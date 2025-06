Győr új büszkesége: beültünk a most leleplezett vadonatúj Audi Q3-ba, jövünk a részletekkel

Az Audi 2011-ben mutatta be a Q3 első generációját, melyből 2018-ban érkezett a most kifutó második nekifutás, és ezekből a prémium kategóriás crossoverekből az elmúlt 14 évben több, mint 2 millió példány talált gazdára világszerte.

A második széria immár 7 éves múltra tekinthet vissza, ez azonban mégsem igazán látszik meg az eladási mutatókon, hiszen a Q5-ös nagytesó és az A6-os szedán/kombi mögött a jó öreg Q3 az négykarikás gyártó harmadik legkelendőbb modellje.

És most itt az elsőtől az utolsó csavarig teljesen megújult harmadik generáció, mely az Audi központjában, Ingolstadtban mutatkozott be. Mi is ott voltunk a nemzetközi világpremieren.

A cikk szerzője és a teljesen megújult Audi Q3 László Ferenc

Friss dizájn és szuperokos lámpák

Az első körben az eddigiekhez hasonlóan Győrben, majd pedig a jövő év őszétől kezdődően Ingolstadtban is gyártandó újdonság az elődjénél sokkal modernebb vonalvezetésű. Az új Q3 olyan, mint egy mosásban némileg összement Q5 vagy Q6.

A frontrészt a minimalista márkaemblémával ékesített hatalmas Singleframe hűtőrács, a kétszer 23 szegmensű vékonyka menetfények, illetve az ezek alatt lévő fényszórók uralják.

A szélesség és a magasság lényegében maradt a régi Audi

Az okosfényszórók egyenként 25600 darab apró micro-LED fényforrást vonultatnak fel, és nem egyszerűen csak világítanak, hanem az újabb Mercedes lámpákhoz hasonlóan piktogramokat is képesek az útra vetíteni, és ily módon például fel tudják hívni a figyelmet az előttünk lévő útszakasz jegesedésére.

Az oldalnézetet a finoman emelkedő övvonal, az izmosan domborodó fényezett kerékjárati ívek, illetve a kiviteltől függően 17-20 colos kerekek határozzák meg.

Hátul sportos kis felső légterelőre, diffúzor betétes lökhárítóra, látványos fénycsíkra, illetve világító logóra lehetünk figyelmesek. A hátsó lámpák opcionálisan 6 paneles és 36 szegmenses OLED technológiát vonultatnak fel, és személyre szabható a grafikájuk.

Audi Q3 Audi

Világító hátsó embléma László Ferenc

Mi újság belül?

Az alul-felül csapott, nyomó- és érintőgombokat felvonultató kellemes fogású bőrkormány mögötti digitális műszeregység 11,9 colos képátlójú, a HUD a szélvédőre vetít, a középső érintőkijelző 12,8 colos, de a legfrissebb trendektől eltérően anyósülés előtti harmadik képernyőt ezúttal nem kapunk.

Az infotainment rendszer Android operációs rendszert futtat és az alkalmazásboltból többek közt a YouTube is letölthető. Az AI támogatású digitális asszisztenst most először egy kis avatar személyesíti meg, mely az összes kijelzőn visszaköszön.

Audi Q3 Audi

A felhasznált anyagok igen jó minőségűnek tűnnek László Ferenc

A vezeték nélküli szellőztetett telefontöltő 15 W-os teljesítményű, USB-C portból kettőt-kettőt kapnak az elöl, illetve hátul helyet foglalók, a 420 W-os és 12 hangszórós hi-fit a Sonos szállítja.

A klíma az érintőkijelző alsó részének nyomkodásával szabályozható, a rádió tekerőgombja a letisztult középkonzolra került, az indítógomb és az elektronikus rögzítőfék kezelőszerve mellé. A PRND menetirányváltó Mercedes módra felkerült a kormány mögé jobb oldalra, és teljesen megújult a bal oldali multifunkciós indexkar.

Audi Q3 Audi

Audi Q3 László Ferenc

A helykínálatra nem lehet panasz, az alaphelyzetben 488 literes csomagtartó a hátsó üléstámlák ledöntésével 1386 literre bővíthető.

