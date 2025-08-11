A Porsche még erősebb, még keményebb 911-essel rukkolt elő

A Porsche 911 Cup 2021-es versenyszezonban debütált 992.1-es verziója 1130 legyártott példányt követően nyugdíjba vonult, és átadta a terepet a most leleplezett 992.2-es kivitelnek.

A Porsche Motorsport 2024 januárjában Weissachban kezdte meg az új 911 Cup fejlesztését, mely a Porsche Mobil 1 Supercup és Carrera Cup sorozatok 2026-os évadaiban áll majd először rajtvonalhoz.

Porsche 911 Cup Porsche

Porsche 911 Cup Porsche

A továbbra is Michelin gumikkal szerelt versenyautó többek közt biztonság, elektronika, fékrendszer, erőátvitel és kezelhetőség fronton is komoly előrelépést jelent az elődjéhez képest.

A többek közt bukókerettel és kagylóüléssel felvértezett 911 Cup továbbfejlesztett kormányt és modernizált digitális műszeregységet vonultat fel.

Porsche 911 Cup Porsche

A 4 literes 6 hengeres szívó boxermotor teljesítménye 510-ről 520 lóerőre nőtt, és a hatfokozatú szekvenciális váltós versenyautónak természetesen csak a hátsó kerekei hajtottak.

A legújabb Porsche 911 Cup árát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Porsche 911 Cup Porsche