700 lóerő talán már elég lehet a tuningolt Rolls-Royce SUV-ban

A Rolls-Royce tavaly leplezte le első szabadidő-autója, a Cullinan felfrissített Series II változatát, melyből most a Spofec készített egy egyedi tuningverziót.

A luxustól tocsogó kékvérű brit SUV egyedi lökhárítókat, 12 centiméteres szélesítést, 35 milliméteres ültetést és látványos 24 colos Vossen kovácsolt könnyűfém felniket vonultat fel.

A Spofec munkatársai nemcsak az utasteret, a motort is kezelésbe vették.

A 6,75 literes biturbó V12-es erőforrás teljesítménye 571-ről 700 lóerőre nőtt, a nyomaték pedig 850-ről nem kevesebb mint 1060 Nm-re gyarapodott.

A 2,7 tonnás monstrum 0–100-as szintideje 5,2-ről 4,6 másodpercre olvadt, az elektronikusan korlátozott végsebesség azonban maradt 250 km/h.

Arról egyelőre nem szól a fáma, hogy a tuningolt Rolls-Royce divatterepjáró mennyibe kerül.

