[{"available":true,"c_guid":"80a4e32d-ff6c-4f8f-997b-3a11b9c2bce3","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Február váratlanul magas inflációs adattal lökte be az ajtót, ennek megfelelően a kormányzati szereplők is egyre hangosabban fenyegetőznek a hatósági árak újbóli bevezetésével. Na de vajon arra képesek voltak, hogy pusztán ezzel megállítsák a drágulást?","shortLead":"Február váratlanul magas inflációs adattal lökte be az ajtót, ennek megfelelően a kormányzati szereplők is egyre...","id":"20250301_februari-bevasarlokosar-elelmiszerarak-inflacio-vasarnapi-ebed-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80a4e32d-ff6c-4f8f-997b-3a11b9c2bce3.jpg","index":0,"item":"7eb98b87-6de9-4a8a-81a3-f2aff4ed6255","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250301_februari-bevasarlokosar-elelmiszerarak-inflacio-vasarnapi-ebed-ebx","timestamp":"2025. március. 01. 10:30","title":"Szárnyal a csirkemell ára, vajon a kormány fogja megállítani? Ez a HVG februári bevásárlókosara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c8e2c7-2232-43bf-bacb-bd9b09bd3eef","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Nyolc évtizede követett amerikai külpolitikával számol le Donald Trump, aki visszahozhatja a nagyhatalmak befolyási övezeteit, amelyek között Európa présben találhatja magát.","shortLead":"Nyolc évtizede követett amerikai külpolitikával számol le Donald Trump, aki visszahozhatja a nagyhatalmak befolyási...","id":"20250301_trump-kulpolitikaja-ero-es-eroszak-riadt-szovetsegesek-nincs-benne-rendszer-","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5c8e2c7-2232-43bf-bacb-bd9b09bd3eef.jpg","index":0,"item":"b5e608cd-f8ea-4093-8fec-056dfc4836d3","keywords":null,"link":"/360/20250301_trump-kulpolitikaja-ero-es-eroszak-riadt-szovetsegesek-nincs-benne-rendszer-","timestamp":"2025. március. 01. 10:30","title":"Trump ellenségnek tekinti Európát, amely még keresi az ellenszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4760b2e-3ac4-487b-b007-6891f5f93a95","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai sajtó így elemzi Donald Trump és Volodimir Zelenszkij kudarcba fulladt tárgyalásait.","shortLead":"Az amerikai sajtó így elemzi Donald Trump és Volodimir Zelenszkij kudarcba fulladt tárgyalásait.","id":"20250301_lapszemle-trump-zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4760b2e-3ac4-487b-b007-6891f5f93a95.jpg","index":0,"item":"f2250ffe-c437-409f-bde8-cbc85405455a","keywords":null,"link":"/360/20250301_lapszemle-trump-zelenszkij","timestamp":"2025. március. 01. 09:00","title":"Wall Street Journal: Trump és Zelenszkij csörtéjének győztese Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"791f5312-c015-4c00-a8e3-dc8e4122988c","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Szombaton volt a Nemzeti Faültetés Napja, közel 5000 önkéntes ültetett őshonos csemetéket 218 helyszínen. ","shortLead":"Szombaton volt a Nemzeti Faültetés Napja, közel 5000 önkéntes ültetett őshonos csemetéket 218 helyszínen. ","id":"20250301_nemzeti-faultetes-napja-10-millio-fa-alapitvany-erdo-fenntarthatosag-klimaharc-termeszetvedelem-civil-onkentesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/791f5312-c015-4c00-a8e3-dc8e4122988c.jpg","index":0,"item":"145a2016-1557-4821-a530-2fc596358c9a","keywords":null,"link":"/zhvg/20250301_nemzeti-faultetes-napja-10-millio-fa-alapitvany-erdo-fenntarthatosag-klimaharc-termeszetvedelem-civil-onkentesseg","timestamp":"2025. március. 01. 16:39","title":"Majd százezer facsemete került a földbe a tavasz első napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccf3edd4-f5e6-4e25-9dc3-964aba5af3d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A Firefly Aerospace a második olyan magáncég, amelynek sikerült a Holdra való sima leszállás.","shortLead":"A Firefly Aerospace a második olyan magáncég, amelynek sikerült a Holdra való sima leszállás.","id":"20250302_amerikai-ceg-holdraszallas-leszalloegyseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccf3edd4-f5e6-4e25-9dc3-964aba5af3d1.jpg","index":0,"item":"1123005d-b62f-44dd-8e90-708d1920b055","keywords":null,"link":"/tudomany/20250302_amerikai-ceg-holdraszallas-leszalloegyseg","timestamp":"2025. március. 02. 16:14","title":"Történelmet írt egy amerikai cég, azzal, hogy sikerült eljutniuk a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe94403a-08a2-4b66-8b1b-a7f209a3bc75","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Közben Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője arról beszélt, hogy Washington és Moszkva külpolitikája nagyjából együttállásba került.","shortLead":"Közben Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője arról beszélt, hogy Washington és Moszkva külpolitikája nagyjából...","id":"20250302_Sajat-beketervet-rak-ossze-es-mutat-be-az-USA-nak-Ukrajna-Nagy-Britannia-es-Franciaorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe94403a-08a2-4b66-8b1b-a7f209a3bc75.jpg","index":0,"item":"77d5f8b8-72c1-42f9-90d6-7b68d6e89f53","keywords":null,"link":"/vilag/20250302_Sajat-beketervet-rak-ossze-es-mutat-be-az-USA-nak-Ukrajna-Nagy-Britannia-es-Franciaorszag","timestamp":"2025. március. 02. 12:35","title":"Saját béketervet rak össze, és mutat be az USA-nak Ukrajna, Nagy-Britannia és Franciaország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b351b98-4fcb-4de6-a349-9404f8b48df2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fehér Ház állítja, hogy nem adtak engedélyt a TASZSZ tudósítójának a részvételre, mégis bejutott az Ovális Irodába. Amikor észrevették, kikísérték.","shortLead":"A Fehér Ház állítja, hogy nem adtak engedélyt a TASZSZ tudósítójának a részvételre, mégis bejutott az Ovális Irodába...","id":"20250301_donald-trump-volodimir-zelenszkij-talalkozo-feher-haz-taszsz-orosz-allami-hirugynokseg-ap-reuters","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b351b98-4fcb-4de6-a349-9404f8b48df2.jpg","index":0,"item":"4a80da7f-ece4-4ca9-8ec3-58264fc6d109","keywords":null,"link":"/vilag/20250301_donald-trump-volodimir-zelenszkij-talalkozo-feher-haz-taszsz-orosz-allami-hirugynokseg-ap-reuters","timestamp":"2025. március. 01. 09:56","title":"Ott volt Trump és Zelenszkij találkozóján az orosz állami hírügynökség tudósítója, miközben az AP-t és a Reuterst kizárták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049fdba5-6587-444a-89c3-5591c29c43a1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kerti Györgyi szerezte meg a szavazatok több mint 75 százalékát, míg a Fidesz jelöltje csak harmadannyit kapott.","shortLead":"Kerti Györgyi szerezte meg a szavazatok több mint 75 százalékát, míg a Fidesz jelöltje csak harmadannyit kapott.","id":"20250302_fidesz-papa-kerti-gyorgyi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/049fdba5-6587-444a-89c3-5591c29c43a1.jpg","index":0,"item":"41e58c7b-e9c2-4c4d-a2b6-4f8bc483da47","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_fidesz-papa-kerti-gyorgyi","timestamp":"2025. március. 02. 21:13","title":"Nagyon kikapott a Fidesz jelöltje Pápán az időközi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]