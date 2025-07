Csőtörés miatt ismét beszakadt az út egy autó alatt Debrecenben - videó

Bokáig gázoltak az emberek a vízben vasárnap délután az egyik debreceni üzletház előtt egy csőtörés miatt. Az RTL Híradó szerint hirtelen olyan erejű és mennyiségű víz tört fel az egyik föld alatt futó vezetékből, hogy egy kocsi alatt be is omlott a térkővel burkolt út.

Egy szemtanú szerint vélhetően épp parkolni készült a BMW sofőrje, amikor a feltörő víz miatt átázott talaj megadta magát. De nemcsak neki okozott kellemetlenséget a csőtörés, egy közeli mélygarázsból is menteni kellett az ott parkoló kocsikat. A környék lakói pedig órákra víz nélkül maradtak, a meghibásodott vezeték miatt ugyanis elzárták azt.

A gödröt, amiben az autó is elakadt, azóta szalaggal kerítették körbe, a helyreállítás három hétig is eltarthat.

Az elmúlt években több hasonló baleset is történt a városban. 2023-ban például szintén egy BMW alatt szakadt be az út. A Cívishír munkatársának a helyszínen lakók akkor azt mondták, hogy szinte hetente csőtörés van a környéken és valószínűleg ez okozhatta a balesetet is. Öt évvel korábban pedig a tűzoltóság épülete előtt nyílt egy kráter az úttest közepén.