Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"66e39b9b-dbe0-4b8a-aeed-b70a04efe058","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Középtávú Időjárás Előrejelzések Európai Központja (ECMWF) bemutatta legújabb, mesterséges intelligenciára épülő időjárási modelljét, ami a központ állítása szerint 20 százalékkal túlszárnyalja a legjobb fizikai modelleket is.","shortLead":"Az Középtávú Időjárás Előrejelzések Európai Központja (ECMWF) bemutatta legújabb, mesterséges intelligenciára épülő...","id":"20250302_ecmwf-mesterseges-intelligencia-idojarasmodell-aifs-megjelenes-pontossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66e39b9b-dbe0-4b8a-aeed-b70a04efe058.jpg","index":0,"item":"fed6d4d4-8228-43b3-93b0-26429b3c9985","keywords":null,"link":"/tudomany/20250302_ecmwf-mesterseges-intelligencia-idojarasmodell-aifs-megjelenes-pontossag","timestamp":"2025. március. 02. 08:03","title":"1000-szer kevesebbet fogyaszt, mégis jobb 20%-kal: új korszak jöhet az időjárás-előrejelzésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7f8ea6-324b-4b5f-9d42-70ac28f3db29","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A neves bolgár politológus arról ír a Financial Timesban, hogy a korszakos washingtoni elképzelések nagyjából két hónap alatt teljesen átformálták az európai politikát.","shortLead":"A neves bolgár politológus arról ír a Financial Timesban, hogy a korszakos washingtoni elképzelések nagyjából két hónap...","id":"20250302_Ivan-Krasztev-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b7f8ea6-324b-4b5f-9d42-70ac28f3db29.jpg","index":0,"item":"5205cc40-5ee2-4a73-9b1e-d71bc27afd8f","keywords":null,"link":"/360/20250302_Ivan-Krasztev-lapszemle","timestamp":"2025. március. 02. 09:00","title":"Ivan Krasztev: Európának el kell térítenie Trump forradalmi terveit a világ érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99ac68c5-8266-40f9-bef8-dfe1f67e82a9","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Közhely, hogy soha ne feküdjünk le haraggal. Ráadásul egy friss kutatás azt mutatja, hogy reggel pozitívabban látjuk a dolgokat. Mégsem biztos, hogy érdemes reggelre hagyni a békülést. ","shortLead":"Közhely, hogy soha ne feküdjünk le haraggal. Ráadásul egy friss kutatás azt mutatja, hogy reggel pozitívabban látjuk...","id":"20250302_Rosszabb-a-kedve-estenkent-foleg-vasarnap-rosszkedv-depresszio-vita","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99ac68c5-8266-40f9-bef8-dfe1f67e82a9.jpg","index":0,"item":"304a3660-eb72-4a57-a83a-644665fc947c","keywords":null,"link":"/elet/20250302_Rosszabb-a-kedve-estenkent-foleg-vasarnap-rosszkedv-depresszio-vita","timestamp":"2025. március. 02. 16:00","title":"Rosszabb a kedve esténként, főleg vasárnap? Nincs egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca124e94-262f-4b7d-aaa2-79a0a591060c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Mivel az infláció 3,7 százalék volt tavaly, legfeljebb ennyivel emelhetnek.","shortLead":"Mivel az infláció 3,7 százalék volt tavaly, legfeljebb ennyivel emelhetnek.","id":"20250301_bank-dijemeles-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca124e94-262f-4b7d-aaa2-79a0a591060c.jpg","index":0,"item":"84902bd1-5e00-42fc-902a-de406f88116c","keywords":null,"link":"/kkv/20250301_bank-dijemeles-inflacio","timestamp":"2025. március. 01. 15:12","title":"Újabb két bank emeli a díjait az inflációra hivatkozva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f5eeb73-db5a-4fa5-9d05-33d5d2ad7952","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Bár Oroszországot hozzák fel példaként, amikor az LMBTQ-közösség elleni magyar kormányzati lépésekről beszélünk, Moszkvában és Szentpéterváron a Pride betiltása fordított utat járt be, mint Magyarországon: hamarabb tiltották be a felvonulásokat, mint hogy jogszabályban korlátozták volna a melegek jogait.","shortLead":"Bár Oroszországot hozzák fel példaként, amikor az LMBTQ-közösség elleni magyar kormányzati lépésekről beszélünk...","id":"20250302_pride-moszkva-lmbt-torveny-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f5eeb73-db5a-4fa5-9d05-33d5d2ad7952.jpg","index":0,"item":"1ac49ea2-663d-47e8-9cd4-86b471ce848d","keywords":null,"link":"/360/20250302_pride-moszkva-lmbt-torveny-oroszorszag","timestamp":"2025. március. 02. 15:00","title":"Az orosz elnyomás magasabb fokozata: 100 évre tiltották be a Pride-ot Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d50f75-7006-4340-8dd4-8a3f5bb8633d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A gyönyörű Mercedes 500 E-ért pontosan annyi pénzt kérnek, amennyibe egy új Mercedes-AMG S 63 E Performance kerül.","shortLead":"A gyönyörű Mercedes 500 E-ért pontosan annyi pénzt kérnek, amennyibe egy új Mercedes-AMG S 63 E Performance kerül.","id":"20250303_ennek-a-34-eves-mercinek-az-arabol-kijon-egy-vadonatuj-802-loeros-s-osztaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39d50f75-7006-4340-8dd4-8a3f5bb8633d.jpg","index":0,"item":"5b65b992-c704-411e-b94c-b9c90ac1311c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250303_ennek-a-34-eves-mercinek-az-arabol-kijon-egy-vadonatuj-802-loeros-s-osztaly","timestamp":"2025. március. 03. 06:41","title":"Ennek a 34 éves Mercinek az árából kijön egy vadonatúj 802 lóerős S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71206d26-28b5-4264-a3b3-680c0d1523c6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Mennyit számít két másodperc?","shortLead":"Mennyit számít két másodperc?","id":"20250301_futball-foci-szabalyok-kapus-focilabda-jatekvezeto-szoglet-ifab","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71206d26-28b5-4264-a3b3-680c0d1523c6.jpg","index":0,"item":"b04bf08b-e92f-4db3-9a52-d96b8f33aa82","keywords":null,"link":"/sport/20250301_futball-foci-szabalyok-kapus-focilabda-jatekvezeto-szoglet-ifab","timestamp":"2025. március. 01. 17:32","title":"Változás jön a foci szabályaiban, a kapusoknak kell majd jobban figyelniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3a1798-abfb-478b-aac1-2ece683e5c39","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyik legkiszámíthatatlanabb és legnyíltabb verseny volt az idei, az Anora pedig öt díjat is elhozott a vasárnap esti Oscar-gáláról. ","shortLead":"Az egyik legkiszámíthatatlanabb és legnyíltabb verseny volt az idei, az Anora pedig öt díjat is elhozott a vasárnap...","id":"20250303_anora-ot-oscar-dij-mikey-madison-sean-baker","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d3a1798-abfb-478b-aac1-2ece683e5c39.jpg","index":0,"item":"6dfdca8d-01d2-490a-8cbc-3b88ee0905c9","keywords":null,"link":"/kultura/20250303_anora-ot-oscar-dij-mikey-madison-sean-baker","timestamp":"2025. március. 03. 06:16","title":"Hogyan lett az Anora az idei Oscar meglepetése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]