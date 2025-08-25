Negyed évszázados, de alig használt Mercedes SLK-t kínálnak eladásra

A Mercedes 1996-ban relatíve elérhető árú kompakt roadsterként dobta piacra az elsőgenerációs SLK-t, mely olyan sikeres lett, hogy 2004-ig több, mint 300 ezer példányt gyártottak belőle.

Ma már egyre nehezebb keveset használt elsőgenerációs Mercedes SLK-t találni, nekünk azonban sikerült, mutatjuk a remek állapotú delikvenst:

Mercedes SLK 200 Kompressor Mobile.de

A mellékelt fotókon látható kocsi 2000 májusában hagyta el a gyártósort, és azóta mindössze 8674 kilométert tettek meg vele.

Az ezüstmetál sportkocsiért 22999 eurót (9,1 millió forint) kér jelenlegi második német tulajdonosa.

A jól felszerelt, 17 colos AMG felnis SLK 200 Kompressor 2 literes 4 hengeres kompresszoros benzinmotorja 163 lóerős, illetve 230 Nm-es produkciót ad elő.

Az ötfokozatú automata váltós és hátsókerék-hajtású roadster 1365 kilogrammot nyom a mérlegen, 8,5 másodperc alatt pattan fel 0-ról 100-ra, és a gyorsulásának 220 km/h-nál szakad vége.

