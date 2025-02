Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0ac7428e-e70b-4ba7-9220-60dcaac09394","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Bengyel Ádám és Lányfalvi Péter befejezettnek tekintik küldetésüket a cég eladásával.","shortLead":"Bengyel Ádám és Lányfalvi Péter befejezettnek tekintik küldetésüket a cég eladásával.","id":"20250212_foxpost-bengyel-adam-lanyfalvi-peter-lemondas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ac7428e-e70b-4ba7-9220-60dcaac09394.jpg","index":0,"item":"58c8111d-3556-4526-b086-cae209fcc259","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_foxpost-bengyel-adam-lanyfalvi-peter-lemondas","timestamp":"2025. február. 12. 19:06","title":"Távoznak a cégtől a Foxpost alapítói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0342dad2-b21a-404f-8246-b6edf77ecbeb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ilie Bolojan várhatóan mintegy 100 napig lesz ideiglenes államfő.","shortLead":"Ilie Bolojan várhatóan mintegy 100 napig lesz ideiglenes államfő.","id":"20250212_romania-ideiglenes-allamfo-ilie-bolojan-klaus-iohannis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0342dad2-b21a-404f-8246-b6edf77ecbeb.jpg","index":0,"item":"a1c3ff2b-75b2-4397-a85f-b9e133e4ea81","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_romania-ideiglenes-allamfo-ilie-bolojan-klaus-iohannis","timestamp":"2025. február. 12. 16:04","title":"Ideiglenes államfő lépett hivatalba Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be6bc8c-4a00-4db6-8156-213077df2000","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Gömbbombát, bokszert, késeket és lőszereket is találtak a lakásán. ","shortLead":"Gömbbombát, bokszert, késeket és lőszereket is találtak a lakásán. ","id":"20250213_21-eves-szelsojobboldali-ferfi-tervezett-merenyletet-egy-brandenburgi-menekultszallas-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4be6bc8c-4a00-4db6-8156-213077df2000.jpg","index":0,"item":"d5080412-d812-4b23-89c6-d9089fa69f3e","keywords":null,"link":"/vilag/20250213_21-eves-szelsojobboldali-ferfi-tervezett-merenyletet-egy-brandenburgi-menekultszallas-ellen","timestamp":"2025. február. 13. 20:19","title":"21 éves szélsőjobboldali férfi tervezett merényletet egy brandenburgi menekültszállás ellen, de időben elfogták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c41cc4-3abd-4ea9-93ce-a82ba8eb1839","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új létesítmény kapacitása a működő paksi blokkokénak a felével ér fel.","shortLead":"Az új létesítmény kapacitása a működő paksi blokkokénak a felével ér fel.","id":"20250213_tiszaujvaros-uj-gazuzemu-eromu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94c41cc4-3abd-4ea9-93ce-a82ba8eb1839.jpg","index":0,"item":"d47fb72b-c3af-4ddf-abed-78b3dd568a92","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_tiszaujvaros-uj-gazuzemu-eromu","timestamp":"2025. február. 13. 10:35","title":"Új erőmű épül Tiszaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c407f3a-50b8-46a7-b489-49470b2250eb","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Miért van szükség időről időre egy tragédiára ahhoz, hogy a párkapcsolati erőszak ügyét komolyan vegye a politika, a társadalom? Az előzmények alapján a bántalmazott japán nő minapi halálát követő megrázkódtatás után sem várható érdemi változás.","shortLead":"Miért van szükség időről időre egy tragédiára ahhoz, hogy a párkapcsolati erőszak ügyét komolyan vegye a politika...","id":"20250213_hvg-parkapcsolati-eroszak-isztambuli-egyezmeny-japan-no-gyilkossag-aldozatvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c407f3a-50b8-46a7-b489-49470b2250eb.jpg","index":0,"item":"27d50153-6aa6-4c21-8b39-a8da0e1b5464","keywords":null,"link":"/360/20250213_hvg-parkapcsolati-eroszak-isztambuli-egyezmeny-japan-no-gyilkossag-aldozatvedelem","timestamp":"2025. február. 13. 16:03","title":"Egy Dunába dobott telefonért búvárokat küldtek, a felgyújtott japán nőhöz meg egy járőrt sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a24d7c-e13a-4c46-b2f7-b006a42c8858","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kocsi két sávot is elfoglalt.","shortLead":"A kocsi két sávot is elfoglalt.","id":"20250212_Felborult-egy-futar-furgon-Erzsebet-hidon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18a24d7c-e13a-4c46-b2f7-b006a42c8858.jpg","index":0,"item":"654e7a44-9b26-479f-896d-f2c7bf97e8c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250212_Felborult-egy-futar-furgon-Erzsebet-hidon","timestamp":"2025. február. 12. 15:35","title":"Felborult egy futárfurgon az Erzsébet hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35516ad5-975f-4d2d-a745-27beb24034e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szélsőséges időjárás nem kíméli a lakásokat.","shortLead":"A szélsőséges időjárás nem kíméli a lakásokat.","id":"20250213_generali-karbejelentes-eghajlatvaltozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35516ad5-975f-4d2d-a745-27beb24034e7.jpg","index":0,"item":"e6b350ad-9dd2-4ef1-9924-af36feba1d12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250213_generali-karbejelentes-eghajlatvaltozas","timestamp":"2025. február. 13. 10:48","title":"Generali: Közel 40 000 kárbejelentés érkezett az éghajlatváltozás nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1f0acb-a733-42a8-a93a-8e700a054a7f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Korlátozásokkal ugyan, de rövidesen már azok is készíthetnek elemzéseket a ChatGPT-vel, akik nem szeretnének fizetni a legdrágább csomagért. Más változtatásokat is bejelentett Sam Altman, a cég vezérigazgatója.","shortLead":"Korlátozásokkal ugyan, de rövidesen már azok is készíthetnek elemzéseket a ChatGPT-vel, akik nem szeretnének fizetni...","id":"20250213_openai-chatgpt-deep-research-ingyenes-modellek-egyszerusites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b1f0acb-a733-42a8-a93a-8e700a054a7f.jpg","index":0,"item":"4a89a1ec-3ad8-4a60-a8a6-de839e7ecf61","keywords":null,"link":"/tudomany/20250213_openai-chatgpt-deep-research-ingyenes-modellek-egyszerusites","timestamp":"2025. február. 13. 15:03","title":"Havi 80 000 forint helyett hamarosan ingyen is használhatja az OpenAI nagy dobását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]