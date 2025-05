Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0622f15d-ce36-41bf-9d29-c76063bdccad","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Sajnos még manapság is sokszor előfordul, hogy ha valamilyen testi panaszt vagy tünetet veszünk észre magunkon, hajlamosak vagyunk azt bagatellizálni egészen addig, amíg az már jelentősen rontja az életminőségünket. Különösen igaz ez a férfiakra, akiknél a prosztataproblémák eleinte kellemetlen, később pedig kezelés híján nagyon súlyos tüneteket és jelentős fájdalmat okozhatnak. Az alábbiakban két házaspár történetét meséljük el, akik ugyanazt a problémát eltérő módon kezelték és oldották meg.","shortLead":"Sajnos még manapság is sokszor előfordul, hogy ha valamilyen testi panaszt vagy tünetet veszünk észre magunkon...","id":"20250327_figyeljunk-a-testunk-jelzeseire-prosztata-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0622f15d-ce36-41bf-9d29-c76063bdccad.jpg","index":0,"item":"12bf91b9-1275-4841-9949-5bd77c6073f9","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250327_figyeljunk-a-testunk-jelzeseire-prosztata-proxelan","timestamp":"2025. május. 10. 14:30","title":"Egy probléma, két történet: ezért fontos, hogy figyeljünk a testünk jelzéseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"222ea66c-8999-46f8-a484-f5a5d34936f0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az USA nyomására megállapodtak a tűzszünetről, de éjszaka még lőtte egymás állásait a két ország.","shortLead":"Az USA nyomására megállapodtak a tűzszünetről, de éjszaka még lőtte egymás állásait a két ország.","id":"20250511_Egyelore-kitart-a-torekeny-tuzszunet-India-es-Pakisztan-kozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/222ea66c-8999-46f8-a484-f5a5d34936f0.jpg","index":0,"item":"672a7aa8-6004-4241-82bc-a1fc0fd80be0","keywords":null,"link":"/vilag/20250511_Egyelore-kitart-a-torekeny-tuzszunet-India-es-Pakisztan-kozott","timestamp":"2025. május. 11. 09:18","title":"Egyelőre kitart a törékeny tűzszünet India és Pakisztán között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54116440-fc41-42c9-92bc-877406aa2246","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Pásztónál történt a tragikus baleset. ","shortLead":"Pásztónál történt a tragikus baleset. ","id":"20250512_Szalagkorlatnak-csapodott-es-meghalt-egy-motoros-a-21-es-fouton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54116440-fc41-42c9-92bc-877406aa2246.jpg","index":0,"item":"ccfb52ab-288c-430c-8478-88929e127b8e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_Szalagkorlatnak-csapodott-es-meghalt-egy-motoros-a-21-es-fouton","timestamp":"2025. május. 12. 07:48","title":"Szalagkorlátnak csapódott és meghalt egy motoros a 21-es főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8f9b82-c8bd-4291-bf71-96211805b3f6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az előző polgármester mindössze négy hónapig volt hivatalban.","shortLead":"Az előző polgármester mindössze négy hónapig volt hivatalban.","id":"20250511_A-fideszes-jelolt-nyerte-a-polgarmester-valasztast-Tiszaigaron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f8f9b82-c8bd-4291-bf71-96211805b3f6.jpg","index":0,"item":"71588de2-8527-4274-9a16-74cabfca2bd4","keywords":null,"link":"/itthon/20250511_A-fideszes-jelolt-nyerte-a-polgarmester-valasztast-Tiszaigaron","timestamp":"2025. május. 11. 20:26","title":"A fideszes jelölt nyerte a polgármester-választást Tiszaigaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0002010d-d985-4aad-a93c-2852bc6c1874","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A papírforma érvényesült a jégkorong-világbajnokság első fordulójában, a Németország-Magyarország összecsapáson. ","shortLead":"A papírforma érvényesült a jégkorong-világbajnokság első fordulójában, a Németország-Magyarország összecsapáson. ","id":"20250510_Gyozott-Nemetorszag-a-magyar-jegkorong-valogatott-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0002010d-d985-4aad-a93c-2852bc6c1874.jpg","index":0,"item":"2761bae8-a3bd-47bd-b999-7a50e3abd11f","keywords":null,"link":"/sport/20250510_Gyozott-Nemetorszag-a-magyar-jegkorong-valogatott-ellen","timestamp":"2025. május. 10. 19:05","title":"Győzött Németország a magyar jégkorong-válogatott ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b3a095-1a22-4259-b1be-b9d691df2525","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Most saját Star Wats stílusú teherszállító robotja lehet annak, aki hajlandó nem kevesebb, mint 3000 dollár körüli összeget, azaz nagyjából egymillió forintot kifizetni egy hűséges társért.","shortLead":"Most saját Star Wats stílusú teherszállító robotja lehet annak, aki hajlandó nem kevesebb, mint 3000 dollár körüli...","id":"20250510_star-wars-stilusu-teherszallito-robot-r2-d2-g1td-m1n1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2b3a095-1a22-4259-b1be-b9d691df2525.jpg","index":0,"item":"53ee8cad-2f57-4b51-a7ea-a222293a74de","keywords":null,"link":"/tudomany/20250510_star-wars-stilusu-teherszallito-robot-r2-d2-g1td-m1n1","timestamp":"2025. május. 10. 20:03","title":"Mint R2-D2, csak ebbe pakolni is lehet: 1 000 000 forintért árulnak egy Star Wars droidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ab9e6d8-959e-4a05-a889-e9d967c12be5","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Greg Abel örökli meg Warren Buffet székét a Berkshire Hathaway élén. Honnan jött, mit tett le eddig az asztalra, és mekkora feladatot kapott most a nyakába? Portré.","shortLead":"Greg Abel örökli meg Warren Buffet székét a Berkshire Hathaway élén. Honnan jött, mit tett le eddig az asztalra, és...","id":"20250510_Greg-Abel-portre-Warren-Buffett-Berkshire-Hathaway-jeghoki-350-milliard-dollar-keszpenz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ab9e6d8-959e-4a05-a889-e9d967c12be5.jpg","index":0,"item":"cc660dab-3be4-4da9-bdd9-fb9f762eb449","keywords":null,"link":"/360/20250510_Greg-Abel-portre-Warren-Buffett-Berkshire-Hathaway-jeghoki-350-milliard-dollar-keszpenz","timestamp":"2025. május. 10. 16:30","title":"Az átlagos, dolgos jéghokirajongó apuka, akire most rászakadt 350 milliárd dollár készpénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1526844-dc5c-4e3c-ace2-b88a34d63417","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Lackfi Jánosnak most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: mentalitásháború, záróakkord, odafigyelés, koppanás, szinodalitás.","shortLead":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg...","id":"20250511_az-en-hetem-Lackfi-Janossal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1526844-dc5c-4e3c-ace2-b88a34d63417.jpg","index":0,"item":"6790d112-f225-4447-84a2-d968b63ed755","keywords":null,"link":"/360/20250511_az-en-hetem-Lackfi-Janossal","timestamp":"2025. május. 11. 17:30","title":"Tetovált Ágica és a ferdeszájú: az én hetem Lackfi Jánossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]