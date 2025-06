Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"98366177-18bf-41bc-a259-120080a039f9","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"50 éves a Nashville, Robert Altman klasszikusa, amely éppúgy szól a country zene fura figuráiról, mint a hetvenes évek Amerikájáról. Keith Carradine-nel, a film szoknyavadász trubadúrjával a filmért kapott Oscarjáról, egyetlen nagy slágeréről, Ridley Scott első filmjéről és a gyermek Brooke Shields szexualizálásáról is beszélgettünk. ","shortLead":"50 éves a Nashville, Robert Altman klasszikusa, amely éppúgy szól a country zene fura figuráiról, mint a hetvenes évek...","id":"20250611_Keith-Carradine-interju-Ridley-Scott-altman-Nashville-50-eves-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98366177-18bf-41bc-a259-120080a039f9.jpg","index":0,"item":"60ceffa3-5612-4cc0-9288-6910b9485e74","keywords":null,"link":"/kultura/20250611_Keith-Carradine-interju-Ridley-Scott-altman-Nashville-50-eves-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 15:57","title":"„Ez volt Ridley Scott végső érve, a kaja!” – az Oscar-díjas Keith Carradine a HVG-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b177d64c-089f-42ee-a74b-382720bb114c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség pedig nem bocsátkozik becslésekbe, így hivatalos megoldása nincs a kérdésnek. Ön szerint hányan voltak? ","shortLead":"A rendőrség pedig nem bocsátkozik becslésekbe, így hivatalos megoldása nincs a kérdésnek. Ön szerint hányan voltak? ","id":"20250611_Elindult-a-szamhaboru-Deak-Daniel-szerint-par-szazan-Hadhazy-szerint-40-ezren-tuntettek-tegnap-a-Kossuth-teren","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b177d64c-089f-42ee-a74b-382720bb114c.jpg","index":0,"item":"c5e29046-7c4c-48d1-8797-fb4880f35af4","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Elindult-a-szamhaboru-Deak-Daniel-szerint-par-szazan-Hadhazy-szerint-40-ezren-tuntettek-tegnap-a-Kossuth-teren","timestamp":"2025. június. 11. 19:50","title":"Elindult a számháború, Deák Dániel szerint pár százan, Hadházy szerint 40 ezren tüntettek kedden a Kossuth téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88c37b81-83ed-476c-87e6-d914cf785d43","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szlovák kormányfő megkapó nyíltsággal beszélt az üzbég, vietnámi és kínai politikai berendezkedés meghonosításáról.","shortLead":"A szlovák kormányfő megkapó nyíltsággal beszélt az üzbég, vietnámi és kínai politikai berendezkedés meghonosításáról.","id":"20250610_robert-fico-uzbegisztan-partok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88c37b81-83ed-476c-87e6-d914cf785d43.jpg","index":0,"item":"cfed94ea-048e-4412-8180-6ee701510185","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_robert-fico-uzbegisztan-partok","timestamp":"2025. június. 10. 14:34","title":"Robert Fico Üzbegisztánban elmélkedett arról, hogy túl sok párt van Szlovákiában, inkább Kína és Vietnám példáját követné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8178ea5b-8253-4520-8086-d1e098ab8750","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Vadonatúj dizájn, panorámavetítős műszerfal, akár 900 kilométeres hatótáv, brutális töltési sebesség és AI által automatizált töltőfedél. Kipróbáltuk a az első magyar gyártású BMW-t, a bajor gyártónál új fejezetet nyitó Neue Klasse iX3-at.","shortLead":"Vadonatúj dizájn, panorámavetítős műszerfal, akár 900 kilométeres hatótáv, brutális töltési sebesség és AI által...","id":"20250611_exkluziv-menetproba-debreceni-bmw-ix3-neue-klasse-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8178ea5b-8253-4520-8086-d1e098ab8750.jpg","index":0,"item":"d555db90-12c4-4459-99dc-1d87e6d3855f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250611_exkluziv-menetproba-debreceni-bmw-ix3-neue-klasse-teszt-velemeny","timestamp":"2025. június. 