Kőkemény sportkocsikat alázott le a dobozos Ford a Nordschleifén – videó

Az idei Goodwood Festival of Speed leggyorsabb járgánya a Ford F-150 Lightning SuperTruck volt, most pedig a Nordschleifén tarolt a gyártó egy másik hasonlóan őrült villanyautója.

Romain Dumas 6:48.393 alatt ért körbe a SuperVan 4.2-vel a több mint 20 kilométer hosszú, igen veszélyes aszfaltcsíkon, amelyen mi nemrégiben egy kis méregzsák Toyota GR Yarisszal hasítottunk.

SuperVan 4.2 Nürburgring Lap | Ford Performance Romain Dumas is back at the Nürburgring, chasing the limits of the Ford SuperVan 4.2. But he’s not just testing boundaries, he’s pushing them to the edge. Watch as this legendary driver takes on one of the world’s most iconic tracks, where speed, skill, and daring collide.

A Volkswagen ID.R-rel 6 éve beállított 6:05.336-os villanyos rekordtól ugyan még igen messze van a most elért idő, de azért a dobozos Ford könnyen maga mögé utasította az 1268 lóerős Corvette ZR1X-et (6:50.763) és a 160 millió forintos Mustang GTD-t (6:52.072) is.

Persze lényeges különbség, hogy míg utóbbi kettő normál közúti sportkocsi, addig az összkerékhajtású SuperVan 4.2 egy csak zárt pályán használható versenyautó.

A Nordschleifén többek közt a Lamborghini Huracan Performanténél, a Mercedes-AMG GT Black Seriesnél és a Porsche 918 Spydernél is gyorsabb, 2 tonnás Fordban három villanymotor rejtőzik, melyek összteljesítménye eléri a 2000 lóerőt.

Ford SuperVan 4.2 Ford