[{"available":true,"c_guid":"f4a80f79-919c-4765-a417-c3dd02f4097f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Szakértők úgy látják, hogy kozmetikázzák a hivatalos adatokat.","shortLead":"Szakértők úgy látják, hogy kozmetikázzák a hivatalos adatokat.","id":"20250609_lapszemle-telegraph-zoldhatar-migracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4a80f79-919c-4765-a417-c3dd02f4097f.jpg","index":0,"item":"241a4ca1-3f19-4522-802b-5727f2478acf","keywords":null,"link":"/360/20250609_lapszemle-telegraph-zoldhatar-migracio","timestamp":"2025. június. 09. 08:15","title":"Telegraph: A szerb-magyar zöldhatáron nem látszik, hogy csökkenne az illegális migráció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ed352a-dc29-4580-8255-218977328a1a","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Az új amerikai rakétavédelmi programnak már az ígérete is újraértelmezi a teljes nemzetközi rendszert és katonai egyensúlyt. 