11. 10:00","title":"Exkluzív: titokban vezettük a forradalmat indító első debreceni BMW-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A telefon- és a banki díjak lenyomása olcsóbbá tette a szolgáltatásokat, az élelmiszerek viszont újra drágulni kezdtek, hiába nyúl bele a kormány az árrés szabályaiba. Az infláció 4,4 százalékosra gyorsult, áprilishoz képest is nőttek az árak.","shortLead":"A telefon- és a banki díjak lenyomása olcsóbbá tette a szolgáltatásokat, az élelmiszerek viszont újra drágulni kezdtek...","id":"20250611_inflacio-arak-dragulas-ksh-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"3ea1f081-76db-4383-b511-cfe6c4eb59eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_inflacio-arak-dragulas-ksh-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 08:34","title":"A kormány árszabályozása ellenére 4,4 százalékra nőtt az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bc1b951-2f19-4ca5-9ffb-abfb57d1b74d","c_author":"Balizs Benedek ","category":"itthon","description":"A Fradi első embere több ízben is élesen kritizálta az MLSZ magyarosítást ösztönző változtatásait, amelynek Orbán Viktor volt az ötletgazdája, majd a minap szakított a miniszterelnök kedvenc újságjával is Kubatov Gábor. Pillanatnyi csapkodás vagy átgondolt lépés ez a Fidesz alelnökétől?","shortLead":"A Fradi első embere több ízben is élesen kritizálta az MLSZ magyarosítást ösztönző változtatásait, amelynek Orbán...","id":"20250610_kubatov-gabor-orban-viktor-ferencvarosi-tc-foci-nemzeti-sport-nb-i-magyar-szabaly-ner-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2bc1b951-2f19-4ca5-9ffb-abfb57d1b74d.jpg","index":0,"item":"79d56c05-6088-4f3c-bb2f-996d267d6b1d","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_kubatov-gabor-orban-viktor-ferencvarosi-tc-foci-nemzeti-sport-nb-i-magyar-szabaly-ner-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 14:44","title":"Kubatov lázadása azt üzeni, hogy Orbán valójában nem ért hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dae343b-789a-4058-9e02-8bae791f5aa9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nagy nyereséget ért el Rahimkulovék vállalata, de egy forint osztalékot sem vettek ki belőle.","shortLead":"Nagy nyereséget ért el Rahimkulovék vállalata, de egy forint osztalékot sem vettek ki belőle.","id":"20250610_rahimkulov-kafijat-nyereseg-profit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1dae343b-789a-4058-9e02-8bae791f5aa9.jpg","index":0,"item":"fcc64d8e-f638-4f07-b142-45ba69226753","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_rahimkulov-kafijat-nyereseg-profit","timestamp":"2025. június. 10. 12:31","title":"A húszmilliárd forintot súrolja a leggazdagabb orosz–magyar család cégének nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67019ef-8679-46fd-b445-4bff7718abd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt országgyűlési képviselő a rendőrség tájékoztatása alapján tévesen azt írta Tarnai Richárd kormányhivatali vezetőről, hogy érintett az egyik eljárásban. Hadházy Ákos gyűjtést indított Szél számára.","shortLead":"A volt országgyűlési képviselő a rendőrség tájékoztatása alapján tévesen azt írta Tarnai Richárd kormányhivatali...","id":"20250611_Szel-Bernadett-Tarnai-Richard-zsambeki-hulladeklerako","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e67019ef-8679-46fd-b445-4bff7718abd2.jpg","index":0,"item":"53a7fb68-f514-468d-bde2-413be52c7e58","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Szel-Bernadett-Tarnai-Richard-zsambeki-hulladeklerako","timestamp":"2025. június. 11. 10:09","title":"Szél Bernadettnek több százezer forintot kell fizetnie, miután beperelte egy fideszes főispán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]