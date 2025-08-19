Ilyet még a rendőrök sem láttak: 18-an utaztak egy Skoda Feliciában

A kelet-szlovákiai Pavlovce nad Uhom község határában állítottak meg egy Skoda Feliciát, amelyben a sofőrrel együtt tizennyolcan utaztak – írja a Parameters.sk. A kisautót egy jogosítvány nélküli férfi vezette, aki mellé és mögé további tizenhét ember zsúfolódott be, noha a Feliciát gyárilag legfeljebb öt utas szállítására tervezték.

A rendőrség a közleményében hangsúlyozta, hogy az efféle szabályszegés életveszélyes: egy esetleges baleset során az utasoknak esélyük sem lenne elkerülni a sérüléseket. Az ügyben eljárás indult.