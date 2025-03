Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"58dc602d-6390-48d6-aca5-db89c21927f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező saját bevallása szerint kicsit sci-fi-irányba viszi el a bibliai történetet.","shortLead":"A rendező saját bevallása szerint kicsit sci-fi-irányba viszi el a bibliai történetet.","id":"20250326_Olyan-lesz-mint-egy-LSD-trip-Mel-Gibson-folytatast-keszit-A-passiohoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58dc602d-6390-48d6-aca5-db89c21927f7.jpg","index":0,"item":"541f6a48-2097-4083-85d6-b7bc6e7bc8e7","keywords":null,"link":"/kultura/20250326_Olyan-lesz-mint-egy-LSD-trip-Mel-Gibson-folytatast-keszit-A-passiohoz","timestamp":"2025. március. 26. 14:12","title":"„Olyan lesz, mint egy LSD-trip” – Mel Gibson folytatást készít A passióhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hiba Michael Waltz nemzetbiztonsági tanácsadó állásába kerülhet, mivel ő volt az, aki véletlenül meghívta a „húszi csoportba” a lap főszerkesztőjét.","shortLead":"A hiba Michael Waltz nemzetbiztonsági tanácsadó állásába kerülhet, mivel ő volt az, aki véletlenül meghívta a „húszi...","id":"20250325_trump-hegseth-atlantic-haditervek-reakciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"013fc44f-787b-437b-bef7-7276d9fdc8cb","keywords":null,"link":"/vilag/20250325_trump-hegseth-atlantic-haditervek-reakciok","timestamp":"2025. március. 25. 06:12","title":"Trump és Musk viccelődtek, Hegseth idegesen tagad – így reagáltak amerikai vezetők az Atlanticnek kiszivárogtatott tervekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"706ca530-93c7-4784-8d21-a1541d3693bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi azután egyezett bele a válásba, hogy felesége és annak 30 évvel fiatalabb szeretője többször próbálta őt megölni.","shortLead":"A férfi azután egyezett bele a válásba, hogy felesége és annak 30 évvel fiatalabb szeretője többször próbálta őt...","id":"20250325_emberoles-kiserlete-tanarno-szereto-ferj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/706ca530-93c7-4784-8d21-a1541d3693bf.jpg","index":0,"item":"927a4c03-9e3b-4954-bb8e-161e7377895e","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_emberoles-kiserlete-tanarno-szereto-ferj","timestamp":"2025. március. 25. 14:34","title":"Súlyosabb ítélet született annak a nőnek az ügyében, aki fiatal szeretőjével közösen próbálta megölni a férjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbdf484-3a68-474d-b925-5d5c2a5effe3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő maga is nagy fagylaltrajongó.","shortLead":"A katolikus egyházfő maga is nagy fagylaltrajongó.","id":"20250325_vatikan-roma-ferenc-papa-halleluja-fagylalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fbdf484-3a68-474d-b925-5d5c2a5effe3.jpg","index":0,"item":"f49a5c3e-a653-42db-bb58-6a1e7dd493ca","keywords":null,"link":"/elet/20250325_vatikan-roma-ferenc-papa-halleluja-fagylalt","timestamp":"2025. március. 25. 11:39","title":"Halleluja-fagylalttal ünnepelték Rómában, hogy Ferenc pápa elhagyhatta a kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe74edca-f1a7-4abd-b56a-7771e557c4b9","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ha valakit felhív egy ember, aki azt állítja, hogy ő az OTP biztonsági igazgatója, gyanakodjon.","shortLead":"Ha valakit felhív egy ember, aki azt állítja, hogy ő az OTP biztonsági igazgatója, gyanakodjon.","id":"20250326_OTP-biztonsagi-igazgato-adathalasz-csalok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe74edca-f1a7-4abd-b56a-7771e557c4b9.jpg","index":0,"item":"e534aa64-6b78-4cad-be44-33d4bdfa91d7","keywords":null,"link":"/kkv/20250326_OTP-biztonsagi-igazgato-adathalasz-csalok","timestamp":"2025. március. 26. 14:58","title":"Az OTP biztonsági igazgatójának adják ki magukat adathalász csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808ff783-e5d3-46ac-a6a6-99b5ecaf94fc","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A vizsgálatot pályafutása során egyszer minden sportolón elvégzik, aki a nők mezőnyében akar versenyezni. A mintáikban a férfiakra jellemző gént keresik és a tesztoszteronszintet határozzák meg. ","shortLead":"A vizsgálatot pályafutása során egyszer minden sportolón elvégzik, aki a nők mezőnyében akar versenyezni. A mintáikban...","id":"20250325_genetikai-teszt-atletikai-vilagszovetseg-transznemu-sportolo-dsd-noi-versenyzok-sebastian-coe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/808ff783-e5d3-46ac-a6a6-99b5ecaf94fc.jpg","index":0,"item":"b923c370-6998-40f6-a397-e39dc735bd85","keywords":null,"link":"/sport/20250325_genetikai-teszt-atletikai-vilagszovetseg-transznemu-sportolo-dsd-noi-versenyzok-sebastian-coe","timestamp":"2025. március. 25. 21:13","title":"Minden atlétanő számára kötelező genetikai tesztet vezet be a nemzetközi szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f24eebb-eabd-41f8-9f53-6290e47ac03e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az új szabály miatt kiderültek a titkolt beszállítói árak, melyekkel nemcsak a kereskedők, de a külföldi gyártók is visszaélhetnek. Fokozódhat az importnyomás, romlik a hazai élelmiszeripari szereplők helyzete.","shortLead":"Az új szabály miatt kiderültek a titkolt beszállítói árak, melyekkel nemcsak a kereskedők, de a külföldi gyártók is...","id":"20250325_arresstop-beszallitoi-arak-zsarolas-importnyomas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f24eebb-eabd-41f8-9f53-6290e47ac03e.jpg","index":0,"item":"d57df2cd-e494-4896-b356-ca6e6ca9b255","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_arresstop-beszallitoi-arak-zsarolas-importnyomas","timestamp":"2025. március. 25. 12:17","title":"Zsarolásra alkalmas fegyvert adott a kereskedők kezébe az árrésstop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b882b40-8a80-41fa-ba05-2673b0ed07b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vidus Gabriella, az RTL vezérigazgatója, Várkonyi Andrea, Mészáros Lőrinc felesége, valamint Orbán Ráhel, a miniszterelnök lánya is szerepel a rangsorban.","shortLead":"Vidus Gabriella, az RTL vezérigazgatója, Várkonyi Andrea, Mészáros Lőrinc felesége, valamint Orbán Ráhel...","id":"20250326_Orban-Viktor-felesege-es-Schmidt-Maria-is-rakerult-a-legbefolyaso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b882b40-8a80-41fa-ba05-2673b0ed07b2.jpg","index":0,"item":"2592c1c5-dfe7-41c2-823f-c7f60a049992","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Orban-Viktor-felesege-es-Schmidt-Maria-is-rakerult-a-legbefolyaso","timestamp":"2025. március. 26. 14:28","title":"Orbán Viktor felesége és lánya is rákerült a legbefolyásosabb nők listájára, de jutott hely Várkonyi Andreának is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]