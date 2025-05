Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"769eec1a-e25d-4483-9440-adafa69f8360","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"360","description":"A sikeres élet tele van kudarcokkal, ezek határozzák meg, mire viszi az ember – mondja Csányi Vilmos etológus, aki méltató szavak, vastaps és kedves ismerősök közepette ünnepelte közönség előtt 90. születésnapját. Miért nevezték Véres Vilmosnak a diákjai, miben hasonlítanak a kutyák a kereskedelmi televíziók nézőihez, és hogyan kell intellektuálisan gátlástalannak lenni?","shortLead":"A sikeres élet tele van kudarcokkal, ezek határozzák meg, mire viszi az ember – mondja Csányi Vilmos etológus, aki...","id":"20250509_csanyi-vilmos-90-eves-szuletesnap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/769eec1a-e25d-4483-9440-adafa69f8360.jpg","index":0,"item":"672ca834-58e0-478c-8518-c5f19521d5ba","keywords":null,"link":"/360/20250509_csanyi-vilmos-90-eves-szuletesnap","timestamp":"2025. május. 09. 17:43","title":"„Az életnek nincsen értelme, az életnek gyönyörűsége van” – 90 éves lett Csányi Vilmos, akit a kíváncsiság tart fiatalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd507374-d4a1-4329-b94a-b51c5a9fe256","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A ceruza és a mérőszalag alapkellékei a famegmunkálásnak. A korszerű technika azonban itt is felváltja a hagyományos eszközöket: a kiterjesztett valóság (AR) használata sosem látott pontosságot kínál az asztalosoknak, de úgy, hogy őket sem hagyja ki a folyamatból.","shortLead":"A ceruza és a mérőszalag alapkellékei a famegmunkálásnak. A korszerű technika azonban itt is felváltja a hagyományos...","id":"20250508_kiterjesztett-valosag-rendszer-asztalosok-szamara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd507374-d4a1-4329-b94a-b51c5a9fe256.jpg","index":0,"item":"42373e22-e3e6-4ba8-b3d2-06ca8132a2a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_kiterjesztett-valosag-rendszer-asztalosok-szamara","timestamp":"2025. május. 08. 12:03","title":"Íme minden asztalos álma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"357edc1b-9ca6-4593-b2b0-a115e136ba73","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Szerintük számos országban a szabad sajtóhoz való hozzáférést veszélyezteti, hogy a Trump-kormányzat megvonta a támogatást a rádiótól.","shortLead":"Szerintük számos országban a szabad sajtóhoz való hozzáférést veszélyezteti, hogy a Trump-kormányzat megvonta...","id":"20250508_A-sved-kormany-huszmillio-koronaval-tamogatja-a-Szabad-Europa-fennmaradasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/357edc1b-9ca6-4593-b2b0-a115e136ba73.jpg","index":0,"item":"71d8fe09-533d-462e-b1fe-a5a0cb568ef1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250508_A-sved-kormany-huszmillio-koronaval-tamogatja-a-Szabad-Europa-fennmaradasat","timestamp":"2025. május. 08. 21:38","title":"A svéd kormány húszmillió koronával támogatja a Szabad Európa fennmaradását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59686cf6-2169-4a9c-b3b5-0f58a688383c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Míg vannak, akik örülnek annak, hogy az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma elkapni készül a Google grabancát egy trösztellenes perben, mások, így többek között a Firefox mögött álló Mozilla számára ijesztő lehetőséget is hordozhat a keresőóriással szembeni ítélet.","shortLead":"Míg vannak, akik örülnek annak, hogy az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma elkapni készül a Google grabancát...","id":"20250508_google-elleni-trosztellenes-eljaras-mozilla-firefox-kovetkezmenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59686cf6-2169-4a9c-b3b5-0f58a688383c.jpg","index":0,"item":"1f5a4c17-4c7f-4187-aaed-8000e2ebbedf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_google-elleni-trosztellenes-eljaras-mozilla-firefox-kovetkezmenyek","timestamp":"2025. május. 08. 