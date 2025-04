Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d2c07538-f729-4832-aecd-0fdf8b1b9ed4","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Március végére 2,55 ezer milliárd forint lett a költségvetési hiány. Az éves terv 4,12 ezer milliárd forint. Az államadósság kamatterhei három hónap alatt 1,55 ezer milliárd forintot vittek el.","shortLead":"Március végére 2,55 ezer milliárd forint lett a költségvetési hiány. Az éves terv 4,12 ezer milliárd forint...","id":"20250408_allamhaztartas-koltsegvetesi-hiany-2025-marcius","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2c07538-f729-4832-aecd-0fdf8b1b9ed4.jpg","index":0,"item":"d60eab31-b84e-41e9-8a9e-f926b3031593","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_allamhaztartas-koltsegvetesi-hiany-2025-marcius","timestamp":"2025. április. 08. 11:33","title":"Majdnem összejött a kétharmad a 3 havi költségvetési hiányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420913c7-b584-4c88-b3e3-11f8cf68176d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Senki sem akar elhamarkodott lépéseket tenni, amivel súlyosbítanák a globális krachot.","shortLead":"Senki sem akar elhamarkodott lépéseket tenni, amivel súlyosbítanák a globális krachot.","id":"20250407_Trump-vamok-gazdasagi-valsag-tozsdekrach-europai-reakciok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/420913c7-b584-4c88-b3e3-11f8cf68176d.jpg","index":0,"item":"4b416151-a2e2-4953-adb7-2663328869f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_Trump-vamok-gazdasagi-valsag-tozsdekrach-europai-reakciok-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 13:44","title":"Az európai vezetők egyelőre csak óvatoskodva hápognak a Trump-vámokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad5f2ad-7365-4022-b4bf-f40327490c16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár három évre is börtönbe kerülhet. ","shortLead":"Akár három évre is börtönbe kerülhet. ","id":"20250407_kukkolas-munkahely-vademeles-pecs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cad5f2ad-7365-4022-b4bf-f40327490c16.jpg","index":0,"item":"a21e47b1-0a62-4ab0-8351-b9004db8e572","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_kukkolas-munkahely-vademeles-pecs","timestamp":"2025. április. 07. 10:32","title":"Levideózták a pécsi férfit, ahogy a munkahelyi mosdó ablakán keresztül kukkolta kolléganőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3502bec-b8bd-4cce-b695-6c331c78f90a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A hívás célja az volt, hogy az amerikai bankok kifejthessék véleményüket a helyzetről a nemzetközi partnereiknek.","shortLead":"A hívás célja az volt, hogy az amerikai bankok kifejthessék véleményüket a helyzetről a nemzetközi partnereiknek.","id":"20250407_A-legnagyobb-bankok-vezetoi-egyeztettek-egymassal-a-hetvegen-Trump-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3502bec-b8bd-4cce-b695-6c331c78f90a.jpg","index":0,"item":"2b45bc32-afa5-4fa8-8a7a-c061d3673533","keywords":null,"link":"/kkv/20250407_A-legnagyobb-bankok-vezetoi-egyeztettek-egymassal-a-hetvegen-Trump-miatt","timestamp":"2025. április. 07. 16:56","title":"A legnagyobb bankok vezetői egyeztettek egymással a hétvégén Trump vámjai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f727c99-70b9-4013-82ce-1e89ab1ac6c4","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Európa-szerte javult a hangulat, de így is csak mérséklődött az árfolyamok esése az előző napi záróárfolyamokhoz képest.","shortLead":"Európa-szerte javult a hangulat, de így is csak mérséklődött az árfolyamok esése az előző napi záróárfolyamokhoz képest.","id":"20250407_europa-tozsde-vam-donald-trump-dax-ftse-cac-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f727c99-70b9-4013-82ce-1e89ab1ac6c4.jpg","index":0,"item":"41fe23ee-2f49-4994-83ee-e59e57fa3578","keywords":null,"link":"/kkv/20250407_europa-tozsde-vam-donald-trump-dax-ftse-cac-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 13:01","title":"Enyhül a pánik, de még mindig súlyos mínuszban az európai tőzsdék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d8ff3a-0084-4947-98c4-27eb368925e1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A sportállamtitkár szerint hamarosan minden rendelkezésre áll majd Magyarországon a felkészüléshez a nagy nemzetközi versenyekre. Schmidt Ádám arról is beszélt, hogy a magyar álláspont szerint nem szabad az orosz és fehérorosz sportolókat büntetni Moszkva Ukrajna ellen indított háborújáért.","shortLead":"A sportállamtitkár szerint hamarosan minden rendelkezésre áll majd Magyarországon a felkészüléshez a nagy nemzetközi...","id":"20250407_tatai-edzotabor-sportszovetseg-sportolok-felkeszules-magyarorszag-schmidt-adam-sportallamtitkar-orosz-feherorosz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92d8ff3a-0084-4947-98c4-27eb368925e1.jpg","index":0,"item":"4eb282ed-8db2-4bbc-aa30-2db742eb3a46","keywords":null,"link":"/sport/20250407_tatai-edzotabor-sportszovetseg-sportolok-felkeszules-magyarorszag-schmidt-adam-sportallamtitkar-orosz-feherorosz","timestamp":"2025. április. 07. 18:29","title":"Arra köteleznék a sportszövetségeket, hogy az államtól kapott pénzt itthon költsék el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b69421-c41d-41a2-b33a-77fe1c088732","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az MKIK, az MGYOSZ és az ÉVOSZ mellett ezúttal az Audi, a Mercedes, a BMW és a Bosch képviselőit is egyeztetésre hívta.","shortLead":"Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az MKIK, az MGYOSZ és az ÉVOSZ mellett ezúttal az Audi, a Mercedes, a BMW és...","id":"20250407_nagy-marton-ngm-iparkamara-mgyosz-evosz-audi-mercedes-bmw-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05b69421-c41d-41a2-b33a-77fe1c088732.jpg","index":0,"item":"3ad8f67a-cf80-4def-9635-94f3c6a77054","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_nagy-marton-ngm-iparkamara-mgyosz-evosz-audi-mercedes-bmw-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 13:29","title":"Mindenki megnyugodhat: Nagy Márton már tanácskozik az amerikai vámokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c04a923-d32a-4a46-ba54-a31c456801b4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A talpfákat pakolták hétfőn teherautókra, Vitézy Dávid szerint a sportcsarnok romjait is a korábbi állami tulajdonosnak kell eltüntetnie.","shortLead":"A talpfákat pakolták hétfőn teherautókra, Vitézy Dávid szerint a sportcsarnok romjait is a korábbi állami tulajdonosnak...","id":"20250407_mav-szemet-rakosrendezo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c04a923-d32a-4a46-ba54-a31c456801b4.jpg","index":0,"item":"ab8a65ae-7166-495e-9cee-db23f0e5d262","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_mav-szemet-rakosrendezo","timestamp":"2025. április. 07. 21:13","title":"A MÁV elkezdte elvinni a szemetét Rákosrendezőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]