[{"available":true,"c_guid":"87019d62-194f-4ac3-8c04-c4c435c987f1","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Magyarország nevét hallva senkinek nem az űrkutatás jut eszébe. Éppen ezért is érdemes számba venni, hogy az elmúlt évtizedek során hogyan jelent meg hazánk az űripar palettáján, mi hungarikum most odafönn, és mikkel erősödhet a magyar vonal a közeljövőben.","shortLead":"Magyarország nevét hallva senkinek nem az űrkutatás jut eszébe. Éppen ezért is érdemes számba venni, hogy az elmúlt...","id":"20250430_urkutatas-uripar-magyar-talalmanyok-feltalalok-urhajosok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87019d62-194f-4ac3-8c04-c4c435c987f1.jpg","index":0,"item":"1673c498-56d1-444e-aa51-39b1f78a541f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250430_urkutatas-uripar-magyar-talalmanyok-feltalalok-urhajosok","timestamp":"2025. április. 30. 10:03","title":"Pille, Puli, Pillanat: Mit adnak a magyarok az űrkutatásnak? Meg fog lepődni, mennyi mindent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2524708b-7042-4f30-b772-0ecec249ee5c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyárfás Tamás állítása szerint még a családjának se árulta el, mikor kell börtönbe vonulnia, de azt már tudja, hogy milyen könyvet fog bevinni magával.","shortLead":"Gyárfás Tamás állítása szerint még a családjának se árulta el, mikor kell börtönbe vonulnia, de azt már tudja...","id":"20250430_gyarfas-tamas-bortonbe-vonulas-agyi-poloska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2524708b-7042-4f30-b772-0ecec249ee5c.jpg","index":0,"item":"213f3dad-458d-4378-af4b-e2825f7d3d03","keywords":null,"link":"/elet/20250430_gyarfas-tamas-bortonbe-vonulas-agyi-poloska","timestamp":"2025. április. 30. 10:40","title":"Gyárfás Tamás: Az ágyi poloskákhoz jobb, ha már most hozzászokom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022bc3d9-a09c-4568-8bf8-742c50056a28","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több év után is döbbenetes részletek derülnek ki a tongai vulkánkitörés erejéről, mely úgy tűnik, az űrben is éreztette hatását. Ami bizonyos szempontból aggasztó.","shortLead":"Több év után is döbbenetes részletek derülnek ki a tongai vulkánkitörés erejéről, mely úgy tűnik, az űrben is éreztette...","id":"20250501_tongai-vulkankitores-lokeshullam-ur-hatara-hatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/022bc3d9-a09c-4568-8bf8-742c50056a28.jpg","index":0,"item":"9b51eddd-2c06-4b1d-82bb-49899a136ad9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250501_tongai-vulkankitores-lokeshullam-ur-hatara-hatasok","timestamp":"2025. május. 01. 20:03","title":"Akkorát robbant a víz alatti vulkán, hogy az űr pereme is beleremegett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76947e78-61ce-49b6-b5cd-d6a7cf4b39a2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Németh Zsolt, Lázár János, Simicskó István és Fürjes Balázs sem indul újra egyéniben a lap információi szerint, de van, ahol Orbán Viktor személyesen választott új jelöltet az eddig sikeres képviselő kárára.","shortLead":"Németh Zsolt, Lázár János, Simicskó István és Fürjes Balázs sem indul újra egyéniben a lap információi szerint, de van...","id":"20250430_fidesz-orszaggyulesi-kepviselojeloltek-valasztas-2026-nemeth-zsolt-nemeth-szilard-lazar-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76947e78-61ce-49b6-b5cd-d6a7cf4b39a2.jpg","index":0,"item":"587ca449-bf98-424a-bf99-ad759531676a","keywords":null,"link":"/itthon/20250430_fidesz-orszaggyulesi-kepviselojeloltek-valasztas-2026-nemeth-zsolt-nemeth-szilard-lazar-janos","timestamp":"2025. április. 30. 21:13","title":"Szabad Európa: Több meghatározó fideszes politikust is nyugdíjba küld Orbán a 2026-os választás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ec3b64-4304-4307-be57-930462a51ae9","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"360","description":"Mi fán terem a települések „önazonossága”, amelyet a kormány védeni rendel? Miért nem hoz sem „vendégbefektetőket”, sem „vendégbefektetéseket” a „vendégbefektetői vízum”? Hogyan lehet egy neofita az ultrakonzervatív amerikai katolikusok „pápája”? Kinek lenne jó, ha Erdő Péter lenne a pápa? Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"Mi fán terem a települések „önazonossága”, amelyet a kormány védeni rendel? Miért nem hoz sem „vendégbefektetőket”, sem...","id":"20250430_hvg-Kocsis-Gyorgyi-On-azonos-fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06ec3b64-4304-4307-be57-930462a51ae9.jpg","index":0,"item":"7bdc8823-5c9f-4642-a34d-02fe6bc37a5f","keywords":null,"link":"/360/20250430_hvg-Kocsis-Gyorgyi-On-azonos-fulszoveg","timestamp":"2025. április. 30. 11:50","title":"Kocsis Györgyi: Ön azonos? Az abszurditások korába lép a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bda0313-8656-4b4a-ba15-ac46483d4fd8","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250501_Marabu-Feknyuz-Deal-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bda0313-8656-4b4a-ba15-ac46483d4fd8.jpg","index":0,"item":"9e40ea9f-2977-4dab-8f80-7b53ecf4be26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250501_Marabu-Feknyuz-Deal-Viktor","timestamp":"2025. május. 01. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Deal, Viktor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee6da2e-2440-42da-aece-5ba1ab1ce40f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Összesen 30 darab készül belőle. ","shortLead":"Összesen 30 darab készül belőle. ","id":"20250430_Otveneves-Audi-legendabol-csinalt-modern-valtozatot-az-Abt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ee6da2e-2440-42da-aece-5ba1ab1ce40f.jpg","index":0,"item":"12cb30a2-71fa-4b63-9001-52e53b20575b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250430_Otveneves-Audi-legendabol-csinalt-modern-valtozatot-az-Abt","timestamp":"2025. április. 30. 08:12","title":"Újraalkották az Audi ős-quattróját – három óra alatt elkapkodták az összeset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275d4340-9949-41e2-a3a1-e51daa0d9e89","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az elemzők negatív áramárra számítanak, ami meghaladhatja a mínusz száz eurót is megawattóránként.","shortLead":"Az elemzők negatív áramárra számítanak, ami meghaladhatja a mínusz száz eurót is megawattóránként.","id":"20250430_nemet-aramszukseglet-megujulo-forras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/275d4340-9949-41e2-a3a1-e51daa0d9e89.jpg","index":0,"item":"4ca89f3d-8b93-447c-8422-9601d8102d7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_nemet-aramszukseglet-megujulo-forras","timestamp":"2025. április. 30. 14:20","title":"Csütörtökön a német áramszükséglet csaknem egészét megújuló forrásból fedezhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]