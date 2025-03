Orbán Viktor nemrégiben egy bőven 100 millió feletti árú páncélozott BMW 760i xDrive Protection G7L-t villantott, ami azért is szokatlan tőle, mert jó ideig inkább kifejezetten szolid – ettől még persze korántsem puritán – Volkswagen Multivanekben lehetett látni akár külföldön, akár itthon. Most pedig egy újabb érdekes politikusi autó bukkant fel a színen: Gyurcsány Ferenc gondolta úgy, hogy egy lakóautóval vág neki országjárásának.

Érdekes választás, de lehet szeretni az ilyesmit. Az persze csak sztereotípia, hogy a holland, angol, német nyugdíjasok sportja ez, akik kommunákba verődve lakják be májustól október végéig a kempingeket. Ez a konkrét példány, amivel a DK elnök kalandozik, egy Adria Sun Living A 75 DP, egy alkóvos (búbos) felépítésű lakóautó, ami azt jelenti, hogy a sofőrtér felett is van egy „szoba”. Kétségkívül nem kicsi egy ilyen jármű: 7,4 méter hosszú és 2,3 méter széles, és akár 6 fő is kényelmesen elfér benne​. Két fix franciaágy van benne – egy hátul, egy pedig a vezetőfülke fölött az alkóvban. Az „eltüntethető” fürdőszoba igazi különlegesség: egy mozgatható falrész vagy ajtó segítségével pillanatok alatt megnövelhető a konyha vagy a zuhanyzó tere, és tulajdonképpen a nappalijában is kényelmesen el lehet férni.

Gyurcsány lakóautója Facebook

Jó kaland egy ilyen jármű, de igazából költséghatékonyabb két hétre a bérlése, ahogy, mint a Telex megtudta, Gyurcsány is tette. Téli szezonban akár 40 ezer forintból megúszható a napi bérlés, ami egy átlagos apartman ára ilyen időszakban nagyjából az országban. Sajátként egy ilyen már komolyabb kiadás, hiszen, még ha nettó áron – leáfázva – vesszük is cégesnek, egy fiatalabb lakóautó ára akkor is közel 20 milliós tétel.