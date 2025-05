Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e45a2d7d-91d1-4dec-9aab-1538d0caec0f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Idén nem kell annyit várni a Qualcomm csúcskategóriás lapkájára, mint tavaly: már szeptemberben befut, és valószínűleg nem kell majd sokat várni az első, ezzel szerelt mobilra sem.","shortLead":"Idén nem kell annyit várni a Qualcomm csúcskategóriás lapkájára, mint tavaly: már szeptemberben befut, és valószínűleg...","id":"20250520_qualcomm-snapdragon-8-elite-2-bemutato-esemeny-bejelentes-lapkakeszlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e45a2d7d-91d1-4dec-9aab-1538d0caec0f.jpg","index":0,"item":"a82138be-924d-44b5-b02e-590d03c37dcd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250520_qualcomm-snapdragon-8-elite-2-bemutato-esemeny-bejelentes-lapkakeszlet","timestamp":"2025. május. 20. 12:03","title":"Megvan a dátum: ekkor jön az új csúcs chip, amivel minden mobil hasíthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A drogériákban is életbe lépett az árrésstop, így most végre két tubus fogpasztára is telik a nemzetgazdasági miniszternek, örülhetnek a gyerekek.","shortLead":"A drogériákban is életbe lépett az árrésstop, így most végre két tubus fogpasztára is telik a nemzetgazdasági...","id":"20250519_Szomszedok-ujratoltve-Nagy-Marton-fogkremet-vesz-arresstop-drogeriak-DM-Rossmann","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f.jpg","index":0,"item":"58e5834d-9294-4318-91b7-77051a829079","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_Szomszedok-ujratoltve-Nagy-Marton-fogkremet-vesz-arresstop-drogeriak-DM-Rossmann","timestamp":"2025. május. 19. 10:53","title":"Szomszédok újratöltve: Nagy Márton fogkrémet vesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a68f75a-8541-4ea6-b642-49b10cf695b5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Autógumiként próbálták meg elvámolni az uniós szankciók hatálya alá eső rakományt.","shortLead":"Autógumiként próbálták meg elvámolni az uniós szankciók hatálya alá eső rakományt.","id":"20250519_boeing-abroncs-lengyelorszag-oroszorszag-szankciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a68f75a-8541-4ea6-b642-49b10cf695b5.jpg","index":0,"item":"46a37459-7ed2-4b0d-a5e8-f9d05c276914","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_boeing-abroncs-lengyelorszag-oroszorszag-szankciok","timestamp":"2025. május. 19. 13:15","title":"Repülőgépekre való, Oroszországba szánt abroncsokat koboztak el a lengyel vámosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63384a8-39d5-4b7e-acff-61d3e3814e1f","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Hogyan harcol a Harcosok Klubja, és milyen lesz a bukás? Nem is olyan nehéz elképzelni. És kinevetni – mert attól félnek legjobban.","shortLead":"Hogyan harcol a Harcosok Klubja, és milyen lesz a bukás? Nem is olyan nehéz elképzelni. És kinevetni – mert attól...","id":"20250519_Egy-vilagnezeti-klub","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e63384a8-39d5-4b7e-acff-61d3e3814e1f.jpg","index":0,"item":"983b73e2-e3f0-4bee-bc25-ee391071e8dc","keywords":null,"link":"/360/20250519_Egy-vilagnezeti-klub","timestamp":"2025. május. 19. 09:31","title":"Tóta W. Árpád: Egy világnézeti klub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93490bf5-220d-4501-8366-cb845e88d8c8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A jelenlegi vezérigazgató távozik a vállalattól. ","shortLead":"A jelenlegi vezérigazgató távozik a vállalattól. ","id":"20250519_Volkswagentol-erkezik-a-Citroen-uj-vezerigazgatoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93490bf5-220d-4501-8366-cb845e88d8c8.jpg","index":0,"item":"6c36e8bf-c384-4e90-90a5-719446b5c827","keywords":null,"link":"/cegauto/20250519_Volkswagentol-erkezik-a-Citroen-uj-vezerigazgatoja","timestamp":"2025. május. 19. 13:55","title":"Vezércsere a Citroennél, a Volkswagentől jön az új főnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d097532d-e8b7-4492-9845-2284ce281122","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 75 évesen meghalt színész Kapolcs díszpolgára volt, így az ottani római katolikus temetőben temették el.","shortLead":"A 75 évesen meghalt színész Kapolcs díszpolgára volt, így az ottani római katolikus temetőben temették el.","id":"20250520_Eltemettek-Galko-Balazst","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d097532d-e8b7-4492-9845-2284ce281122.jpg","index":0,"item":"1f08de40-ab53-457d-9251-93ab0ca6c538","keywords":null,"link":"/elet/20250520_Eltemettek-Galko-Balazst","timestamp":"2025. május. 20. 14:33","title":"Eltemették Galkó Balázst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab18d3cc-2eac-45d7-8556-067bf812a04e","c_author":"Bordás Gábor","category":"elet","description":"Mióta Orbán Viktor megalapította a Harcosok Klubját, sokan felidézik az eredeti művet, amelynek földalatti mozgalmáról a miniszterelnök elnevezte saját digitális szabadságharcosait. Chuck Palahniuk regényének vagy David Fincher filmjének ismeretében vannak, akik szerint nem igazán szerencsés, míg mások szerint kifejezetten találó Orbán Viktor névválasztása. Anélkül, hogy állást foglalnánk ebben, párhuzamba állítottuk a két Harcosok Klubját, illetve vezetőiket.","shortLead":"Mióta Orbán Viktor megalapította a Harcosok Klubját, sokan felidézik az eredeti művet, amelynek földalatti mozgalmáról...","id":"20250520_harcosok-klubja-orban-ikertonyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab18d3cc-2eac-45d7-8556-067bf812a04e.jpg","index":0,"item":"ecebdbf7-f9db-431a-a53f-1169071ebc71","keywords":null,"link":"/elet/20250520_harcosok-klubja-orban-ikertonyok","timestamp":"2025. május. 20. 14:09","title":"Harcosok Klubja (1996) vs. Harcosok Klubja (2025) – különbségek és hasonlóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Kossuth téri tüntetők petícióval szeretnék cselekvésre bírni Brüsszelt a kormány új civil- és sajtóellenes törvénye miatt. Drágán add az életed – a Bruce Willis-film címével biztatja küzdésre Trump ellen az amerikai sajtót a The Washington Post volt főszerkesztője. Az EU-nak egységesen, nehézsúlyú tényezőként kell belépnie a világméretű játszmába, vagy a margóra szorul. Putyin téved, ha azt hiszi, hogy az idő neki dolgozik. Trump három illúzióra alapozza ukrajnai béketörekvéseit. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"A Kossuth téri tüntetők petícióval szeretnék cselekvésre bírni Brüsszelt a kormány új civil- és sajtóellenes törvénye...","id":"20250520_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"544464cc-a6a5-4e94-941f-f3ddb8c29b35","keywords":null,"link":"/360/20250520_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 20. 11:12","title":"Tőkés László: Orbán elsiette, amikor a magyarellenes Simion mellett állt ki, de ennek nem lesznek messzemenő következményei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]