[{"available":true,"c_guid":"90b262ef-4848-4a10-8b0a-edc34a55f96e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A háromszoros Forma–1-es világbajnok az alapítványán keresztül igyekszik előmozdítani a demenciakutatást.","shortLead":"A háromszoros Forma–1-es világbajnok az alapítványán keresztül igyekszik előmozdítani a demenciakutatást.","id":"20250408_jackie-stewart-felesege-demencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90b262ef-4848-4a10-8b0a-edc34a55f96e.jpg","index":0,"item":"b71fc7db-bd0f-403b-9427-2685f351496d","keywords":null,"link":"/elet/20250408_jackie-stewart-felesege-demencia","timestamp":"2025. április. 08. 14:20","title":"Már azt sem tudta, ki a férje – Sir Jackie Stewart a felesége demenciájáról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b1caee9-b531-4ac2-8ace-7e362d918c88","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"VV Dzsigeri szexuálisan zaklatta VV Giadát. A rendőrség megszüntette a nyomozást, az RTL nyilatkozatott adott ki.","shortLead":"VV Dzsigeri szexuálisan zaklatta VV Giadát. A rendőrség megszüntette a nyomozást, az RTL nyilatkozatott adott ki.","id":"20250408_Reagalt-az-RTL-a-Valo-Vilagban-tortent-szexualis-zaklatas-ugyere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b1caee9-b531-4ac2-8ace-7e362d918c88.jpg","index":0,"item":"052aa921-1ac2-42b6-8c2d-48d37af5c88e","keywords":null,"link":"/elet/20250408_Reagalt-az-RTL-a-Valo-Vilagban-tortent-szexualis-zaklatas-ugyere","timestamp":"2025. április. 08. 11:07","title":"Reagált az RTL a Való Világban történt szexuális zaklatás ügyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce491cfe-32f2-4fdf-b4f0-7b694745cbc6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók úgy vélik, hogy az ember őse nem szándékosan készített éles kőszerszámokat, hanem véletlenül talált ilyeneket.","shortLead":"Amerikai kutatók úgy vélik, hogy az ember őse nem szándékosan készített éles kőszerszámokat, hanem véletlenül talált...","id":"20250409_osember-koszerszam-termeszetes-kovek-hasznalata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce491cfe-32f2-4fdf-b4f0-7b694745cbc6.jpg","index":0,"item":"a1ff229b-e389-46dc-9b78-5b140b1aa3a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_osember-koszerszam-termeszetes-kovek-hasznalata","timestamp":"2025. április. 09. 18:03","title":"Új elmélettel álltak elő az ember fejlődéséről, ez mindent megváltoztathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8718ea89-d26f-4d0b-bef7-b3a49e009af3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Leleszi Tibor egy saroknyira lakik a hivataltól, a szolgálati autóhoz sofőrt is kapott.","shortLead":"Leleszi Tibor egy saroknyira lakik a hivataltól, a szolgálati autóhoz sofőrt is kapott.","id":"20250408_25-millios-terepjarot-vasaroltatott-maganak-az-onkormanyzat-penzen-a-kisvardai-polgarmester","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8718ea89-d26f-4d0b-bef7-b3a49e009af3.jpg","index":0,"item":"039b1a25-1cd1-4ca3-85e8-0e82794d7943","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_25-millios-terepjarot-vasaroltatott-maganak-az-onkormanyzat-penzen-a-kisvardai-polgarmester","timestamp":"2025. április. 08. 08:33","title":"25 milliós terepjárót vásároltatott magának az önkormányzat pénzén a kisvárdai polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"220207b1-381e-4675-a079-c9b404414dff","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"De az Amerikában gyártott BMW X6, X7 vagy Mercedes GLS is brutálisan megdrágul Kínában.","shortLead":"De az Amerikában gyártott BMW X6, X7 vagy Mercedes GLS is brutálisan megdrágul Kínában.","id":"20250408_Kinyirjak-a-Mustang-es-Corvette-eladasokat-a-kinai-rekordvamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/220207b1-381e-4675-a079-c9b404414dff.jpg","index":0,"item":"d898a5ca-ec53-43a8-ac64-677a5a77d946","keywords":null,"link":"/cegauto/20250408_Kinyirjak-a-Mustang-es-Corvette-eladasokat-a-kinai-rekordvamok","timestamp":"2025. április. 08. 08:44","title":"Kinyírják a kínai Mustang- és Corvette-eladásokat a rekordvámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec04ae2-412e-4bb3-880f-318df4379737","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rádiós szerint a nagy nyomás miatt szakadt ki Hajósból a bocsánatkérő szerenád.","shortLead":"A rádiós szerint a nagy nyomás miatt szakadt ki Hajósból a bocsánatkérő szerenád.","id":"20250408_Igy-reagalt-Bochkor-Gabor-arra-hogy-Hajos-Andras-dalban-kert-bocsanatot-Balazs-Klaritol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ec04ae2-412e-4bb3-880f-318df4379737.jpg","index":0,"item":"15e092f1-6fa2-408d-b847-0c2fc26edded","keywords":null,"link":"/elet/20250408_Igy-reagalt-Bochkor-Gabor-arra-hogy-Hajos-Andras-dalban-kert-bocsanatot-Balazs-Klaritol","timestamp":"2025. április. 08. 08:55","title":"Így reagált Bochkor Gábor arra, hogy Hajós András dalban kért bocsánatot Balázs Kláritól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f2800a-1bc9-4c65-bfcc-e2f9d564ca33","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azok számára, akik az eddigi 782 lóerőt esetleg pazarlóan soknak tartják.","shortLead":"Itt a megoldás azok számára, akik az eddigi 782 lóerőt esetleg pazarlóan soknak tartják.","id":"20250409_gyengebb-de-meg-igy-is-680-lovas-uj-bentleyk-erkeztek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8f2800a-1bc9-4c65-bfcc-e2f9d564ca33.jpg","index":0,"item":"4296d334-b167-4429-80f2-eafd0171ba00","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_gyengebb-de-meg-igy-is-680-lovas-uj-bentleyk-erkeztek","timestamp":"2025. április. 09. 08:41","title":"Gyengébb, de még így is 680 lovas új Bentley-k érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9cd4a8-32e1-4bcd-aa26-209ddd09ec05","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Az erdélyi Csibi Magor rövid tanársegédség után egy román párt színeiben, rendkívül fiatalon lett EP-képviselő. Amikor otthagyta a politikát, édesanyja azt mondta, „nagyon örvendek, mert kezdtem félni attól az embertől, akivé válsz.” Azért is váltott gyakran karriert, mert tanulni, fejlődni akart, amit szerinte csak úgy lehet, ha ő a legbutább az asztalnál. Most üzleti tanácsadó. HVG-portré.","shortLead":"Az erdélyi Csibi Magor rövid tanársegédség után egy román párt színeiben, rendkívül fiatalon lett EP-képviselő. Amikor...","id":"20250408_hvg-csibi-magor-hvg-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc9cd4a8-32e1-4bcd-aa26-209ddd09ec05.jpg","index":0,"item":"d491b756-e9e3-4a66-871f-2f053c00e61a","keywords":null,"link":"/360/20250408_hvg-csibi-magor-hvg-portre","timestamp":"2025. április. 08. 11:30","title":"„A románoknak sokkal kevesebb nyertes csatájuk van, de ők mindegyiket számontartják, mi viszont a vereségeinkre emlékezünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]