Ken Block stílusú látványos driftvideó sztárja az 1548 lóerős Xiaomi

A Xiaomi SU7 Ultrával a jelek szerint nem egyszerűen csak gyorsan, hanem adott esetben akár igen látványosan is lehet közlekedni.

A Xiaomi a közelmúltban dobta piacra első négykerekű termékét, az SU7 villanyautót, melynek legerősebb Ultra sportverziója júniusban őrült gyorsan ért körbe a legendás Nordschleifén.

És most érkezett egy videó, mely az általunk már részletesen bemutatott Xiaomi SU7 Ultra igen komoly drift képességeit demonstrálja, amolyan Ken Block-féle látványos Gymkhana stílusban:

1548 Horsepower Fully-Eletric Drift Car… From China Xiaomi SU7 Ultra！

Tribute to KB43, our hero.

A hamarosan Európában is elérhetővé váló Xiaomi SU7 Ultra abszolút nem szenved erőhiányban, a 0-ról 100-ra 1,98 másodperc alatt katapultáló elektromos szedán teljesítménye eléri az 1548 lóerőt.

A Nordschleifén többek közt a Porsche Taycan Turbo GT-t és a Tesla Model S Plaidet is maga mögé utasító kínai kocsi végsebessége meghaladja a 350 km/h-t.

