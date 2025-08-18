Havidíjért adja a lóerőket a Volkswagen az ID.3-hoz

A Volkswagen is új szintre emelte az előfizetéses szolgáltatásait: Angliában az ID.3 tulajdonosoknak nemcsak a Netflix vagy a Disney+ havi díjára kell gondolniuk, hanem arra is, ha az autójuk minden lóerejét ki szeretnék használni.

Az ID.3 Pro és Pro S modellek alapból 204 lóerőt és 265 Nm nyomatékot biztosítanak, de a teljes, 231 lóerős és 310 Nm-es teljesítményért havi 16,5 fontot kell fizetni (7 550 forint) – igaz, egy hónapos ingyenes próbaidőszakkal kezdve.

A Volkswagen több előfizetési csomagot is kínál: éves díjként 165 fontot, míg életre szóló hozzáférésért 649 fontot kell fizetni. Ez utóbbi nem a tulajdonoshoz, hanem magához az autóhoz kötődik, így az előfizetés az esetleges eladás után is érvényben marad.