Magyar próbarendszámmal bukkant fel a BYD 3000 lóerős autója – videó

A BYD luxusmárkája az egyelőre még kevésbé ismert Yangwang. A márka a kínai sportkocsigyártás első vonalát képviseli és a napokban bemutattak például egy olyan verziót az egyébként is elég különleges U9 modelljükből, ami négy elektromos motorjával összesen 3000 lóerőt képes leadni.

Az U9-es már önmagában egy technológiai bravúr, ahogy korábban bemutattuk, speciális futóművének köszönhetően képes akár helyben is „ugrálni”. De, ami talán ennél is érdekesebb: egy friss videó szerint magyar ideiglenes rendszámmal száguldoztak nemrégiben a kocsival a Nürburgringen. Más részlet egyelőre nem ismert.

A BYD európai fejlesztési központja Budapesten lesz, nem kizárt, hogy ennek is van köze az autó felbukkanásához. A német pálya régóta szolgál teszthelyszínként szinte minden gyártónak, és ebben a videóban is számos új fejlesztésű autó látható.

Hidden Side of Car Manufacturing Extreme Testing at Nürburgring Tesla, Lamborghini , Lucid …. During the weekdays, cars, tires and accessory manufacturers use the Nürburgring Nordschleife race track to test their products. Germany 2025

A Track Edition verzió egyébként a teljesítménymaximalizálásra összpontosít. Az aktív aerodinamika – fix hátsó szárny, állítható diffúzor, széleskörű szénszál-használat – a maximális tapadást és stabilitást szolgálja. A piros-fekete színvilág, a 20 colos kerekek és a 325/30-as gumik egyaránt a sportosságot hangsúlyozzák. Bár a végsebesség „csak” 350 km/h, a hangsúly a gyorsuláson, a teljesítmény menedzselésén és a pályastabilitáson van. Még a 2480 kilogrammos tömeg mellett is olyan beállításokat kapott, amelyek kivételes köridőket ígérnek.