Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"84165b00-0589-48c9-922a-2adcdc913c33","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"1925. március 30-án hunyt el korának egyik legnagyobb szellemi kapacitású embere, aki polihisztori tudását arra használta, hogy az okkultizmus és a tudomány párosításával az első világháború utáni, depressziós, kétségbeesett világnak megmutassa az utat a tökéletes élet: iskola, kultúra, gazdaság, medicina, demokrácia, politika felé. Filozófus, író, természettudós, pedagógus, képzőművész, zenetudós, építész, koreográfus, ékszertervező, látnok és vallási vezető – ez mind ő volt.","shortLead":"1925. március 30-án hunyt el korának egyik legnagyobb szellemi kapacitású embere, aki polihisztori tudását arra...","id":"20250330_A-tudomanyos-okkultizmus-profetaja-Rudolf-Steiner-1861-1925","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84165b00-0589-48c9-922a-2adcdc913c33.jpg","index":0,"item":"f26628eb-9e29-45bb-bc00-ec4d3cb3a36f","keywords":null,"link":"/360/20250330_A-tudomanyos-okkultizmus-profetaja-Rudolf-Steiner-1861-1925","timestamp":"2025. március. 30. 13:30","title":"A tudományos okkultizmus prófétája – 100 éve halt meg Rudolf Steiner, a Waldorf-pedagógia atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11678be8-9e24-4b40-b3bf-41fab04f63f1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Összegyűjtöttük a világszerte, így a magyar vásárlók körében is népszerű SUV kategória néhány fontos új modelljét, melyek a piac mozgatórugói lehetnek a közeljövőben.","shortLead":"Összegyűjtöttük a világszerte, így a magyar vásárlók körében is népszerű SUV kategória néhány fontos új modelljét...","id":"20250330_hvg-suv-divat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11678be8-9e24-4b40-b3bf-41fab04f63f1.jpg","index":0,"item":"ead724ae-bb25-42b3-9f31-4259117961da","keywords":null,"link":"/360/20250330_hvg-suv-divat","timestamp":"2025. március. 30. 15:30","title":"Kapaszkodnak a gyártók, hogy diktálhassák a trendeket a városi terepjárók piacán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483537dd-c813-4fc2-840e-6e4b2d36e2ea","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Tisza Párt elnöke szerint Gáspár Győző egy éve még velük akart egy színpadra állni.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint Gáspár Győző egy éve még velük akart egy színpadra állni.","id":"20250331_magyar-peter-gyozike-zebra-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/483537dd-c813-4fc2-840e-6e4b2d36e2ea.jpg","index":0,"item":"2712c5d6-6429-4f72-848b-071ad38937e5","keywords":null,"link":"/elet/20250331_magyar-peter-gyozike-zebra-ebx","timestamp":"2025. március. 31. 20:33","title":"Magyar Péter: Győzike tavaly még hozzánk jelentkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1762df6c-8993-4635-b38c-cd415a4e02d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden több napilapban is megjelentek a plakátok.","shortLead":"Kedden több napilapban is megjelentek a plakátok.","id":"20250401_Voks-2025-kormanyzati-hirdetes-velemenynyilvanito-szavazas-Zelenszkij-von-der-Leyen-Weber-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1762df6c-8993-4635-b38c-cd415a4e02d7.jpg","index":0,"item":"48834c7b-3dc9-4b80-b948-84ce33217285","keywords":null,"link":"/itthon/20250401_Voks-2025-kormanyzati-hirdetes-velemenynyilvanito-szavazas-Zelenszkij-von-der-Leyen-Weber-ebx","timestamp":"2025. április. 01. 08:50","title":"„Voks 2025” – elkészült a kormányzati hirdetés a véleménynyilvánító szavazásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1ece79-dfd8-46cf-9437-b8daf59b60b4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin nemrég javaslatot tett arra, hogy hogyan kellene kiszorítani Ukrajnában Zelenszkijt a hatalomból, Donald Trumpnak azonban ez nem tetszik.","shortLead":"Vlagyimir Putyin nemrég javaslatot tett arra, hogy hogyan kellene kiszorítani Ukrajnában Zelenszkijt a hatalomból...","id":"20250330_donald-trump-vlagyimir-putyin-zelenszkij-orosz-olaj-masodlagos-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c1ece79-dfd8-46cf-9437-b8daf59b60b4.jpg","index":0,"item":"a8ff77ad-ad80-4d65-ad90-b75a7762dc1e","keywords":null,"link":"/vilag/20250330_donald-trump-vlagyimir-putyin-zelenszkij-orosz-olaj-masodlagos-vam","timestamp":"2025. március. 30. 20:06","title":"Trump „nagyon dühös” Putyinra, 25 százalékos másodlagos vámot szabhat ki az orosz olajra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a14814-3db3-4ae1-9dd9-bdfcd8b70d93","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Nemcsak az Európai Unió, de a saját jogszabályait is figyelmen kívül hagyja Magyarország, amikor az európai elfogatóparancs ellenére december óta nem hajlandó bíró elé állítani a Magyarországra menekült Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyminiszter-helyettest. Egy hírverés nélkül elfogadott törvénymódosítással most megtalálták annak a módját is, hogyan védjék meg a PiS korrupcióval vádolt politikusát, ha mégis bíró elé kerülne az ügy. Ehhez nem kellett más, mint Polt Péter és a Varga Zs. András vezette Kúria helyzetbe hozása, amivel a jövőben akár minden politikai szövetséges menedéke garantálva lehet. ","shortLead":"Nemcsak az Európai Unió, de a saját jogszabályait is figyelmen kívül hagyja Magyarország, amikor az európai...","id":"20250331_lex-romanowski-menedekjog-torvenymodositas-atadas-Lengyelorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7a14814-3db3-4ae1-9dd9-bdfcd8b70d93.jpg","index":0,"item":"c3ef275c-3552-4b14-a983-327d0833bcfe","keywords":null,"link":"/360/20250331_lex-romanowski-menedekjog-torvenymodositas-atadas-Lengyelorszag","timestamp":"2025. március. 31. 09:45","title":"Már törvénymódosítással is védi a hazatoloncolástól korrupcióval vádolt lengyel szövetségesét a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339cc91f-e6d3-4425-b887-04be55945fca","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A dízel ára viszont csökken. ","shortLead":"A dízel ára viszont csökken. ","id":"20250331_Benzinar-emelessel-indul-a-kutakon-az-aprilis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/339cc91f-e6d3-4425-b887-04be55945fca.jpg","index":0,"item":"122c0425-059b-48d8-9b79-f364aefaf60c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250331_Benzinar-emelessel-indul-a-kutakon-az-aprilis","timestamp":"2025. március. 31. 09:54","title":"Benzináremeléssel indul az április","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68893a40-d2dc-46ad-8da4-8614dab9e75d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Béke, béke, barátság. Mi volt ez a szamárság?”","shortLead":"„Béke, béke, barátság. Mi volt ez a szamárság?”","id":"20250331_baranyi-krisztina-karacsony-gergely-bekules-pride","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68893a40-d2dc-46ad-8da4-8614dab9e75d.jpg","index":0,"item":"0235bb4b-bd60-4354-a16f-07800541f5a9","keywords":null,"link":"/itthon/20250331_baranyi-krisztina-karacsony-gergely-bekules-pride","timestamp":"2025. március. 31. 07:24","title":"Kibékült a gyávázás után Baranyi Krisztina és Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]