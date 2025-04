Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6f46b932-5a5d-4a71-93c0-0a8b4cd35525","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"„Nehéz döntések a magyarországi családok számára, mivel a megélhetés költsége az egekbe szökött” címmel jelent meg egy riportfilm a kínai, de angol nyelven sugárzó CGTN-en.","shortLead":"„Nehéz döntések a magyarországi családok számára, mivel a megélhetés költsége az egekbe szökött” címmel jelent meg...","id":"20250415_kinai-allami-teve-kormany-kritika-megelhetesi-valsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f46b932-5a5d-4a71-93c0-0a8b4cd35525.jpg","index":0,"item":"3a95fc2d-7afd-4deb-8408-869cd36f553b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250415_kinai-allami-teve-kormany-kritika-megelhetesi-valsag","timestamp":"2025. április. 15. 09:50","title":"Egy kínai állami tévében hosszasan ecsetelték a magyar megélhetési válságot, és kritizálták a kormány lépéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aeade5-80b4-49aa-ae3a-d374de6c99ee","c_author":"Pavló Péter","category":"360","description":"Olyan forradalom zajlik az egészségügyben, melynek élén nem orvosok és ápolók állnak, hanem egyesek és nullák. A mesterséges intelligencia az egészséges életet kínálja – eltarthat-e 140 évig? És pontosan milyen áttörések várhatók a daganatos és szívbetegbetegségek, a demencia, az egyénre szabott kezelések és az immunrendszer brutális felturbózása terén?","shortLead":"Olyan forradalom zajlik az egészségügyben, melynek élén nem orvosok és ápolók állnak, hanem egyesek és nullák...","id":"20250415_mesterseges-intelligencia-a-gyogyitasban-ai-diagnozis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49aeade5-80b4-49aa-ae3a-d374de6c99ee.jpg","index":0,"item":"a4024e85-3cc4-40c9-a971-77ca61c462e4","keywords":null,"link":"/360/20250415_mesterseges-intelligencia-a-gyogyitasban-ai-diagnozis","timestamp":"2025. április. 15. 12:02","title":"„Öt–tíz éven belül megkétszerezheti az ember élettartamát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c15706ef-233d-495b-b40e-618be9781d5c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sportoló extrém módon oltotta el a tortáján a tűzijátékot. ","shortLead":"A sportoló extrém módon oltotta el a tortáján a tűzijátékot. ","id":"20250416_Boraros-Gabor-megmutatta-mit-ne-tegyen-senki-a-szulinapi-tortajaval-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c15706ef-233d-495b-b40e-618be9781d5c.jpg","index":0,"item":"1335bfc6-4a5b-4be9-8322-c8f4563bcff4","keywords":null,"link":"/elet/20250416_Boraros-Gabor-megmutatta-mit-ne-tegyen-senki-a-szulinapi-tortajaval-video","timestamp":"2025. április. 16. 13:45","title":"Boráros Gábor megmutatta, mit ne tegyen senki a szülinapi tortájával (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Egyetlen félremagyarázható megszólalás is elég volt a Fidesznek ahhoz, hogy felpörgesse ugrásra kész karaktergyilkos gépezetét. Kollár Kinga mondatainak utóélete rávilágít az ellenzéki politizálás fokozott veszélyeire, de arra is, hogy a tiszások számára a fő kihívás nem az effajta támadások kivédése. Közben a HVG már nem egy olyan állami intézményről, intézményvezetőről tud, aki B tervvel készül a hatalomváltásra.","shortLead":"Egyetlen félremagyarázható megszólalás is elég volt a Fidesznek ahhoz, hogy felpörgesse ugrásra kész karaktergyilkos...","id":"20250415_Tisza-part-kollar-kinga-karaktergyilkossag-fidesz-nemzet-hangja-szavazas-elemzes-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a.jpg","index":0,"item":"2a0ff026-babf-4d83-b08a-8a8eb92d9bc6","keywords":null,"link":"/360/20250415_Tisza-part-kollar-kinga-karaktergyilkossag-fidesz-nemzet-hangja-szavazas-elemzes-magyar-peter","timestamp":"2025. április. 15. 10:05","title":"Hiába a Kollár-karaktergyilkosság, a legyőzhetetlen vezér mítosza megdőlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4937d1-da8e-4982-91f8-f2d663465fef","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kiszivárgott információk szerint az Apple a szelfikamerát és a FaceID érzékelőjét is a kijelző alá rejtené a hajlítható iPhone-ban.","shortLead":"A kiszivárgott információk szerint az Apple a szelfikamerát és a FaceID érzékelőjét is a kijelző alá rejtené...","id":"20250415_apple-hajlithato-kijelzos-iphone-szelfikamera-kijelzo-ala-rejtett-kamera","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef4937d1-da8e-4982-91f8-f2d663465fef.jpg","index":0,"item":"80be29a2-2fdf-49db-9cd1-b0f9e1132782","keywords":null,"link":"/tudomany/20250415_apple-hajlithato-kijelzos-iphone-szelfikamera-kijelzo-ala-rejtett-kamera","timestamp":"2025. április. 15. 10:03","title":"Rejtett kamerát tehet az Apple a hajlítható kijelzős iPhone-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez azért tekinthető különleges lépésnek, mert eddig az ukrajnai és a kínai utaknál volt érvényes ez a protokoll.","shortLead":"Ez azért tekinthető különleges lépésnek, mert eddig az ukrajnai és a kínai utaknál volt érvényes ez a protokoll.","id":"20250414_europai-bizottsag-kemkedes-eldobhato-telefonok-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7.jpg","index":0,"item":"5334462e-be6a-4d80-bbd7-8548b887606c","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_europai-bizottsag-kemkedes-eldobhato-telefonok-usa","timestamp":"2025. április. 15. 13:06","title":"Eldobható telefonokkal védené a kémkedéstől az Európai Bizottság az Amerikába utazó munkatársait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff2cb812-ade4-44cc-b0e9-8d7413146410","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ír és amerikai kutatók szerint a GLP–1 gyógyszerek segíthetnek csökkenteni a demencia kialakulásának kockázatát.","shortLead":"Ír és amerikai kutatók szerint a GLP–1 gyógyszerek segíthetnek csökkenteni a demencia kialakulásának kockázatát.","id":"20250416_demencia-alzheimer-kor-cukorbetegseg-gyogyszer-ozempic-glp-1-sglt2","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff2cb812-ade4-44cc-b0e9-8d7413146410.jpg","index":0,"item":"fd00363f-2442-4251-a258-8487fd09efb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_demencia-alzheimer-kor-cukorbetegseg-gyogyszer-ozempic-glp-1-sglt2","timestamp":"2025. április. 16. 18:03","title":"Újabb jótékony hatását találhatták meg a súlycsökkentő injekcióknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60ed95c-c0f4-4bab-8103-5eaefb6df2e8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem találták meg a megölt budapesti férfi holttestét. ","shortLead":"Nem találták meg a megölt budapesti férfi holttestét. ","id":"20250415_darabolos-gyilkossag-eltunt-nyomozas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f60ed95c-c0f4-4bab-8103-5eaefb6df2e8.jpg","index":0,"item":"3147180c-4639-48c9-b033-00146c049bfd","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_darabolos-gyilkossag-eltunt-nyomozas-rendorseg","timestamp":"2025. április. 15. 14:55","title":"Megölte és feldarabolta egy budapesti férfi az apját, aztán bejelentette, hogy eltűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]