Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"bae93c17-6da8-4378-8bb1-b176f20f221a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke arra utal, hogy Polt feleségének felelőssége van “a Nemzeti Bank kirablásában.”","shortLead":"A Tisza Párt elnöke arra utal, hogy Polt feleségének felelőssége van “a Nemzeti Bank kirablásában.”","id":"20250503_Magyar-Peter-Orban-kirugja-Polt-Peter-legfobb-ugyeszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bae93c17-6da8-4378-8bb1-b176f20f221a.jpg","index":0,"item":"434efd02-59b7-4e1e-9fcf-dd97df5e2d9d","keywords":null,"link":"/itthon/20250503_Magyar-Peter-Orban-kirugja-Polt-Peter-legfobb-ugyeszt","timestamp":"2025. május. 03. 17:58","title":"Magyar Péter: Orbán rövidesen kirúgja a haverját, Polt Péter legfőbb ügyészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump orosz és magyar kottából játszva támadja a felsőoktatást, s száz nappal a megválasztása után azzal szembesült, hogy csak dühöngeni tud, kormányozni nem. A Washington és Kijev között megköttetett ásványkincsszerződés miatt bajba kerülhet Oroszország, így ugyanis az USA közvetlenül érdekeltté válik a viszályban. a leendő német kancellár jóformán öngyilkos feladatra vállalkozik, amikor meg akarja változtatni országa politikáját, kérdés, mi lesz az AfD sorsa az extremistává nyilvánítása után. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trump orosz és magyar kottából játszva támadja a felsőoktatást, s száz nappal a megválasztása után azzal szembesült...","id":"20250503_lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"cc8558a5-0d81-4481-baa2-c6691e887846","keywords":null,"link":"/360/20250503_lapszemle","timestamp":"2025. május. 03. 13:37","title":"Nemzetközi lapszemle: Feladta a leckét Moszkvának Washington és Kijev megállapodása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b299cd5f-cb9d-4c1f-b0e5-f6b1bc52dbd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár hídfoglalásba is torkollhat az esemény, bár a független képviselő szerint a végső siker nem ettől függ. ","shortLead":"Akár hídfoglalásba is torkollhat az esemény, bár a független képviselő szerint a végső siker nem ettől függ. ","id":"20250504_Hadhazy-rovid-beszedek-nelkuli-tuntetest-tervez-keddre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b299cd5f-cb9d-4c1f-b0e5-f6b1bc52dbd4.jpg","index":0,"item":"7b39e0a0-69a0-40ba-8082-25e8d5f87454","keywords":null,"link":"/itthon/20250504_Hadhazy-rovid-beszedek-nelkuli-tuntetest-tervez-keddre","timestamp":"2025. május. 04. 19:54","title":"Hadházy rövid, beszédek nélküli tüntetést tervez keddre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93fe93c5-0e23-40f7-bfe9-40ff4aee816c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A 140 milliós sportkocsit és a benne ülő milliárdost a Puskás Sport Hotelhez vezető úton fotózták le.","shortLead":"A 140 milliós sportkocsit és a benne ülő milliárdost a Puskás Sport Hotelhez vezető úton fotózták le.","id":"20250504_hadhazy-meszaros-lorinc-ferrari-felcsut-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93fe93c5-0e23-40f7-bfe9-40ff4aee816c.jpg","index":0,"item":"9165cf82-4d5d-4bca-bf75-18a42b4d9326","keywords":null,"link":"/elet/20250504_hadhazy-meszaros-lorinc-ferrari-felcsut-ebx","timestamp":"2025. május. 04. 08:31","title":"Hadházy: Mészáros Lőrinc is Ferrarival bukkant fel Felcsútnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Lerohadt egy Tópart InterCity Székesfehérvárnál, ezzel 50-70 perc késést szedett össze, de volt ma olyan járat is, ami eleve 120 perccel később indult a kiírthoz képest.","shortLead":"Lerohadt egy Tópart InterCity Székesfehérvárnál, ezzel 50-70 perc késést szedett össze, de volt ma olyan járat is, ami...","id":"20250503_nyar-kanikula-MAV-kesesek-vonat-vasut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38.jpg","index":0,"item":"7b348770-a110-4fda-a5d3-409303e3e59a","keywords":null,"link":"/itthon/20250503_nyar-kanikula-MAV-kesesek-vonat-vasut","timestamp":"2025. május. 03. 14:47","title":"Beköszöntött a nyár, beköszöntöttek a szezonális, durva késések is a MÁV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb9b159-0a30-40cb-9d7a-c3f34a726f38","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az épület tetőszerkezete ég.","shortLead":"Az épület tetőszerkezete ég.","id":"20250503_Kigyulladt-a-Penny-logisztikai-kozpontja-Veszpremben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afb9b159-0a30-40cb-9d7a-c3f34a726f38.jpg","index":0,"item":"f1c98b62-3a5d-4021-931a-a2f1016ba8e1","keywords":null,"link":"/kkv/20250503_Kigyulladt-a-Penny-logisztikai-kozpontja-Veszpremben","timestamp":"2025. május. 03. 15:58","title":"Kigyulladt a Penny logisztikai központja Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b744bb39-0b64-43e6-8126-ba8899a098a4","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Egészségkárosító részecskékkel is rontják a levegőt az e-autók, nagyobb sebességnél pedig nem csendesebbek, mint a benzinesek. A zajtalanságuk előnyei és hátrányai leginkább városi környezetben jelentkeznek.","shortLead":"Egészségkárosító részecskékkel is rontják a levegőt az e-autók, nagyobb sebességnél pedig nem csendesebbek, mint...","id":"20250503_hvg-elektromos-autok-zajszennyezes-karosanyag-kibocsatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b744bb39-0b64-43e6-8126-ba8899a098a4.jpg","index":0,"item":"e8f49687-3bd8-4e5c-a3a2-3712ae460a8b","keywords":null,"link":"/360/20250503_hvg-elektromos-autok-zajszennyezes-karosanyag-kibocsatas","timestamp":"2025. május. 03. 13:00","title":"Por és hang vagyunk: szennyezők-e az e-autók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb11d37-96fa-4ed1-b293-3cae8a945dac","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"Verstappent megbüntették, mert a boxutcában nekiütközött Antonellinek. ","shortLead":"Verstappent megbüntették, mert a boxutcában nekiütközött Antonellinek. ","id":"20250503_miami-nagydij-sprintverseny-f1-lando-norris","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fb11d37-96fa-4ed1-b293-3cae8a945dac.jpg","index":0,"item":"48949c09-9012-4a63-8e84-d630c419c132","keywords":null,"link":"/sport/20250503_miami-nagydij-sprintverseny-f1-lando-norris","timestamp":"2025. május. 03. 19:50","title":"Norris nyerte a kaotikus sprintfutamot Miamiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]