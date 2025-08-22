Hipp-hopp, jön Vuk! És biturbó V8-at hoz a Mercedes-AMG C 63-ba

A Mercedes sokaknál rendesen kiverte a biztosítékot azzal, hogy az AMG C 63 általunk is rendesen meghajtott legfrissebb változatába 4 literes V8 helyett plugin hibrid 2 literes 4 hengeres erőforrást szerelt, és ily módon egy brutálisan erős, cserébe viszont ólomnehéz, visszafogott hangzású és méregdrága szedánt/kombit tett le az aszfaltra.

Most azonban bekerült a stuttgartiak jól ismert 4 literes biturbó V8-as benzinmotorja a C 63 gépházteteje alá, ezt azonban nem a Mercedes-AMG-nek, hanem egy osztrák tuningcégnek köszönhetjük.

A Vision Ultimate Kraft (VUK) által most leleplezett EVOlution X nem egyszerűen csak egy szívátültetett új C 63, hanem egyben egy olyan sportszedán, mely egyedi felnijei és aerodinamikai csomagja révén a szép emlékű Mercedes 190 2.5-16 EVO II-t juttatja eszünkbe.

A kiváló orgánumú 8 hengeres erőforrás 612 lóerőt, illetve 700 Nm-t szabadít rá az aszfaltra, vagyis gyengébb, mint a 680 lóerős és 1020 Nm-es gyári C 63, de egyben jelentősen könnyebb is annál.

A Magyarországon 46 millió forintos áron nyitó aktuális C 63 közel 2,2 tonnát nyom a mérlegen, 3,4 másodperc alatt katapultál 0-ról 100-ra és a gyorsulásának csak 290 km/h-nál szakad vége.

Viszonyításképp, a 7200-as fordulatszámon 235 lovas 2,5 literes szívó 4 hengeres motorral felvértezett 190 2.5-16 EVO II mindössze 1340 kilogramm tömegű.

A 63 példányban gyártandó EVOlution X áráról egyelőre sajnos nem szól a fáma.

