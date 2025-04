Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4af78f90-6f54-4ffb-97f7-535bbdafcb0f","c_author":"Dobszay János","category":"elet","description":"A belpolitikai csatározásai mocsarába lehúzva emlékezett meg Ferenc pápáról szokásos pénteki közrádiós interjújában a kormányfő. Még a tények sem zavarták meg abban, hogy mondandójához hajlítsa a valóságot.","shortLead":"A belpolitikai csatározásai mocsarába lehúzva emlékezett meg Ferenc pápáról szokásos pénteki közrádiós interjújában...","id":"20250425_orban-viktor-ferenc-papa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4af78f90-6f54-4ffb-97f7-535bbdafcb0f.jpg","index":0,"item":"4d86cacd-0438-4782-8a15-b89d0fbf802c","keywords":null,"link":"/elet/20250425_orban-viktor-ferenc-papa-ebx","timestamp":"2025. április. 25. 14:36","title":"Megszépítette és megtoldotta egy valótlansággal Orbán Viktor, amit Ferenc pápáról korábban gondolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"455ba2c1-5b65-4489-93ec-39160c6a53ec","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A nyolcadik generációs vadonatúj Lexus ES hibrid és elektromos hajtással készül.","shortLead":"A nyolcadik generációs vadonatúj Lexus ES hibrid és elektromos hajtással készül.","id":"20250424_szemrevalo-luxusszedan-a-most-eloszor-villanyautokent-is-elerheto-uj-lexus-es","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/455ba2c1-5b65-4489-93ec-39160c6a53ec.jpg","index":0,"item":"ae517f1d-83c6-4bd6-9072-e56254dd499d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250424_szemrevalo-luxusszedan-a-most-eloszor-villanyautokent-is-elerheto-uj-lexus-es","timestamp":"2025. április. 24. 11:49","title":"Szemrevaló luxusszedán a most először villanyautóként is elérhető új Lexus ES","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba433f75-79ad-4b9f-b64a-f7a29a47752b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A kijevi polgármester szerint Zelenszkij fájdalmas lépésekre kényszerülhet a békéért cserébe.","shortLead":"A kijevi polgármester szerint Zelenszkij fájdalmas lépésekre kényszerülhet a békéért cserébe.","id":"20250425_vitalij-klicsko-kijev-ukrajna-beke-terulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba433f75-79ad-4b9f-b64a-f7a29a47752b.jpg","index":0,"item":"79cfec35-687d-4736-9ffb-9105fc1dbc58","keywords":null,"link":"/vilag/20250425_vitalij-klicsko-kijev-ukrajna-beke-terulet","timestamp":"2025. április. 25. 10:14","title":"Vitalij Klicsko: Lehet, hogy területeket kell feladni a békéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea6e30f-92be-43bd-a942-37560a993668","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Olyan mértékben növekszik a mesterséges intelligenciával működő szuperszámítógépek energiaéhsége, hogy azt egy ponton túl már nagyon nehéz lesz lekövetni.","shortLead":"Olyan mértékben növekszik a mesterséges intelligenciával működő szuperszámítógépek energiaéhsége, hogy azt egy ponton...","id":"20250425_mesterseges-intelligencia-szuperszamitogep-energiafelhasznalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fea6e30f-92be-43bd-a942-37560a993668.jpg","index":0,"item":"18493de2-feba-4c2e-b729-d66135c2b785","keywords":null,"link":"/tudomany/20250425_mesterseges-intelligencia-szuperszamitogep-energiafelhasznalas","timestamp":"2025. április. 25. 11:03","title":"Ezzel is jár a mesterséges intelligencia: 2030-ra 9 atomreaktor kellhet egyetlen MI-szuperszámítógép működéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"822a8034-f4af-4ee7-b38c-7b7ac196fafd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A HUN-REN SZTAKI Rendszer- és Irányításelméleti Kutatólaboratóriumának (SCL) szakemberei olyan rendszert fejlesztettek, ami nagymértékben képes arra, hogy a drónok önálló módon tudjanak repülni, és reagáljanak a váratlan helyzetekre is.","shortLead":"A HUN-REN SZTAKI Rendszer- és Irányításelméleti Kutatólaboratóriumának (SCL) szakemberei olyan rendszert fejlesztettek...","id":"20250424_onvezeto-dron-csomagszallitas-kezbesites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/822a8034-f4af-4ee7-b38c-7b7ac196fafd.jpg","index":0,"item":"22ff7967-1f74-4237-b37a-02d148b2cf9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250424_onvezeto-dron-csomagszallitas-kezbesites","timestamp":"2025. április. 24. 17:03","title":"Világelső fejlesztést készítettek magyar kutatók, jöhetnek a csomagszállító drónok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab553f1-fa80-436f-97f9-f4a76ffa130c","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Gondoljunk csak bele, mennyi fantasztikus pillanatról maradtunk volna le, ha a fociban nem lenne hosszabbítás. Össze is szedtünk ezekből néhányat.","shortLead":"Gondoljunk csak bele, mennyi fantasztikus pillanatról maradtunk volna le, ha a fociban nem lenne hosszabbítás. Össze is...","id":"20250426_uefa-bajnokok-ligaja-szabalyvaltoztatas-hosszabbitas-eltorlese-kapzsisag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ab553f1-fa80-436f-97f9-f4a76ffa130c.jpg","index":0,"item":"a7cc6d2d-69cc-4b19-ba8d-021d10b47d02","keywords":null,"link":"/sport/20250426_uefa-bajnokok-ligaja-szabalyvaltoztatas-hosszabbitas-eltorlese-kapzsisag","timestamp":"2025. április. 26. 07:15","title":"Nem a plusz fél óra játék káros a labdarúgásra, hanem a kapzsiság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77db7e4d-b20c-40af-9427-8b01c4530e32","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"kkv","description":"Csányi Péter vette át Csányi Sándor helyét az OTP vezérigazgatói székében, utóbbi megtartotta az elnöki pozíciót. Elmondása szerint a politikai kapcsolattartásra szeretne koncentrálni, de nem Magyarországon, és a nemzetközi futball is szerepet játszott a döntésben.","shortLead":"Csányi Péter vette át Csányi Sándor helyét az OTP vezérigazgatói székében, utóbbi megtartotta az elnöki pozíciót...","id":"20250425_csanyi-sandor-csanyi-peter-otp-bank-kozgyules-sajtotajekoztato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77db7e4d-b20c-40af-9427-8b01c4530e32.jpg","index":0,"item":"0c9598a7-1cd0-4e5f-a85e-306d1ec4be16","keywords":null,"link":"/kkv/20250425_csanyi-sandor-csanyi-peter-otp-bank-kozgyules-sajtotajekoztato","timestamp":"2025. április. 25. 14:35","title":"„Mondjanak egy jobbat, akinek átadhattam volna” – Csányi Sándor fia vezérigazgatói kinevezéséről nyilatkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1e909d-c238-4f74-bed9-fb88784a5ef7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Tizenharmadik kihívás.","shortLead":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250425_Gondolkozz-velunk-Mozaikpadlo-Szexi-a-matek-13","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed1e909d-c238-4f74-bed9-fb88784a5ef7.jpg","index":0,"item":"8c0b7c23-a1ba-41fb-b65f-dbc8cd4a5e88","keywords":null,"link":"/elet/20250425_Gondolkozz-velunk-Mozaikpadlo-Szexi-a-matek-13","timestamp":"2025. április. 25. 10:00","title":"Gondolkozz velünk: Mozaikpadló – Szexi a matek 13.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]