[{"available":true,"c_guid":"a6bce436-f38b-4d15-a6ab-7820342c3342","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint „baj van a toronyban”, Magyar drogtesztnek vetné alá Rogánt és Deutschot.","shortLead":"A miniszterelnök szerint „baj van a toronyban”, Magyar drogtesztnek vetné alá Rogánt és Deutschot.","id":"20250610_Orban-Viktor-Magyar-Peter-drog-alkohol-elhizas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6bce436-f38b-4d15-a6ab-7820342c3342.jpg","index":0,"item":"f5938db6-de6b-4b53-b7c8-cb50015011e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Orban-Viktor-Magyar-Peter-drog-alkohol-elhizas-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 13:27","title":"Orbán azt állította a Harcosok Klubjában, hogy Magyar drogozik, válaszul a Tisza elnöke közölte, hogy bármikor elmegy drogtesztre, ha jön Rogán, Deutsch, Szájer és Habony is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b279c207-1263-416d-ba73-338621742876","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar szerint még Észak-Koreában sincs olyan hazugságkampány, mint amit Lázár csinál a MÁV-nak. ","shortLead":"Magyar szerint még Észak-Koreában sincs olyan hazugságkampány, mint amit Lázár csinál a MÁV-nak. ","id":"20250610_Magyar-Peter-Vitezy-David-Lazar-Janos-hetvegi-MAV-kaosz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b279c207-1263-416d-ba73-338621742876.jpg","index":0,"item":"a3b2dfd9-c264-4ed7-a4a9-983a15572c5b","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Magyar-Peter-Vitezy-David-Lazar-Janos-hetvegi-MAV-kaosz","timestamp":"2025. június. 10. 12:54","title":"Magyar Péter és Vitézy Dávid egymásra licitálva okolják Lázár Jánost a hétvégi MÁV-káosz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6826a878-96d1-4851-a064-8f4ded8b396a","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"„Boldogság vagy aggodalom, hogy éjájjal szól már a dalom?”, tette fel aztán a költői kérdést. ","shortLead":"„Boldogság vagy aggodalom, hogy éjájjal szól már a dalom?”, tette fel aztán a költői kérdést. ","id":"20250610_Brody-Janos-mesterseges-intelligencia-AI-ujrahangszerelt-dal-Lesz-meg-egyszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6826a878-96d1-4851-a064-8f4ded8b396a.jpg","index":0,"item":"e22fc0c4-a939-4bf5-a692-b349388d9927","keywords":null,"link":"/kultura/20250610_Brody-Janos-mesterseges-intelligencia-AI-ujrahangszerelt-dal-Lesz-meg-egyszer","timestamp":"2025. június. 10. 16:14","title":"Bródy János újrahangszereltette a mesterséges intelligenciával az egyik számát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3086f4d8-b6b3-4bdf-be38-2d349ad69085","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orosz történelemben nem először történt, hogy egy másik államot a nemzeti önrendelkezési jog ellenében lerohantak – emlékeztet egy friss interjúban Nádas Péter, és hozzáteszi, csak az ő életében ez már az ötödik.","shortLead":"Az orosz történelemben nem először történt, hogy egy másik államot a nemzeti önrendelkezési jog ellenében lerohantak –...","id":"20250610_Nadas-Peter-Nem-tort-ki-semmi-Egy-Putyin-nevu-orosz-allamelnok-parancsot-adott-egy-igen-felkeszuletlen-hadseregnek-hogy-rohanjak-le-mar-Ukrajnat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3086f4d8-b6b3-4bdf-be38-2d349ad69085.jpg","index":0,"item":"28622898-c968-4f8f-9b12-acb5a9cb8dcc","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Nadas-Peter-Nem-tort-ki-semmi-Egy-Putyin-nevu-orosz-allamelnok-parancsot-adott-egy-igen-felkeszuletlen-hadseregnek-hogy-rohanjak-le-mar-Ukrajnat","timestamp":"2025. június. 10. 11:57","title":"Nádas Péter: „Olyan ember a mi hazánkban ritkán terem, aki világméretű diskurzusba beleszólna, legfeljebb a regnáló magyar miniszterelnöknek és külügyminiszterének vannak ilyen jellegű rögeszméi és hiedelmei”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7be8c3b-537e-4ba0-bd85-f05864664b04","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több kínai technológiai nagyvállalat is korlátozta a mesterséges intelligenciáját az országban zajló felvételi eljárás idejére.","shortLead":"Több kínai technológiai nagyvállalat is korlátozta a mesterséges intelligenciáját az országban zajló felvételi eljárás...","id":"20250611_kina-felveteli-oktatas-mesterseges-intelligencia-blokkolasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7be8c3b-537e-4ba0-bd85-f05864664b04.jpg","index":0,"item":"6cfecb47-c738-429b-8470-06cffe3f235a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_kina-felveteli-oktatas-mesterseges-intelligencia-blokkolasa","timestamp":"2025. június. 11. 12:03","title":"Mobilblokkolókat kellett bekapcsolni az iskolák környékén, annyian akartak csalni a felvételin a mesterséges intelligenciával Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5344abe8-9202-4305-91c3-78843b62c52b","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"A megfélemlítés törvény nélkül is működik: üldözési mánia jelei észlelhetők a gazdasági szereplőknél. ","shortLead":"A megfélemlítés törvény nélkül is működik: üldözési mánia jelei észlelhetők a gazdasági szereplőknél. ","id":"20250612_hvg-ellehetetlenitesi-torveny-fidesz-reklampiac-magyar-reklamszovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5344abe8-9202-4305-91c3-78843b62c52b.jpg","index":0,"item":"14941552-78f4-4e2e-a90b-83d63b2e177f","keywords":null,"link":"/360/20250612_hvg-ellehetetlenitesi-torveny-fidesz-reklampiac-magyar-reklamszovetseg","timestamp":"2025. június. 12. 06:40","title":"A reklámpiacon is szőnyegbombázással érne fel az „átláthatósági” törvénytervezet elfogadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2c32a1-dfc1-465a-b3c3-40da2f36d894","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Úgy tűnik azonban, hogy sok szállodában már jól ismerik az asszonyt.","shortLead":"Úgy tűnik azonban, hogy sok szállodában már jól ismerik az asszonyt.","id":"20250610_brit-nyugdijas-korfu-angol-etel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb2c32a1-dfc1-465a-b3c3-40da2f36d894.jpg","index":0,"item":"d9e54cb7-4cc9-4a09-81ab-998e8ebf0661","keywords":null,"link":"/elet/20250610_brit-nyugdijas-korfu-angol-etel","timestamp":"2025. június. 10. 16:16","title":"Rémálom volt a brit nyugdíjasnak a korfui nyaralás, mert nem kapott angol ételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab8c2bd-7884-421e-9e6c-75a31b737a3b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elérhetővé tette a Google az új mobilos operációs rendszerét, ami egy sor újdonságot hoz el a felhasználóknak.","shortLead":"Elérhetővé tette a Google az új mobilos operációs rendszerét, ami egy sor újdonságot hoz el a felhasználóknak.","id":"20250611_google-android-16-operacios-rendszer-google-pixel-frissites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eab8c2bd-7884-421e-9e6c-75a31b737a3b.jpg","index":0,"item":"db81c84b-9e33-4ff8-85e4-6ad27fa7d51a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_google-android-16-operacios-rendszer-google-pixel-frissites","timestamp":"2025. június. 11. 15:03","title":"Máris telepítheti az Android 16-ot, akinek ilyen telefonja van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]