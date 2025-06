Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"43c1a0a6-e84f-48b4-9571-0a43bf65c2d1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tüntetők a Mediaworks szerkesztősége előtt tiltakoztak a Metropol felhívása ellen, hogy fotózzanak az utcán rövid szoknyás nőket.","shortLead":"A tüntetők a Mediaworks szerkesztősége előtt tiltakoztak a Metropol felhívása ellen, hogy fotózzanak az utcán rövid...","id":"20250604_metropol-rovidszoknyaa-fotopalyazat-tuntetes-mediaworks","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43c1a0a6-e84f-48b4-9571-0a43bf65c2d1.jpg","index":0,"item":"b1ab431c-6090-4690-9dcf-5de16c22db5d","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_metropol-rovidszoknyaa-fotopalyazat-tuntetes-mediaworks","timestamp":"2025. június. 04. 20:33","title":"„A zaklatás nem újságírás!” – A Metropol „rövidszoknyás fotópályázata” ellen tüntettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Washington Post szerzője szerint indokolt szigorítani a kínaiak beutazását. 