14:03","title":"Pánik üzemmódba kapcsoltak a Firefox-csapatban a Google ellen hozott ítélet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60ed95c-c0f4-4bab-8103-5eaefb6df2e8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Laponyi Zsolt az ügyfélkapun keresztül értesült az eljárásról.","shortLead":"Laponyi Zsolt az ügyfélkapun keresztül értesült az eljárásról.","id":"20250509_laponyi-zsolt-rendor-kdnp-fegyelmi-eljaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f60ed95c-c0f4-4bab-8103-5eaefb6df2e8.jpg","index":0,"item":"213e178a-e8a3-4bc8-ba06-5d50c5c1cd74","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_laponyi-zsolt-rendor-kdnp-fegyelmi-eljaras","timestamp":"2025. május. 09. 08:16","title":"Fegyelmi indult a rendőr ellen, aki nem akarta, hogy a KDNP-t reklámozzák a fényképével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51b4554d-4d3a-4d54-a9fb-0cb09747a84d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszterelnök kiszáll a közéletből, Dobrev Klára elindul a DK megüresedő elnöki székéért. ","shortLead":"A volt miniszterelnök kiszáll a közéletből, Dobrev Klára elindul a DK megüresedő elnöki székéért. ","id":"20250508_gyurcsany-ferenc-kozelet-politika-visszavonulas-lemondas-dobrev-klara-valas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51b4554d-4d3a-4d54-a9fb-0cb09747a84d.jpg","index":0,"item":"29ea7f17-655f-4cd7-9cc6-e244a8da5c51","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_gyurcsany-ferenc-kozelet-politika-visszavonulas-lemondas-dobrev-klara-valas-ebx","timestamp":"2025. május. 08. 12:43","title":"Gyurcsány visszavonul a politikától, elválnak Dobrev Klárával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b279c207-1263-416d-ba73-338621742876","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz győzelmére fogadna, de „rögös út” vezet még odaáig, mert fifti-fifti az esély a 2026-os választáson a Tisza Párt és a kormánypárt – mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter volt az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Elismerte, hogy Magyar Pétert ő segítette egyik vezető állásához, amit utólag hibának tart. Továbbra is azt szeretné, ha a NER-közeli oligarchák visszafognák magukat és nem költenének “hülyeségekre”, mert a pénzt befektetni kell.","shortLead":"A Fidesz győzelmére fogadna, de „rögös út” vezet még odaáig, mert fifti-fifti az esély a 2026-os választáson a Tisza...","id":"20250508_Lazar-negyszemkozt-kerte-a-NER-oligarchakat-fogjak-vissza-a-luxizast-a-valasztasokig","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b279c207-1263-416d-ba73-338621742876.jpg","index":0,"item":"b0fa52cf-792a-4646-a46f-5c29662a9cba","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Lazar-negyszemkozt-kerte-a-NER-oligarchakat-fogjak-vissza-a-luxizast-a-valasztasokig","timestamp":"2025. május. 08. 08:45","title":"Lázár négyszemközt kérte a NER-oligarchákat: fogják vissza a luxizást a választásokig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9945d647-7270-4211-88d9-fb42e2336ea0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A távozó pártelnök helyett Dobrev Klárára építi a DK a „változás” szlogenjét, és azt a tervét, hogy ne csak bejusson 2026-ban a parlamentbe, hanem kormányváltás esetén a kormányban is szerepet kapjon. Egyelőre Dobrev az egyetlen elnökjelölt, de hogy ő lesz-e később a miniszterelnök-jelölt is, az nem dőlt el. Az viszont igen, hogy Gyurcsányt a párt „kiretusálja” – legalábbis közösségi médiás felületeit „archiválják”, bár könyvet biztosan ír. Elhangzott még: Dobrev majdnem Budapestet választotta Brüsszel helyett, de ez jogilag nem volt megoldható. Kiderült az is, más ellenzékiek nem tolonganak, hogy a DK önálló listájára felkéredzkedjenek.","shortLead":"A távozó pártelnök helyett Dobrev Klárára építi a DK a „változás” szlogenjét, és azt a tervét, hogy ne csak bejusson...","id":"20250509_Valtozas-DK-Gyurcsany-Dobrev-Fidesz-Tisza-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9945d647-7270-4211-88d9-fb42e2336ea0.jpg","index":0,"item":"f2e532d9-24f1-4dfc-aa4e-df99866e63ab","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_Valtozas-DK-Gyurcsany-Dobrev-Fidesz-Tisza-ebx","timestamp":"2025. május. 09. 10:36","title":"A „változás” a posztgyurcsányi DK jelszava, mindent Dobrev Klárára tesznek fel, aki csak vasárnap árulja el a terveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]