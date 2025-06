Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"57fb9d8c-6a10-43e0-93c7-4703526bdd57","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Előadóművészi Jogvédő Iroda szerint „a könnyűzenészek körében a mai napig nehéz elültetni az időskori öngondoskodásra való felkészülés gondolatát”, pedig bárki egy pillanat alatt elveszítheti a népszerűségét és a bevételeit.","shortLead":"Az Előadóművészi Jogvédő Iroda szerint „a könnyűzenészek körében a mai napig nehéz elültetni az időskori...","id":"20250612_Tobb-mint-500-eloadomuvesz-el-letminimum-alatt-oket-tamogattak-a-jogvedok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57fb9d8c-6a10-43e0-93c7-4703526bdd57.jpg","index":0,"item":"71e9781c-0d6e-44f8-9413-01d9eb57b158","keywords":null,"link":"/kultura/20250612_Tobb-mint-500-eloadomuvesz-el-letminimum-alatt-oket-tamogattak-a-jogvedok","timestamp":"2025. június. 12. 15:20","title":"Létminimum alatt élő zenészek kaptak támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae102a1-4005-45b8-84d8-00415412cf98","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Rögtön meglátszott a forint árfolyamán, hogy bizonytalan lett a nemzetközi politikai és gazdasági környezet.","shortLead":"Rögtön meglátszott a forint árfolyamán, hogy bizonytalan lett a nemzetközi politikai és gazdasági környezet.","id":"20250613_forint-arfolyam-izrael-iran-euro-dollar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ae102a1-4005-45b8-84d8-00415412cf98.jpg","index":0,"item":"6dd74a40-315a-4a9f-9e2e-ae12fb19efbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250613_forint-arfolyam-izrael-iran-euro-dollar","timestamp":"2025. június. 13. 07:28","title":"Zuhant a forint, miután Izrael megtámadta Iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f4e3145-b1cc-4836-8395-662491b369a0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudni, miért fenyegetőzött, de a közösségi médiában zavaros üzenetet tett közzé.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, miért fenyegetőzött, de a közösségi médiában zavaros üzenetet tett közzé.","id":"20250613_robbantas-fenyegetozes-budapest-iskola-16-eves-ukran-menekult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f4e3145-b1cc-4836-8395-662491b369a0.jpg","index":0,"item":"755f3746-a005-4ccf-9bc2-fbc80fa8bf5e","keywords":null,"link":"/itthon/20250613_robbantas-fenyegetozes-budapest-iskola-16-eves-ukran-menekult","timestamp":"2025. június. 13. 10:49","title":"Az FBI segítségével találták meg a 16 éves ukrán menekült fiút, aki budapesti iskolákat fenyegetett robbantással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8723383f-0526-420e-a5cc-3e69eafa9c95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Az évek után hirtelen megtörtént gyanúsítás és az én Tisza pártos tevékenységem között ok-okozati összefüggés van” – mondja Zelcsényi Miklós.","shortLead":"„Az évek után hirtelen megtörtént gyanúsítás és az én Tisza pártos tevékenységem között ok-okozati összefüggés van” –...","id":"20250612_Rabositottak-es-gyanusitottkent-hallgattak-ki-a-Tisza-Part-programfeleloset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8723383f-0526-420e-a5cc-3e69eafa9c95.jpg","index":0,"item":"5a934005-f715-4fe4-b3dd-7a795ffdd6f1","keywords":null,"link":"/itthon/20250612_Rabositottak-es-gyanusitottkent-hallgattak-ki-a-Tisza-Part-programfeleloset","timestamp":"2025. június. 12. 