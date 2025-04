Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9501316c-beb9-4dc5-a0f4-42ee3bfd7251","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezúttal azonban nem csak a magyar kormánynak szólt be, szerinte ez közép-európai hagyomány.","shortLead":"Ezúttal azonban nem csak a magyar kormánynak szólt be, szerinte ez közép-európai hagyomány.","id":"20250424_Hernadi-Zsoltnak-elege-van-az-extraprofit-adokbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9501316c-beb9-4dc5-a0f4-42ee3bfd7251.jpg","index":0,"item":"31d54b0f-f31d-493e-8f6f-546a25473ba2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_Hernadi-Zsoltnak-elege-van-az-extraprofit-adokbol","timestamp":"2025. április. 24. 12:16","title":"Hernádi Zsoltnak elege van az extraprofitadókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeba822b-e47a-47e3-bf05-0ae7f978672e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Közel százéves a márka.","shortLead":"Közel százéves a márka.","id":"20250425_Visszater-a-Magyarorszagra-a-legendas-cseh-motormarka-a-Jawa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eeba822b-e47a-47e3-bf05-0ae7f978672e.jpg","index":0,"item":"ee37879c-ff27-408f-8317-0125da0c9769","keywords":null,"link":"/cegauto/20250425_Visszater-a-Magyarorszagra-a-legendas-cseh-motormarka-a-Jawa","timestamp":"2025. április. 25. 10:30","title":"Visszatér Magyarországra a jól ismert cseh motormárka, a Jawa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06c7edec-f712-4c27-b7ef-bf088874e7e9","c_author":"4iG Group ","category":"brandchannel","description":"Az országhatárokon átívelő űripar teljes átalakuláson megy keresztül napjainkban, aminek részeként a 4iG Űr és Védelmi Zrt. elindította Közép-Európa legnagyobb magánműhold-programját. A HUSAT keretében pályára állítandó űreszközök hatalmas mennyiségű adatot gyűjtenek majd a Föld teljes felszínéről, amelyekből MI-alapú algoritmusokkal értéknövelt térbeli információk állíthatók elő. Mindez jelentős üzleti potenciált képvisel a földmegfigyelési szolgáltatások nemzetközi piacán, ugyanis a civil felhasználók és a védelmi szektor adatigénye is gyorsuló ütemben növekszik.","shortLead":"Az országhatárokon átívelő űripar teljes átalakuláson megy keresztül napjainkban, aminek részeként a 4iG Űr és Védelmi...","id":"20250425_4iG_Muholdas-foldmegfigyeles-urkutatas-HUSAT-Remtech-Martonvasar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06c7edec-f712-4c27-b7ef-bf088874e7e9.jpg","index":0,"item":"a127b98b-1b9c-4ebd-ad3b-42d7b4cb7626","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250425_4iG_Muholdas-foldmegfigyeles-urkutatas-HUSAT-Remtech-Martonvasar","timestamp":"2025. április. 25. 07:30","title":"Műholdas földmegfigyelés: magyar vállalat is lehet globális adatszolgáltató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"4iG Group","c_partnerlogo":"1b66984a-afcb-4215-8938-e6673eea3d34","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"4af78f90-6f54-4ffb-97f7-535bbdafcb0f","c_author":"Dobszay János","category":"elet","description":"A belpolitikai csatározásai mocsarába lehúzva emlékezett meg Ferenc pápáról szokásos pénteki közrádiós interjújában a kormányfő. Még a tények sem zavarták meg abban, hogy mondandójához hajlítsa a valóságot.","shortLead":"A belpolitikai csatározásai mocsarába lehúzva emlékezett meg Ferenc pápáról szokásos pénteki közrádiós interjújában...","id":"20250425_orban-viktor-ferenc-papa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4af78f90-6f54-4ffb-97f7-535bbdafcb0f.jpg","index":0,"item":"4d86cacd-0438-4782-8a15-b89d0fbf802c","keywords":null,"link":"/elet/20250425_orban-viktor-ferenc-papa-ebx","timestamp":"2025. április. 