Kőkemény sportkocsikat alázott le a dobozos Ford a Nordschleifén – videó
A brutál erős triplamotoros Ford SuperVan 4.2 ezúttal a Zöld Pokolban bizonyította rátermettségét.
Az idei Goodwood Festival of Speed leggyorsabb járgánya a Ford F-150 Lightning SuperTruck volt, most pedig a Nordschleifén tarolt a gyártó egy másik hasonlóan őrült villanyautója.
Romain Dumas 6:48.393 alatt ért körbe a SuperVan 4.2-vel a több mint 20 kilométer hosszú, igen veszélyes aszfaltcsíkon, amelyen mi nemrégiben egy kis méregzsák Toyota GR Yarisszal hasítottunk.
A Volkswagen ID.R-rel 6 éve beállított 6:05.336-os villanyos rekordtól ugyan még igen messze van a most elért idő, de azért a dobozos Ford könnyen maga mögé utasította az 1268 lóerős Corvette ZR1X-et (6:50.763) és a 160 millió forintos Mustang GTD-t (6:52.072) is.
Persze lényeges különbség, hogy míg utóbbi kettő normál közúti sportkocsi, addig az összkerékhajtású SuperVan 4.2 egy csak zárt pályán használható versenyautó.
A Nordschleifén többek közt a Lamborghini Huracan Performanténél, a Mercedes-AMG GT Black Seriesnél és a Porsche 918 Spydernél is gyorsabb, 2 tonnás Fordban három villanymotor rejtőzik, melyek összteljesítménye eléri a 2000 lóerőt.
