Tekintetmágnes szárnyas ajtós jövőautóval sokkol a Cadillac

A General Motors luxusmárkájaként jegyzett Cadillac tradicionálisan a Monterey Car Week keretein belül mutatja be jövőbe mutató koncepcióautóit, és ez idén sincs másképp.

A rangos amerikai rendezvényen debütált a tavaly ugyanitt leleplezett Opulent Velocity SUV kategóriás testvérmodellje.

A keresztségben Elevated Velocity nevet kapott újdonság a látványos kupé formatervet emelt futóművel és felfelé nyíló szárnyas ajtókkal kombinálja.

A 24 colos hatalmas kerekeken gördülő szabadidő-autó nappabőrrel bevont minimalista utasterében négyen foglalhatnak helyet.

A fejlett terepjáró képességekkel kecsegtető SUV tisztán elektromos összkerekes hajtáslánca két villanymotort vonultat fel, a menetteljesítményekről egyelőre nem szól a fáma.

