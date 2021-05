Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9e5535d7-918e-4c66-8b84-a7170bb76c7c","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az európai politikusok egyik része szerint a világ átoltottságát az oltóanyagok gyártásának további gyorsításával és a felajánlások megnövelésével, másik része szerint pedig a vakcinák szabadalmi jogainak felfüggesztésével lehetne elérni. Két hete az Egyesült Államok bejelentette, hogy támogatja a Covid–19 elleni vakcinák szabadalmi oltalmára vonatkozó mentesség bevezetését.","shortLead":"Az európai politikusok egyik része szerint a világ átoltottságát az oltóanyagok gyártásának további gyorsításával és...","id":"20210519_EPvita_az_oltoanyagok_szabadalmarol_A_tortenelem_nem_fog_megbocsatani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e5535d7-918e-4c66-8b84-a7170bb76c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"327551cf-9d49-4b55-ac3b-80ba160223ce","keywords":null,"link":"/eurologus/20210519_EPvita_az_oltoanyagok_szabadalmarol_A_tortenelem_nem_fog_megbocsatani","timestamp":"2021. május. 19. 16:20","title":"EP-vita az oltóanyagok szabadalmáról: \"A történelem nem fog megbocsátani!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Palkovics László a múlt héten nyújtott be egy 35 oldalas javaslatot, amivel jogtechnikai hibákat orvosolna.","shortLead":"Palkovics László a múlt héten nyújtott be egy 35 oldalas javaslatot, amivel jogtechnikai hibákat orvosolna.","id":"20210520_szakkepzesi_torveny_tobb_mitn_50_jogtechnikai_javitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35af7b7d-6d86-474f-853c-04ec533eb0a7","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_szakkepzesi_torveny_tobb_mitn_50_jogtechnikai_javitas","timestamp":"2021. május. 20. 07:17","title":"Ötvennél több helyen szorul javításra a szakképzési törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2e20bb-6018-465f-bd21-b67b335f52ec","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A tagországok dönthetnek arról, hogy az EU-ban engedélyezett vakcinák mellett elfogadják-e a Sinopharmot is. ","shortLead":"A tagországok dönthetnek arról, hogy az EU-ban engedélyezett vakcinák mellett elfogadják-e a Sinopharmot is. ","id":"20210519_eu_beutazas_teljesen_beoltott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb2e20bb-6018-465f-bd21-b67b335f52ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2c7845-9c54-4bde-b356-dde0b2b59ef3","keywords":null,"link":"/eurologus/20210519_eu_beutazas_teljesen_beoltott","timestamp":"2021. május. 19. 16:15","title":"Az uniós tagállamok megállapodtak: megnyitják a külső határokat a beoltottak előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350b153f-649b-456c-924e-3557182f62e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Még a panellakások ára is több mint 9 százalékkal emelkedett az elmúlt egy évben.","shortLead":"Még a panellakások ára is több mint 9 százalékkal emelkedett az elmúlt egy évben.","id":"20210520_videk_lakas_haz_dragulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=350b153f-649b-456c-924e-3557182f62e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9539e71-ae5e-4e6f-8f54-b223ec0735a3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210520_videk_lakas_haz_dragulas","timestamp":"2021. május. 20. 12:43","title":"Több vidéki városban 20 százalékkal is drágultak a lakások egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a61e82a8-f12b-40cb-a779-da2a51377ed2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem nagyon hangoztatta, most viszont egy új könyvből kiderül, mit gondolt valójában az utódjáról.","shortLead":"Nem nagyon hangoztatta, most viszont egy új könyvből kiderül, mit gondolt valójában az utódjáról.","id":"20210520_Orult_rasszista_szexista_diszno__Barack_Obamanak_megvolt_a_velemenye_Donald_Trumprol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a61e82a8-f12b-40cb-a779-da2a51377ed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"defe355e-4400-4408-b7c1-946f993d6698","keywords":null,"link":"/kultura/20210520_Orult_rasszista_szexista_diszno__Barack_Obamanak_megvolt_a_velemenye_Donald_Trumprol","timestamp":"2021. május. 20. 11:02","title":"„Őrült, rasszista, szexista disznó” – Barack Obamának megvolt a véleménye Donald Trumpról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72bba7d7-a39a-4f7f-82f5-27fcfa02ec29","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Liam Neeson ennél már nem is lehetne Liam Neeson-osabb: új filmjében megint kap egy kőkemény feladatot, amire senki más nem képes, csak ő. Itt az előzetes.","shortLead":"Liam Neeson ennél már nem is lehetne Liam Neeson-osabb: új filmjében megint kap egy kőkemény feladatot, amire senki más...","id":"20210519_Liam_Neeson_mar_megint_mindenkit_megment_de_most_a_jegen_ice_road_elozetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72bba7d7-a39a-4f7f-82f5-27fcfa02ec29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37be96b-b891-4acd-9a31-6e1e18878567","keywords":null,"link":"/kultura/20210519_Liam_Neeson_mar_megint_mindenkit_megment_de_most_a_jegen_ice_road_elozetes","timestamp":"2021. május. 19. 15:09","title":"Liam Neeson már megint mindenkit megment, de most a jégen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52547a31-ae78-4882-a44f-82c0b335f4df","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint kétszer annyi az új cég, mint tavaly ilyenkor. Máskor jogszabályi változás kell ahhoz, hogy ennyi új céget jegyezzenek be.","shortLead":"Több mint kétszer annyi az új cég, mint tavaly ilyenkor. Máskor jogszabályi változás kell ahhoz, hogy ennyi új céget...","id":"20210520_cegalapitasok_szama_tiz_eves_csucson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52547a31-ae78-4882-a44f-82c0b335f4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6cfd9ab-b95e-4443-9d41-9464d10583e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210520_cegalapitasok_szama_tiz_eves_csucson","timestamp":"2021. május. 20. 06:08","title":"Rekordokat dönt az új cégek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d905ce-d1c8-4466-85dd-ffff69a7e794","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy nap maradt már csak az adóbevallások leadásáig.","shortLead":"Egy nap maradt már csak az adóbevallások leadásáig.","id":"20210519_adohivatal_oldal_szja_bevallas_hiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54d905ce-d1c8-4466-85dd-ffff69a7e794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb15776-d3cf-464c-aa00-7f4333726f2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_adohivatal_oldal_szja_bevallas_hiba","timestamp":"2021. május. 19. 21:14","title":"Lehalt az adóhivatal oldala, ahol az szja-bevallásokat lehet leadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]