25. 14:36","title":"Megszépítette és megtoldotta egy valótlansággal Orbán Viktor, amit Ferenc pápáról korábban gondolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e4b752-bf4f-45ea-9946-a3a635b91376","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Még a legoptimistább mércével mérve is Trump miatt tartós károk érték Amerika intézményeit, szövetségeit és erkölcsi pozícióit. De ha útját állják a befektetők, a polgárok vagy a bíróságok, alighanem még nagyobb dühvel ront rá az intézményekre – írja az amerikai elnök első száz napját értékelve a brit lap.","shortLead":"Még a legoptimistább mércével mérve is Trump miatt tartós károk érték Amerika intézményeit, szövetségeit és erkölcsi...","id":"20250425_Economist-vezercikk-trump-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48e4b752-bf4f-45ea-9946-a3a635b91376.jpg","index":0,"item":"84e404d4-409c-4f3f-beef-05f8b78c3520","keywords":null,"link":"/360/20250425_Economist-vezercikk-trump-lapszemle","timestamp":"2025. április. 25. 07:30","title":"Economist-vezércikk: Trump forradalmár, de vajon sikert arat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e47d624-af5c-4fa1-bff9-eed2cce83dfe","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök is részt vesz az eseményen.","shortLead":"A miniszterelnök is részt vesz az eseményen.","id":"20250424_tv2-ferenc-papa-temetes-orban-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e47d624-af5c-4fa1-bff9-eed2cce83dfe.jpg","index":0,"item":"9dc51a89-83f9-4618-abf5-8f2caece5339","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_tv2-ferenc-papa-temetes-orban-interju","timestamp":"2025. április. 24. 14:01","title":"Exkluzív Orbán-interjúval fogja közvetíteni a TV2 Ferenc pápa temetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa5e577-844b-48d3-b523-ccb24e7a79e4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Világszerte 350 millióan tesznek fel legalább havi egyszer valamilyen kérdést a Gemini MI-nek, ami nem tűnik kevésnek – ám a Google maga közölt becsült adatokat arról, mennyien használják az OpenAI chatbotját. És úgy tűnik, bőven van mit ledolgoznia a keresőpiacot jelenleg uraló Google-nek.","shortLead":"Világszerte 350 millióan tesznek fel legalább havi egyszer valamilyen kérdést a Gemini MI-nek, ami nem tűnik kevésnek –...","id":"20250424_google-gemini-mesterseges-intelligencia-hasznalati-adatok-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afa5e577-844b-48d3-b523-ccb24e7a79e4.jpg","index":0,"item":"1ffb273f-0f50-4394-b38d-acd86080ae56","keywords":null,"link":"/tudomany/20250424_google-gemini-mesterseges-intelligencia-hasznalati-adatok-birosag","timestamp":"2025. április. 24. 09:03","title":"Kitárta lapjait a Google, ennyien használják a Geminit – és ekkora a lemaradásuk a ChatGPT mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d82f7d8-163a-4207-9841-3dde797bdbb3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lőw Zsolt élete száznyolcvan fokos fordulatot vett, de úgy érzi, egyelőre jól veszi az akadályokat.","shortLead":"Lőw Zsolt élete száznyolcvan fokos fordulatot vett, de úgy érzi, egyelőre jól veszi az akadályokat.","id":"20250424_Low-Zsolt-interju-rb-leipzig-bundesliga-gulacsi-peter-willi-orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d82f7d8-163a-4207-9841-3dde797bdbb3.jpg","index":0,"item":"f9faa90d-b6d9-461b-91d0-22e0d694eb71","keywords":null,"link":"/sport/20250424_Low-Zsolt-interju-rb-leipzig-bundesliga-gulacsi-peter-willi-orban","timestamp":"2025. április. 24. 14:05","title":"Lőw Zsolt: Úgy érzem magam, mint aki nem gondolkodhatott élete első ugrása előtt, de a mélybe vetette magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]