Jön a tisztán elektromos Dacia Duster

A Dacia 2021-ben dobta piacra első villanyautóját, a mindössze 44 lóerős Springet, mely azóta 65 lóerőre erősödött és ma már jelentősen modernebb és egyben drágább formában kapható.

Nyílt titok, hogy a Renault román márkája a közeljövőben több elektromos modellel is elő fog rukkolni, és most már azt is tudjuk, hogy nemcsak a Sandero, hanem a Duster is elérhető lesz lokálisan zéró emissziós verzióban.

A zöld rendszámos Dacia Duster várhatóan arra a CMF-BEV (AmpR Small) platformra fog épülni, mint ami a Renault 4 és 5, illetve a Nissan Micra alapját is adja, és amely elsőkerék-, illetve összkerék-hajtást is lehetővé tesz.

Dacia Duster László Ferenc

A villanymotoros Duster mellett természetesen a jelenlegi LPG, lágyhibrid és normál hibrid verziók is a kínálatban maradnak, melyek ára jelenleg 7,5-10,7 millió forint magasságában mozog.

Egyelőre kérdéses, hogy az elektromos Duster mennyibe fog kerülni. Viszonyításképp, a négyszemélyes apró Spring 9,5 millió forinton nyit Magyarországon.