[{"available":true,"c_guid":"2678947b-c624-4292-b539-3cb0bfdd6b8d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ítélet szerint James Toback forgatókönyvíró-rendező rengeteg nő ellen követett el négy évtizeden át szexuális erőszakot. ","shortLead":"Az ítélet szerint James Toback forgatókönyvíró-rendező rengeteg nő ellen követett el négy évtizeden át szexuális...","id":"20250410_40-no-vadolta-meg-szexualis-zaklatassal-17-milliard-dollart-kell-fizetnie-az-Oscar-ra-jelolt-filmesnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2678947b-c624-4292-b539-3cb0bfdd6b8d.jpg","index":0,"item":"babdd25e-046d-431f-ba17-80d133d606a6","keywords":null,"link":"/elet/20250410_40-no-vadolta-meg-szexualis-zaklatassal-17-milliard-dollart-kell-fizetnie-az-Oscar-ra-jelolt-filmesnek","timestamp":"2025. április. 10. 10:55","title":"40 nő vádolta meg szexuális zaklatással, 1,7 milliárd dollárt kell fizetnie az Oscar-díjra jelölt filmesnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350a4cd4-0ffa-4846-a634-054ef536e037","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Volkswagennek mostanság igen jól megy a saját hazájában, a legkelendőbb modell a Golf.","shortLead":"A Volkswagennek mostanság igen jól megy a saját hazájában, a legkelendőbb modell a Golf.","id":"20250411_volkswagenek-uraljak-a-nemet-eladasi-listakat-de-nem-elektromosak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/350a4cd4-0ffa-4846-a634-054ef536e037.jpg","index":0,"item":"4ff2fb57-9dac-4741-8237-2967545c7074","keywords":null,"link":"/cegauto/20250411_volkswagenek-uraljak-a-nemet-eladasi-listakat-de-nem-elektromosak","timestamp":"2025. április. 11. 07:21","title":"VW-k uralják a német eladási listákat, de nem elektromosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c984eda-f151-4846-93e5-f8fff55a8d33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nobel-díjas fizikust „mélységesen zavarja”, hogy az intézmény nem emelt szólt Oroszország Ukrajnával szembeni agressziója ellen. ","shortLead":"A Nobel-díjas fizikust „mélységesen zavarja”, hogy az intézmény nem emelt szólt Oroszország Ukrajnával szembeni...","id":"20250409_krausz-ferenc-orosz-tudomanyos-akademia-kilepes-agresszio-ukrajna-lelkiismereti-okok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c984eda-f151-4846-93e5-f8fff55a8d33.jpg","index":0,"item":"fdfa29f6-6b1d-40fd-be2a-485d0ee0ffe3","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_krausz-ferenc-orosz-tudomanyos-akademia-kilepes-agresszio-ukrajna-lelkiismereti-okok","timestamp":"2025. április. 09. 12:31","title":"Krausz Ferenc lelkiismereti okokból megszünteti tagságát az Orosz Tudományos Akadémián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c838c11b-857d-4190-a8c9-2ccb809b42a7","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Ugyan csütörtök este véget ért a HVG Állásbörze személyes része, ám a munkaadók még péntek estig várják az álláskeresőket a virtuális térben, a hvgallasborze.hu oldalon. Chatelhetsz a kiállítókkal, több mint ezer állásra pályázhatsz, a Jobline virtuális standjánál pedig szakértő ad tanácsot az önéletrajz-íráshoz.","shortLead":"Ugyan csütörtök este véget ért a HVG Állásbörze személyes része, ám a munkaadók még péntek estig várják...","id":"20250411_HVG-Allasborze","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c838c11b-857d-4190-a8c9-2ccb809b42a7.jpg","index":0,"item":"b56a93d1-0cdc-4cf8-a835-63f282fd54c1","keywords":null,"link":"/kkv/20250411_HVG-Allasborze","timestamp":"2025. április. 11. 09:00","title":"Chatelj munkaadókkal ─ ma még tart az online állásbörze ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee25c6d-53de-4a50-a26c-2c3cdd837986","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatali vesztegetés miatt vették őrizetbe, magyarországi tartózkodását sem tudta igazolni.","shortLead":"Hivatali vesztegetés miatt vették őrizetbe, magyarországi tartózkodását sem tudta igazolni.","id":"20250409_hivatali-vesztegetes-rendorok-kambodzsai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ee25c6d-53de-4a50-a26c-2c3cdd837986.jpg","index":0,"item":"3c62321b-3e41-4b68-8a2f-87d1e4fddcbe","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_hivatali-vesztegetes-rendorok-kambodzsai","timestamp":"2025. április. 09. 14:50","title":"Negyvenezer forintot adok, ha elengedtek – mondta a rendőröknek a kambodzsai férfi, akinek semmilyen érvényes papírja nem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f5983c-3fd6-4d66-9986-45962b8f7ef8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria nem engedélyezte az Erzsébet híd 24 órás elfoglalását, de így is fél éjszaka kitartottak a gyülekezési jog korlátozása és a Pride betiltása ellen tüntetők Budapesten. Bár Hadházy Ákos arra kért mindenkit, maradjanak a helyszínen, a Petőfi hídról és a Szabadság hídról így is rendőröknek kellett leszorítaniuk a demonstrálókat. Dínójelmez, rendőrsorfal, trombita és az éjszaka legjobb képei a HVG fotósainak szemével.","shortLead":"A Kúria nem engedélyezte az Erzsébet híd 24 órás elfoglalását, de így is fél éjszaka kitartottak a gyülekezési jog...","id":"20250409_Hidfoglalas-galeria-20250408","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1f5983c-3fd6-4d66-9986-45962b8f7ef8.jpg","index":0,"item":"5621db89-68bd-4157-965b-946a4c4719a4","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_Hidfoglalas-galeria-20250408","timestamp":"2025. április. 09. 13:51","title":"Szabadságmenet és rendőrsorfal – képeken az éjszakai hídfoglalás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Utoljára február elején volt ilyen gyenge a forint az euróval szemben.","shortLead":"Utoljára február elején volt ilyen gyenge a forint az euróval szemben.","id":"20250409_forint-euro-arfolyam-vamok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"da660adb-507e-4147-b5eb-ee55b9f98a2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_forint-euro-arfolyam-vamok-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 12:04","title":"Kéthavi mélypontra küldték a forintot a legújabb vámhírek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c573fd3-5818-4b79-b8f7-91378be59ab4","c_author":"Marabu","category":"gazdasag.zhvg","description":"","shortLead":"","id":"20250411_Marabu-Feknyuz-Maguk-dogtemetot-kapnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c573fd3-5818-4b79-b8f7-91378be59ab4.jpg","index":0,"item":"ab02a62e-3d6d-4691-8a8f-afef33ce7a54","keywords":null,"link":"/zhvg/20250411_Marabu-Feknyuz-Maguk-dogtemetot-kapnak","timestamp":"2025. április. 11. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Maguk dögtemetőt kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]