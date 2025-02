Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fcb4ffe0-7939-4c67-928c-03cf10255e05","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Máig Christophe Rocancourt az egyik legismertebb francia Hollywoodban, akinek ünnepelt sztárok, modellek és szépségkirálynők keresték a társaságát – többüket feleségül is vette. Kimagasló színészi képességeit és hihetetlen meggyőző erejét azonban nem a filmvásznon kamatoztatta: hol francia nemesnek, hol a Rockefeller család örökösének vagy Sophia Loren törvénytelen fiának, hol filmproducernek vagy menő bokszpromóternek adta ki magát, hogy a lehető legtöbb pénzt csalja ki áldozataiból. Nagy csalások című sorozatunk legújabb cikke.","shortLead":"Máig Christophe Rocancourt az egyik legismertebb francia Hollywoodban, akinek ünnepelt sztárok, modellek és...","id":"20250218_Christophe-Rocancourt-nagy-csalok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fcb4ffe0-7939-4c67-928c-03cf10255e05.jpg","index":0,"item":"273bf6ac-2460-4243-b9cf-69787a4e729c","keywords":null,"link":"/360/20250218_Christophe-Rocancourt-nagy-csalok","timestamp":"2025. február. 18. 19:45","title":"Aki fél Hollywoodot bepalizta: a világ legsármosabb szélhámosa, Christophe Rocancourt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1fd292-078f-4e00-9608-81e9e8bb3e03","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rágalmazás és becsületsértés miatt zajlott vizsgálat a Placebo frontembere, Brian Molko ellen. ","shortLead":"Rágalmazás és becsületsértés miatt zajlott vizsgálat a Placebo frontembere, Brian Molko ellen. ","id":"20250218_giorgia-meloni-ragalmazas-placebo-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e1fd292-078f-4e00-9608-81e9e8bb3e03.jpg","index":0,"item":"a63e5698-5406-452a-8e40-919a391571b0","keywords":null,"link":"/kultura/20250218_giorgia-meloni-ragalmazas-placebo-vademeles","timestamp":"2025. február. 18. 08:16","title":"Nácinak és fasisztának nevezte Giorgia Melonit, most vádat emeltek a brit rocksztár ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozat hozzátartozói tavaly májusban jelentették be az eltűnését, a gyilkost hónapokkal később kapták el a rendőrök bűntársával együtt.","shortLead":"Az áldozat hozzátartozói tavaly májusban jelentették be az eltűnését, a gyilkost hónapokkal később kapták el a rendőrök...","id":"20250218_Volt-partnere-olt-meg-egy-31-eves-not-Budapesten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"38ee981e-5807-4934-8751-0ddf2dc9d2ba","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Volt-partnere-olt-meg-egy-31-eves-not-Budapesten","timestamp":"2025. február. 18. 08:38","title":"Volt partnere ölt meg egy 31 éves nőt Budapesten, barátja segített neki eltüntetni a holttestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed696431-9e60-4045-b115-418741f1d9a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Repül, félmaratont fut, és nem fázik a külügyminiszter.","shortLead":"Repül, félmaratont fut, és nem fázik a külügyminiszter.","id":"20250218_gender-propaganda-Szijjarto-ferfias-hoerzet-new-york-futas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed696431-9e60-4045-b115-418741f1d9a8.jpg","index":0,"item":"d81c84bf-0787-48e3-9195-5abf97486dad","keywords":null,"link":"/elet/20250218_gender-propaganda-Szijjarto-ferfias-hoerzet-new-york-futas","timestamp":"2025. február. 18. 12:30","title":"A genderpropagandával riogató Szijjártó szerint már a hőérzetnek is neme van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7109f6-2379-436b-a853-b3d4158f50ae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bonyolítja a mentést, hogy nehezen megközelíthető az érintett partszakasz. ","shortLead":"Bonyolítja a mentést, hogy nehezen megközelíthető az érintett partszakasz. ","id":"20250219_Tobb-mint-150-kis-kardszarnyu-delfin-uszott-ki-az-ausztral-tengerpartra---video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b7109f6-2379-436b-a853-b3d4158f50ae.jpg","index":0,"item":"d71d1c25-da31-41a8-8865-4a105daaa81c","keywords":null,"link":"/zhvg/20250219_Tobb-mint-150-kis-kardszarnyu-delfin-uszott-ki-az-ausztral-tengerpartra---video","timestamp":"2025. február. 19. 07:48","title":"Több mint 150 kis kardszárnyú delfin úszott ki az ausztrál tengerpartra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac41b752-8bb7-45ce-b72e-aa0f1772a98e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kevesebb funkciót tartalmaz ugyan, de így is sokaknak elegendő a munkához a Microsoft Word, Excel és PowerPoint ingyenes, böngészős változata.","shortLead":"Kevesebb funkciót tartalmaz ugyan, de így is sokaknak elegendő a munkához a Microsoft Word, Excel és PowerPoint...","id":"20250219_microsoft-office-word-excel-powerpoint-microsoft-365-programok-ingyen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac41b752-8bb7-45ce-b72e-aa0f1772a98e.jpg","index":0,"item":"335abc07-7a78-45c0-96bc-a74b3796cd13","keywords":null,"link":"/tudomany/20250219_microsoft-office-word-excel-powerpoint-microsoft-365-programok-ingyen","timestamp":"2025. február. 19. 08:03","title":"Így használhatja ingyen a Wordöt, az Excelt és a PowerPointot – le sem kell töltenie semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e4f77b9-7050-40c8-a092-2339066a890b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Okosabbá válhat a Google mesterséges intelligencia alkalmazása. A keresőóriás ugyanis bejelentette, hogy a Gemini mostantól kezdve emlékezni fog a korábbi csevegésekre, és ezeknek megfelelően alakíthatja majd ki aktuális válaszait.","shortLead":"Okosabbá válhat a Google mesterséges intelligencia alkalmazása. A keresőóriás ugyanis bejelentette, hogy a Gemini...","id":"20250218_google-gemini-mesterseges-intelligencia-chatbot-memoria-emlekezo-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e4f77b9-7050-40c8-a092-2339066a890b.jpg","index":0,"item":"52835c97-ce8c-461b-a3f1-5c5f4bbfb639","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_google-gemini-mesterseges-intelligencia-chatbot-memoria-emlekezo-funkcio","timestamp":"2025. február. 18. 14:03","title":"Emlékezni fog a Google Geminije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a088167c-7970-4072-a309-18d24850134b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Előrejelzések szerint a nem is olyan messze található Mohos-töbörben akár –30 fok alatti érték is előfordulhat majd a héten. ","shortLead":"Előrejelzések szerint a nem is olyan messze található Mohos-töbörben akár –30 fok alatti érték is előfordulhat majd...","id":"20250218_lillafured-fagy-tel-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a088167c-7970-4072-a309-18d24850134b.jpg","index":0,"item":"9ce87c27-2ebe-4c8c-98dc-4fa90c6618d0","keywords":null,"link":"/zhvg/20250218_lillafured-fagy-tel-fotok","timestamp":"2025. február. 18. 15:40","title":"Különleges látványt nyújt a jéggé fagyott a vízesés Lillafüreden – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]