enged el, akad köztük francia-izraeli és amerikai-izraeli állampolgár...","id":"20250201_hamasz-izrael-gaza-tuzszunet-fogolycsere-tuszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2c10d25-81ea-4760-9b6c-597729f36a3e.jpg","index":0,"item":"412f7466-db82-464b-9707-02ee1c114ada","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_hamasz-izrael-gaza-tuzszunet-fogolycsere-tuszok","timestamp":"2025. február. 01. 08:30","title":"Elengedte a Hamász a férfit, akinek felesége és két kisgyereke is túszként halt meg Gázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]