[{"available":true,"c_guid":"24cfbb87-4b58-4011-9870-fcc31b501955","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A néhai marsi élet fenntartásában is szerepe lehetett annak a vulkánnak, amit most fedeztek fel – de a pontosabb megállapításokhoz haza kéne hozni a Földre néhány mintát. Ez pedig pont most került veszélybe a NASA büdzséjének várható megvágása miatt.","shortLead":"A néhai marsi élet fenntartásában is szerepe lehetett annak a vulkánnak, amit most fedeztek fel – de a pontosabb...","id":"20250613_mars-jazero-krater-mons-rejtett-vulkan-felfedezes-elemzes-urkutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24cfbb87-4b58-4011-9870-fcc31b501955.jpg","index":0,"item":"b5172329-6af5-46fd-8485-abc323ad56f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250613_mars-jazero-krater-mons-rejtett-vulkan-felfedezes-elemzes-urkutatas","timestamp":"2025. június. 13. 20:03","title":"Rejtett vulkánt találhattak a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b08e7f4-0213-4263-8133-c06c7113dd77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A súlyos esetnek nemhogy halottjai, de sérültjei sincsenek.","shortLead":"A súlyos esetnek nemhogy halottjai, de sérültjei sincsenek.","id":"20250614_dubaj-dubai-marina-tuz-lakonegyed-emelet-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b08e7f4-0213-4263-8133-c06c7113dd77.jpg","index":0,"item":"1967ad49-de48-4f63-b683-83b1f188552b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250614_dubaj-dubai-marina-tuz-lakonegyed-emelet-baleset","timestamp":"2025. június. 14. 17:04","title":"Pokoli toronyként lángolt egy felhőkarcoló Dubajban, közel négyezer embert evakuáltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b33d4f01-4887-4693-ac3d-9dc88ceb9c9c","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Paul Fox a III. Károly király születésnapja alkalmából rendezett fogadáson a közös sikerek és kulturális kapcsolatok mellett háborús pszichózisról, a politikai párbeszéd durvulásáról és az „átláthatósági” törvényről is beszélt. Szerinte a magyar kormány olyan határhoz érkezett, amit nem akar átlépni.","shortLead":"Paul Fox a III. Károly király születésnapja alkalmából rendezett fogadáson a közös sikerek és kulturális kapcsolatok...","id":"20250614_brit-nagykovet-Paul-Fox-bucsu-kritika-magyar-kormany-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b33d4f01-4887-4693-ac3d-9dc88ceb9c9c.jpg","index":0,"item":"eb173e89-97f8-4ec2-8823-175fbe13d541","keywords":null,"link":"/itthon/20250614_brit-nagykovet-Paul-Fox-bucsu-kritika-magyar-kormany-ebx","timestamp":"2025. június. 14. 12:08","title":"Határozott búcsúüzenetet küldött a brit nagykövet a magyar kormánynak: „A kisebbségeket démonizálják, a szomszédokat bűnözőként ábrázolják”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f2ddd24-9831-4156-a510-e16a7da14d68","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Oleg Szmirnov ezredes, a GRU hírszerzője egy budapesti étterem előtt mosolyog a kamerába a kormánypropagandistával.","shortLead":"Oleg Szmirnov ezredes, a GRU hírszerzője egy budapesti étterem előtt mosolyog a kamerába a kormánypropagandistával.","id":"20250614_Georg-Spottle-orosz-titkosszolgalat-foto-gru-oleg-szmirnov-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f2ddd24-9831-4156-a510-e16a7da14d68.jpg","index":0,"item":"c5517d39-0a81-42b6-9537-b9d2dc58e11c","keywords":null,"link":"/itthon/20250614_Georg-Spottle-orosz-titkosszolgalat-foto-gru-oleg-szmirnov-ebx","timestamp":"2025. június. 14. 19:12","title":"Íme Georg Spöttle és orosz kapcsolattartója közös fotón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hosszabb, alternatív útvonalon repülnek a légitársaság gépei Abu-Dzabiba és Dubajba. Azt már korábban bejelentették, hogy június 20-ig nem indítanak gépeket Tel-Avivba és Ammánba. ","shortLead":"Hosszabb, alternatív útvonalon repülnek a légitársaság gépei Abu-Dzabiba és Dubajba. Azt már korábban bejelentették...","id":"20250614_wizz-air-jaratok-izraeli-irani-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631.jpg","index":0,"item":"03642c60-05fa-41d3-8a28-4b0294370aad","keywords":null,"link":"/vilag/20250614_wizz-air-jaratok-izraeli-irani-haboru","timestamp":"2025. június. 14. 12:15","title":"A Wizz Air újabb járatai módosulnak az iráni-izraeli háború miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160bc3e7-935b-4037-97b6-41741aa25061","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ország arra kérte állampolgárait, hogy tartózkodjanak a zsidó, illetve izraeli jelképek nyilvános viselésétől.","shortLead":"Az ország arra kérte állampolgárait, hogy tartózkodjanak a zsidó, illetve izraeli jelképek nyilvános viselésétől.","id":"20250613_izrael-nagykovetsegek-iran-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/160bc3e7-935b-4037-97b6-41741aa25061.jpg","index":0,"item":"c2505a4d-398b-4ea2-9c64-b56a60c2dcb2","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_izrael-nagykovetsegek-iran-tamadas","timestamp":"2025. június. 13. 15:22","title":"Izrael világszerte bezárja a nagykövetségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18bffea-7b8f-4d11-8848-17fd5996254a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A volt és a jelenlegi polgármester sem aggódik, mondván: az önkormányzati ingatlant az értékbecslés szerinti áron adták el a helyi horgászegyesületnek. Csakhogy egy helyi képviselő is készíttetett érékbecslést, ami háromszor akkora összeget hozott ki. Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség, és most ők is készíttetnek egy újabb becslést.","shortLead":"A volt és a jelenlegi polgármester sem aggódik, mondván: az önkormányzati ingatlant az értékbecslés szerinti áron adták...","id":"20250613_lorinci-horgasztanya-botrany-ingatlan-eretkbecsles-haromszoros-kulonbseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a18bffea-7b8f-4d11-8848-17fd5996254a.jpg","index":0,"item":"6b705d97-fba9-46db-97a4-157eb657a87e","keywords":null,"link":"/itthon/20250613_lorinci-horgasztanya-botrany-ingatlan-eretkbecsles-haromszoros-kulonbseg-ebx","timestamp":"2025. június. 14. 17:15","title":"Háromszoros különbség az ingatlan-értékbecslések között, egy horgásztanya miatt áll a bál Lőrinciben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5685b38-8048-4b14-b3b9-61044e93d086","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ex-tiszás Farkas Dezső a rendszerváltást akarja segíteni új politikai kezdeményezésével, az Irány Párttal.","shortLead":"Az ex-tiszás Farkas Dezső a rendszerváltást akarja segíteni új politikai kezdeményezésével, az Irány Párttal.","id":"20250614_tisza-sziget-farkas-dezso-magyar-peter-irany-part-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5685b38-8048-4b14-b3b9-61044e93d086.jpg","index":0,"item":"91a07873-f633-44cb-abca-9e57799c081d","keywords":null,"link":"/itthon/20250614_tisza-sziget-farkas-dezso-magyar-peter-irany-part-ebx","timestamp":"2025. június. 14. 22:07","title":"Megszólalt a Tisza Szigetek korábbi koordinátora: új pártot alapít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]