Praktikus megoldás, hogy a hátsó üléssor sínen tologatható, és az üléstámlák dőlésszöge is változtatható, így a lábtér rovására 575 literre növelhető a raktér. Az új Q3 maximum 2,1 tonnát vontathat maga mögött.

A 0,3-as, tehát nem különösebben jó légellenállási együtthatójú kompakt szabadidő-autó az elődjénél halkabb lett, köszönhetően többek közt az opcionális első-oldalsó akusztikus üvegeknek. Szintén feláras tétel a progresszív kormányzás, valamint a sportfutómű, illetve a duplaszelepes adaptív felfüggesztés.

Audi Q3 László Ferenc

Audi Q3 Audi

Audi Q3 Audi

Benzin, gázolaj, áram

Az alapmodellben egy 1,5 literes 4 hengeres turbós benzinmotor található, melynek 150 lóerős teljesítménye egy hétfokozatú duplakuplungos automata váltón keresztül érkezik meg az első kerekekre – kézi váltó nincs a kínálatban.

A fogyasztás minimalizálásáról egyrészt lágyhibrid technika, másrészt hengerlekapcsolás gondoskodik: részterhelésnél ideiglenesen lekapcsol a második és a harmadik henger.

Nagy autónak tűnik élőben, pedig csak 4,6 centiméterrel hosszabb az elődjénél Audi

A lágyhibrid hókuszpókusz nélküli 2 literes 4 hengeres turbós benzinmotor 204 lóerős és 320 Nm-es, illetve 265 lóerős és 400 Nm-es változatban lesz elérhető, alapáron quattro összkerék-hajtással.

A 2 literes 4 hengeres turbódízel kivitel 150 lóerős, illetve 360 Nm-es produkciót ad elő, míg az előd 190-200 lóerős gázolajos változatban is elérhető volt.

A plugin hibrid Q3-ban egy 1,5 literes 4 hengeres turbós benzinmotor, egy 116 lóerős és 330 Nm-es villanymotor, valamint egy ezúttal csak 6 fokozatú automata váltó teljesít szolgálatot.

A külsőleg tölthető új Audi Q3 hajtáslánca László Ferenc

Audi Q3 Audi

A 272 lóerős és 400 Nm-es e-hybrid bruttó 25,7, nettó 19,7 kWh kapacitású akkumulátora 120 kilométeres elektromos hatótávot tesz lehetővé. 50 kW-os DC-töltő esetén akár 30 perc alatt letudható egy 10-80 százalékos töltés.

Egyelőre nem tudni, hogy érkezik-e, és ha igen, mikor jön majd RS csúcsmodell. Emlékeztetőül, a 400 lóerős 2,5 literes 5 hengeres turbómotorral felvértezett kifutó RS Q3 4,5 másodperc alatt pattan fel álló helyzetből 100-as tempóra, és a gyorsulásának adott esetben csak 280 km/h-nál szakad vége.

Audi Q3 Audi

Konklúzió, árak

A tizenegy fényezéssel, többek közt matt barna színben is támadó vadonatúj Audi Q3 sokat ígér, az pedig majd az első menetpróba során derül ki, hogy mennyire tartja a szavát.

A nyár folyamán rendelhetővé váló újdonság első példányait szeptembertől kezdődően vehetik majd át a vásárlók. A hazai árak egyelőre ismeretlenek, a 19 százalékos helyi adót tartalmazó német árak viszont részlegesen már igen.

A 150 lóerős benzines alapmodell 44600 eurón (18 millió forint) nyit, a 272 lovas plugin hibridért pedig alaphangon 49300 eurót (19,9 millió forint) kóstál.

Viszonyításképp, a kifutó Q3-as fapados verziója 14,3 millió forinton nyitott Magyarországon. A főbb riválisok közül a 2022-ben debütált harmadik generációs BMW X1 16,2 millió forinton és 136 lóerővel indít, a 2020 óta kapható második generációs Mercedes GLA pedig 16,4 millió forint ellenében ad szintén 136 lóerőt.

Audi Q3 Audi

Audi Q3 Audi

A fődizájner és alkotása László Ferenc