„Ne vegyél Teslát” – ezt írta egy egy walesi tengerpart homokjába egy Teslával húzott borona segítségével egy brit nő. A közel 250 méter hosszú felirat mellé az autógyártó vezérigazgatójának, Elon Musknak az alakját is bekarcolta a fövenybe, azt a pillanatot megörökítve, amikor Donald Trump elnöki beiktatásán náci karlendítésre hasonlító mozdulatot tett.

Thousands of people are ditching Tesla. Here’s one of them with a message you can see from space.



Location: Black Rock Sands, Wales, UK



Led By Donkeys is 100% funded by small donations. pic.twitter.com/G2AT9XWduI