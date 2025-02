Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"69e97e57-8f7e-4fae-9df6-63cb3292b218","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jelenleg forgalomban lévő fájdalomcsillapítók viszonylag erősek, veszélyes mellékhatásaik lehetnek, de a függőség és a túladagolás kockázata is jelentős. Egy új készítmény alapjaiban más, mint az eddigiek.","shortLead":"A jelenleg forgalomban lévő fájdalomcsillapítók viszonylag erősek, veszélyes mellékhatásaik lehetnek, de a függőség és...","id":"20250205_suzetrigine-journavx-uj-fajdalomcsillapito-opioid-mellekhatasok-nelkul-fda-engedely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69e97e57-8f7e-4fae-9df6-63cb3292b218.jpg","index":0,"item":"1d8ea55a-d428-4378-9dcc-79e291017c78","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_suzetrigine-journavx-uj-fajdalomcsillapito-opioid-mellekhatasok-nelkul-fda-engedely","timestamp":"2025. február. 05. 08:03","title":"Állítják, hogy nincs függőség és más mellékhatás: Amerikában megjelent a teljesen új fájdalomcsillapító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d2491c-0ea3-4dd5-8a49-43d52e0a086a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kamatmentes kölcsön Borsodban az egyik legnépszerűbb, ott, ahol néhány éve bűnözői körök szálltak rá egy hasonló konstrukcióra, ami miatt azt meg is kellett szüntetni.","shortLead":"A kamatmentes kölcsön Borsodban az egyik legnépszerűbb, ott, ahol néhány éve bűnözői körök szálltak rá egy hasonló...","id":"20250204_munkashitel-hasznaltauto-mbh-bank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18d2491c-0ea3-4dd5-8a49-43d52e0a086a.jpg","index":0,"item":"59dd5d47-eb2a-4be1-935b-452fcdcbbf07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_munkashitel-hasznaltauto-mbh-bank","timestamp":"2025. február. 04. 10:47","title":"A legtöbben használt autóra költik a munkáshitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0191b7-a656-4717-be70-99a36a491a62","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple okosórája küldött SOS-jelzést a mentőszolgálatoknak arról, hogy bajban van néhány síelő Amerikában. ","shortLead":"Az Apple okosórája küldött SOS-jelzést a mentőszolgálatoknak arról, hogy bajban van néhány síelő Amerikában. ","id":"20250204_apple-watch-eletmentes-lezuhant-sielok-mentoegysegek-pozicio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f0191b7-a656-4717-be70-99a36a491a62.jpg","index":0,"item":"a56a370b-3938-4690-8ec7-497494eae56a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_apple-watch-eletmentes-lezuhant-sielok-mentoegysegek-pozicio","timestamp":"2025. február. 04. 12:03","title":"300 métert zuhantak, egy Apple Watch segített megmenteni a síelők életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e60a59e5-71f7-41ad-9d9f-3aa11d51d590","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél valósághűbb tartalmakat képes készíteni akár egyetlen fénykép alapján az új kínai mesterséges intelligencia, az OmniHuman.","shortLead":"Minden eddiginél valósághűbb tartalmakat képes készíteni akár egyetlen fénykép alapján az új kínai mesterséges...","id":"20250205_bytedance-omnihuman-mesterseges-intetlligencia-video-generalasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e60a59e5-71f7-41ad-9d9f-3aa11d51d590.jpg","index":0,"item":"6927d7c2-8605-4815-87b1-b6d9a2ec34eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_bytedance-omnihuman-mesterseges-intetlligencia-video-generalasa","timestamp":"2025. február. 05. 17:03","title":"Elképesztő videókat készít az új kínai mesterséges intelligencia, mutatjuk őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25749aa9-5f66-45d1-ad36-7038b7f725aa","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kormány lapja szerint a Direkt36 ukrajnai pénzeket kap, az oknyomozó csapat szerint a vádjaikból semmi sem igaz és várják a tényeket amik cáfolják az állításaikat.","shortLead":"A kormány lapja szerint a Direkt36 ukrajnai pénzeket kap, az oknyomozó csapat szerint a vádjaikból semmi sem igaz és...","id":"20250204_orban-csalad-uzleti-ugyek-direkt36-vad-ukran-finanszirozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25749aa9-5f66-45d1-ad36-7038b7f725aa.jpg","index":0,"item":"0b4f7209-14b7-4069-913b-8bf10908e0e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_orban-csalad-uzleti-ugyek-direkt36-vad-ukran-finanszirozas","timestamp":"2025. február. 04. 16:55","title":"Kocsis Máté szavai után a Magyar Nemzet hamar megtalálta, hol költik az ukránok a pénzt a magyar médiában, hogy besározzák Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87da4d7d-23d7-4bae-93b4-9fb25060bb1d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A legkisebb állatok is kreatív módokon küzdenek meg a hideggel.","shortLead":"A legkisebb állatok is kreatív módokon küzdenek meg a hideggel.","id":"20250205_kis-allatok-pok-mokus-teknos-tel-hibernacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87da4d7d-23d7-4bae-93b4-9fb25060bb1d.jpg","index":0,"item":"db118062-7749-43b7-9d27-de1226895cfd","keywords":null,"link":"/elet/20250205_kis-allatok-pok-mokus-teknos-tel-hibernacio","timestamp":"2025. február. 05. 05:30","title":"Ezek a kis állatok igazi szuperképességgel dacolnak a téllel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c666a9-3d05-4090-baa2-0d38e50b7277","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Javier Milei elnök azzal magyarázta a kilépést: nem fogja megengedni egy nemzetközi szervezetnek, hogy beleavatkozzon a szuverenitásukba.","shortLead":"Javier Milei elnök azzal magyarázta a kilépést: nem fogja megengedni egy nemzetközi szervezetnek, hogy beleavatkozzon...","id":"20250205_egyesult-allamok-argentina-who-kilepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92c666a9-3d05-4090-baa2-0d38e50b7277.jpg","index":0,"item":"128392ae-bac7-4ccc-b18e-9b9ddd447f50","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_egyesult-allamok-argentina-who-kilepes","timestamp":"2025. február. 05. 18:48","title":"Az Egyesült Államok után Argentína is kilép a WHO-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cfd7f7d-3955-4dd9-9050-aff86f40aa48","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Menczer szerint a magyar kormány kedvező megállapodást fog kötni Donald Trump adminisztrációjával – kérdés, hogy az amerikai elnök miről tárgyalna külön Magyarországgal, amikor korábban a teljes EU-t vámokkal fenyegette.","shortLead":"Menczer szerint a magyar kormány kedvező megállapodást fog kötni Donald Trump adminisztrációjával – kérdés...","id":"20250204_menczter-tamas-orban-viktor-donald-trump-deal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cfd7f7d-3955-4dd9-9050-aff86f40aa48.jpg","index":0,"item":"0652d668-8d38-4e0b-97a0-76e1c03187cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_menczter-tamas-orban-viktor-donald-trump-deal","timestamp":"2025. február. 04. 11:25","title":"Menczer Tamás: Majd mi megegyezünk Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]