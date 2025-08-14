A BMW célkeresztbe veszi a legendás Mercedes G kockaterepjárót

Jól értesült források szerint a BMW egy olyan új terepjáró fejlesztésén dolgozik, amelynek az lesz a feladata, hogy megnehezítse a Mercedes legendás kockaterepjárójának, a G-osztálynak az életét.

Az egyelőre ismeretlen típusjelzésű, igen komoly terepjáró képességű újdonság meg nem erősített híradások szerint 2029 második felében a cég amerikai, Spartanburgban található üzemében kerülhet sorozatgyártásba, ott, ahol jelenleg megannyi BMW X szabadidő-autó készül.

Mercedes-AMG G 63 – 585 lóerős, 4 literes, biturbó lágyhibrid V8-cal László Ferenc

A G74 kódszám alatt emlegetett új terepjáró a várakozások szerint a következő generációs X5 platformjára fog épülni.

A G-Klasse hibrid és elektromos változatokban támadó vadonatúj bajor riválisa jó eséllyel átveszi majd az XM helyét a termékkínálatban. Utóbbi, akár 748 lóerős sportterepjáró gyártása állítólag 2028 végén ér véget.