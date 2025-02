Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Harmadával nőttek az egészségpénztárak lakáshitelekhez kapcsolódó kifizetései tavaly.","shortLead":"Harmadával nőttek az egészségpénztárak lakáshitelekhez kapcsolódó kifizetései tavaly.","id":"20250226_Az-egeszsegpenztarakbol-is-egyre-tobb-penz-megy-lakascelra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726.jpg","index":0,"item":"917c7ed9-86b8-4ba9-bbb5-5ba6de8646ae","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250226_Az-egeszsegpenztarakbol-is-egyre-tobb-penz-megy-lakascelra","timestamp":"2025. február. 26. 13:34","title":"Az egészségpénztárakból is egyre több pénz megy lakáscélra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ec995c4-2923-4fd6-970e-a56de04d20dd","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250227_Marabu-Feknyuz-Nyugdijas-szavazo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ec995c4-2923-4fd6-970e-a56de04d20dd.jpg","index":0,"item":"604d8d29-52ec-4725-986e-ef122fef1597","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Marabu-Feknyuz-Nyugdijas-szavazo","timestamp":"2025. február. 27. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Nyugdíjas szavazó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kicsit átalakítják a kormányzati feladatokat, Rogán és Gulyás ezzel veszít.","shortLead":"Kicsit átalakítják a kormányzati feladatokat, Rogán és Gulyás ezzel veszít.","id":"20250226_rogan-antal-kormanyzati-atalakitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524.jpg","index":0,"item":"a51ffc00-30c1-40e1-834b-6f3078c2d1ac","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_rogan-antal-kormanyzati-atalakitas","timestamp":"2025. február. 26. 15:33","title":"Itt látható egyetlen ábrán, ahogyan százmilliárdok távoznak Rogán Antaltól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7910f92a-6d65-47a8-9649-bbe999dad174","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A lengyel űrügynökség szerint a Falcon 9-es további darabjai egy körülbelül száz kilométeres széles sávban bukkanhatnak még fel.","shortLead":"A lengyel űrügynökség szerint a Falcon 9-es további darabjai egy körülbelül száz kilométeres széles sávban bukkanhatnak...","id":"20250227_spacex-falcon9-raketa-meghibasodas-lengyelorszag-becsapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7910f92a-6d65-47a8-9649-bbe999dad174.jpg","index":0,"item":"8a40de5e-fe6b-43dd-b09b-dd033dc2cfb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_spacex-falcon9-raketa-meghibasodas-lengyelorszag-becsapodas","timestamp":"2025. február. 27. 06:46","title":"A SpaceX rakétájának négy darabját találták meg eddig Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d096121-8504-469f-a608-5e164b353870","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint „az embereknek” hozzá hasonlóan borzasztóan rossz a véleménye az Európai Unióról.","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint „az embereknek” hozzá hasonlóan borzasztóan rossz a véleménye az Európai...","id":"20250227_gulyas-gergely-brusszel-illiberalis-magyarorszag-liberalis-europai-unio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d096121-8504-469f-a608-5e164b353870.jpg","index":0,"item":"df9542f4-e6ce-427a-9200-23b1c75f8343","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_gulyas-gergely-brusszel-illiberalis-magyarorszag-liberalis-europai-unio","timestamp":"2025. február. 27. 07:08","title":"Gulyás Gergely: Valójában Brüsszel az illiberális, Magyarország liberális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b44cc018-428d-44f8-afd2-6b9a60da7903","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az egyik dinó a kutatók szerint 8-9 tonna lehetett, és jóval nagyobb volt, mint a környéken talált törpedinoszauruszok.","shortLead":"Az egyik dinó a kutatók szerint 8-9 tonna lehetett, és jóval nagyobb volt, mint a környéken talált törpedinoszauruszok.","id":"20250225_dinoszauruszfaj-erdely-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b44cc018-428d-44f8-afd2-6b9a60da7903.jpg","index":0,"item":"5400f750-0e0c-45d5-9e46-ff632b48ea27","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_dinoszauruszfaj-erdely-kutatas","timestamp":"2025. február. 25. 13:50","title":"Két új erdélyi dinoszauruszfajra bukkantak kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f9dc8e-c0ce-423b-8605-68bcba579b30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem találtak bűncselekmény gyanújára adó okot.","shortLead":"Nem találtak bűncselekmény gyanújára adó okot.","id":"20250225_Elutasitotta-a-rendorseg-a-feljelentest-Lazar-Janos-egykori-reszesederol-a-Divatcsarnokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53f9dc8e-c0ce-423b-8605-68bcba579b30.jpg","index":0,"item":"d3d5bb57-ad2a-41d6-9920-8694208f7d30","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_Elutasitotta-a-rendorseg-a-feljelentest-Lazar-Janos-egykori-reszesederol-a-Divatcsarnokban","timestamp":"2025. február. 25. 14:09","title":"Elutasította a rendőrség a feljelentést Lázár János egykori részesedéről a Divatcsarnokban, ahol a Mini-Dubaj befektetői nyitottak volna irodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98b919f-33f5-421a-bfbc-7797bef5b143","c_author":"Kovács István","category":"itthon","description":"Üvöltözésről is beszélt a HVG-nek Hankó Viktória pécsi önkormányzati képviselő, aki megtartja mandátumát, és függetlenként folytatja, de a Magyar Kétfarkú Kutya Pártból kilép. A párt szerint személyes konfliktusok állnak a háttérben.","shortLead":"Üvöltözésről is beszélt a HVG-nek Hankó Viktória pécsi önkormányzati képviselő, aki megtartja mandátumát, és...","id":"20250225_kutyapart-pecs-onkormanyzat-kilep-hanko-viktoria-kepviselo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f98b919f-33f5-421a-bfbc-7797bef5b143.jpg","index":0,"item":"bbda401f-8b9b-450b-9b31-922e0fc62560","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_kutyapart-pecs-onkormanyzat-kilep-hanko-viktoria-kepviselo","timestamp":"2025. február. 25. 15:44","title":"Elvesztette egyetlen képviselőjét a Kutyapárt Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]