Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f30b3e0d-27c1-4bee-8a2f-1ab5f2b6a7aa","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egyre több cég dönthet így. ","shortLead":"Egyre több cég dönthet így. ","id":"20250407_Audi-Land-Rover-Nissan-nem-szallit-az-USA-ba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f30b3e0d-27c1-4bee-8a2f-1ab5f2b6a7aa.jpg","index":0,"item":"bd953a0b-c616-4c7b-81e6-d0003545dcc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250407_Audi-Land-Rover-Nissan-nem-szallit-az-USA-ba","timestamp":"2025. április. 07. 13:55","title":"Az Audi is behúzta a kéziféket, nem szállít az USA-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9eb85f0-2f0c-4e38-adbb-7d019a80a69d","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Egyik jelölt sem kapta meg a 22 tagú szenátustól a többséget, ezért jövő kedden ismét nekifut a testület, hogy rektort válasszon.","shortLead":"Egyik jelölt sem kapta meg a 22 tagú szenátustól a többséget, ezért jövő kedden ismét nekifut a testület, hogy rektort...","id":"20250408_Nem-sikerult-rektort-valasztani-a-Zeneakademian","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9eb85f0-2f0c-4e38-adbb-7d019a80a69d.jpg","index":0,"item":"00e7fff3-19df-419a-9d8f-46784b32c5fd","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_Nem-sikerult-rektort-valasztani-a-Zeneakademian","timestamp":"2025. április. 08. 14:14","title":"Nem sikerült rektort választani a Zeneakadémián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba36d4e-28b0-4b8d-b569-3a27fcbb68bf","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"De bezuhantak a Thyssenkrupp, a Saab és a Leonardo részvényei is.","shortLead":"De bezuhantak a Thyssenkrupp, a Saab és a Leonardo részvényei is.","id":"20250407_donald-trump-vam-rheinmetall-deutsche-borse-tozsde-dax-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ba36d4e-28b0-4b8d-b569-3a27fcbb68bf.jpg","index":0,"item":"04c5b575-737a-4bf5-84b0-1283064fabcc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_donald-trump-vam-rheinmetall-deutsche-borse-tozsde-dax-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 10:29","title":"Lynxhangulat a tőzsdéken: földbe álltak a fegyvergyártó cégek is, értéke negyedét bukta eddig a Rheinmetall","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7178169c-0a4a-42de-9ce6-522d67e7a06f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az emelkedő árak ellenére nagyon élénk a kereslet. ","shortLead":"Az emelkedő árak ellenére nagyon élénk a kereslet. ","id":"20250407_rekord-a-hasznaltauto-piacon-munkashitel-hajtotta-a-keresletet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7178169c-0a4a-42de-9ce6-522d67e7a06f.jpg","index":0,"item":"80398e8b-3a17-407e-acd8-cc94eabfc077","keywords":null,"link":"/cegauto/20250407_rekord-a-hasznaltauto-piacon-munkashitel-hajtotta-a-keresletet","timestamp":"2025. április. 07. 08:18","title":"Márciusi rekord a használtautó-piacon: a munkáshitel is hajtotta a keresletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec7baa7-9e9b-4806-bfe8-2c3c74e224ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sarah Boardman cáfolta, hogy ilyen szándéka lett volna, szerinte Trump megjegyzései közvetlenül és negatívan befolyásolják a munkásságát. ","shortLead":"Sarah Boardman cáfolta, hogy ilyen szándéka lett volna, szerinte Trump megjegyzései közvetlenül és negatívan...","id":"20250407_Donald-Trump-portre-festmeny-ronda-Colorado-Sarah-Boardman","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fec7baa7-9e9b-4806-bfe8-2c3c74e224ab.jpg","index":0,"item":"af818239-1a1f-44a9-8dec-0c7d65b7c0bf","keywords":null,"link":"/elet/20250407_Donald-Trump-portre-festmeny-ronda-Colorado-Sarah-Boardman","timestamp":"2025. április. 07. 12:51","title":"Megszólalt a festő, aki Trump szerint szándékosan festette rondára az elnök portréját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f792656c-63e6-412f-9c30-064b08c43e99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mutatjuk, mi változik kedd délutántól szerda hajnalig.","shortLead":"Mutatjuk, mi változik kedd délutántól szerda hajnalig.","id":"20250408_Lezarjak-az-Erzsebet-hidat-kedden-delutan-a-hidfoglalas-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f792656c-63e6-412f-9c30-064b08c43e99.jpg","index":0,"item":"cf388f82-2257-4f18-8699-08e061cd669a","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_Lezarjak-az-Erzsebet-hidat-kedden-delutan-a-hidfoglalas-miatt","timestamp":"2025. április. 08. 13:54","title":"Egy sor buszjárat terelve közlekedik az Erzsébet hídi tüntetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee216586-62ed-4644-a004-8d7f72eb4df1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A bátorságnak és türelemnek nagyság lesz az eredménye az amerikai elnök szerint, a pánikolók pedig a gyenge és hülye emberekre építenek.","shortLead":"A bátorságnak és türelemnek nagyság lesz az eredménye az amerikai elnök szerint, a pánikolók pedig a gyenge és hülye...","id":"20250407_Trump-ne-legyenek-gyengek-es-hulyek-az-amerikaiak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee216586-62ed-4644-a004-8d7f72eb4df1.jpg","index":0,"item":"8bc2a85d-7d38-43f9-91b7-626aa2741452","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_Trump-ne-legyenek-gyengek-es-hulyek-az-amerikaiak","timestamp":"2025. április. 07. 15:59","title":"Trump arra kéri az amerikaiakat, ne legyenek gyengék és hülyék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az osztrák talajvizeket a leölt marháktól féltik, Orbán és társai azonos mintát követve állnak ki Le Pen mellett, Trump célpontjai nem tehetetlenek, és az új amerikai vámok nem sokáig maradnak érvényben. Nemzetközi lapszemle.","shortLead":"Az osztrák talajvizeket a leölt marháktól féltik, Orbán és társai azonos mintát követve állnak ki Le Pen mellett, Trump...","id":"20250407_Nemzetkozi-lapszemle-Trump-vamjai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"d9d611b5-7ae5-4445-9b3b-47f832e17ded","keywords":null,"link":"/360/20250407_Nemzetkozi-lapszemle-Trump-vamjai","timestamp":"2025. április. 07. 11:01","title":"Nemzetközi lapszemle: Trump vámjai nem bírják majd sokáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]