10:36","title":"Rabosították és gyanúsítottként hallgatták ki a Tisza Párt programfelelősét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350fd2ef-6fdd-49fa-b582-078007574396","c_author":"Somfai Dávid","category":"gazdasag","description":"A MÁV közel annyi pénzt fizetett vissza az utasoknak a pünkösdi hosszú hétvégén történt káosz miatt, mint amennyit a késési biztosítás június elsejei bevezetése óta minden más esetben összesen – tudta meg a HVG a MÁV-csoporttól. És ez még csak nem is a nagy vasúti leállás összes extra kiadása.","shortLead":"A MÁV közel annyi pénzt fizetett vissza az utasoknak a pünkösdi hosszú hétvégén történt káosz miatt, mint amennyit...","id":"20250612_Alig-ket-het-alatt-36-milliot-fizetett-kesesekert-a-MAV-majdnem-a-felet-a-hetvegi-osszeomlas-miatt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/350fd2ef-6fdd-49fa-b582-078007574396.jpg","index":0,"item":"c773ed68-21de-4c73-b276-71498fcf993c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_Alig-ket-het-alatt-36-milliot-fizetett-kesesekert-a-MAV-majdnem-a-felet-a-hetvegi-osszeomlas-miatt-ebx","timestamp":"2025. június. 12. 13:19","title":"Sokba került az adófizetőknek a hétvégi MÁV-káosz: csak a kártérítésre elment 18 millió forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b32b21-0285-4693-8aae-6b630c447238","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő az elmúlt időszakban távol maradt a pártrendezvényektől, most azonban sztárvendégként tért vissza Orbán zártkörű előadásán.","shortLead":"Az énekesnő az elmúlt időszakban távol maradt a pártrendezvényektől, most azonban sztárvendégként tért vissza Orbán...","id":"20250611_A-Parlamenti-Szalonban-enekelt-majd-Orbannal-szelfizett-Toth-Gabi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37b32b21-0285-4693-8aae-6b630c447238.jpg","index":0,"item":"b6b0b698-d086-493a-aea7-1d5184f54ff9","keywords":null,"link":"/elet/20250611_A-Parlamenti-Szalonban-enekelt-majd-Orbannal-szelfizett-Toth-Gabi","timestamp":"2025. június. 11. 16:50","title":"Tóth Gabi visszatért a NER színpadára, majd Orbánnal szelfizett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dfbc8fb-a690-4dc9-a892-76cbf269f2bf","c_author":"Arató László","category":"eurologus","description":"Péntekig 226 milliárd forintba kerül Magyarországnak, hogy a kormány nem hajtja végre az Európai Bíróság ítéletét. A gigabírságról pontosan egy évvel ezelőtt született döntés, amelyet a kormány most peres úton akar megtámadni. Egy holland nemzetközi jogi professzor szerint ez egy kétségtelenül vesztes per lesz.","shortLead":"Péntekig 226 milliárd forintba kerül Magyarországnak, hogy a kormány nem hajtja végre az Európai Bíróság ítéletét...","id":"20250613_europai-birosag_unios-jog_menekultugy-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0dfbc8fb-a690-4dc9-a892-76cbf269f2bf.jpg","index":0,"item":"0fdad889-7e2c-4a96-ab07-40433c0500f8","keywords":null,"link":"/eurologus/20250613_europai-birosag_unios-jog_menekultugy-ebx","timestamp":"2025. június. 13. 12:33","title":"Egy évvel az ítélet után: eddig 226 milliárd forintba fájt a kormány költséges szélmalomharca az uniós joggal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef730c9-d7cf-4f24-9588-566861710289","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tiborcz István budapesti luxusszállodája a működésének második évét még tetemesebb veszteséggel zárta, mint az elsőt.","shortLead":"Tiborcz István budapesti luxusszállodája a működésének második évét még tetemesebb veszteséggel zárta, mint az elsőt.","id":"20250612_cegvilag-tiborcz-istvan-dorothea-hotel-fonix-magantokealap-inkabb-viszi-penzt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eef730c9-d7cf-4f24-9588-566861710289.jpg","index":0,"item":"1fe74e4e-e108-4922-8be7-ea6ee777582f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_cegvilag-tiborcz-istvan-dorothea-hotel-fonix-magantokealap-inkabb-viszi-penzt","timestamp":"2025. június. 12. 06:15","title":"Ez az, ami még Tiborcz Istvántól is csak viszi a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]