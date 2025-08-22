360 millió forint a legújabb polgárpukkasztó hatalmas Rolls-Royce

Ilyen az, amikor a Brabus kezelésbe veszi a Rolls-Royce Cullinan Series II-t.

A Rolls-Royce Cullinan sohasem tartozott a visszafogott megjelenésű, szerénykedő produkciójú autók közé, de a Brabus által most leleplezett tuningverzió minden eddigi határon átlép.

A kékvérű brit luxusterepjáró tavaly debütált felfrissített változatára épülő újdonság egyedi lökhárítókat és karbonszálas szélesítést vonultat fel, 24 colos Monoblock M Platinum Edition felnikre szerelt 295-355 milliméter széles gumikon gördül és finomhangolt kipufogórendszerrel van felvértezve.

A Brabus 700 típusjelzés beszédes, a 700-as szám a lóerőben megadott teljesítményre utal, vagyis a 6,75 literes biturbó V12-es erőforrás jelen formájában jelentősen erősebb a széria kivitel 571 lóerős motorjánál.

A finomhangolt utasterű Rolls-Royce szabadidő-autó csúcsnyomatéka 850-ről 950 Nm-re nőtt, melynek köszönhetően a 0-100-as szintidő 5,2-ről 5 másodpercre olvadt.

A változatlanul 250 km/h végsebességű, 25 milliméterrel ültetett futóműves Cullinan Series II árcéduláján átszámítva mintegy 360 millió forintos összeg szerepel.

2025 34. lapszám