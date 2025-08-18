Tekintetmágnes szárnyas ajtós jövőautóval sokkol a Cadillac

A General Motors luxusmárkájaként jegyzett Cadillac tradicionálisan a Monterey Car Week keretein belül mutatja be jövőbe mutató koncepcióautóit, és ez idén sincs másképp.
A rangos amerikai rendezvényen debütált a tavaly ugyanitt leleplezett Opulent Velocity SUV kategóriás testvérmodellje.
A keresztségben Elevated Velocity nevet kapott újdonság a látványos kupé formatervet emelt futóművel és felfelé nyíló szárnyas ajtókkal kombinálja.
A 24 colos hatalmas kerekeken gördülő szabadidő-autó nappabőrrel bevont minimalista utasterében négyen foglalhatnak helyet.
A fejlett terepjáró képességekkel kecsegtető SUV tisztán elektromos összkerekes hajtáslánca két villanymotort vonultat fel, a menetteljesítményekről egyelőre nem szól a fáma.