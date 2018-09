Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db55443b-4280-4601-8f09-b5bb17dfba1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vibrátor feltalálásáról is szó van benne, nem csoda, hogy sokat idéztek egy orvostörténeti könyvet. Most kiderült: csak a lényeg nem igaz belőle. A leleplezést egyúttal figyelmeztetésnek szánták: baj lehet a tudományos közlemények minőség-ellenőrzésével.","shortLead":"A vibrátor feltalálásáról is szó van benne, nem csoda, hogy sokat idéztek egy orvostörténeti könyvet. Most kiderült...","id":"20180919_az_orgazmus_technologiaja_vibrator_labjegyzetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db55443b-4280-4601-8f09-b5bb17dfba1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe992bea-425f-4acd-9167-46b53996fc27","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_az_orgazmus_technologiaja_vibrator_labjegyzetek","timestamp":"2018. szeptember. 19. 20:03","title":"Egy vibrátoros könyv bizonyítja: a tudományba is beférkőzhet a kamuzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szép számmal akadnak kárvallottjai a “Földet a gazdáknak” programnak; a Fidesz-kormányok nagyszabású termőföld-kiárusító akciójában az állam eladta a gazdák alól az általuk bérelt földeket, ők most pereskedhetnek, ha tudnak.","shortLead":"Szép számmal akadnak kárvallottjai a “Földet a gazdáknak” programnak; a Fidesz-kormányok nagyszabású...","id":"20180919_Egymasnak_ugrasztotta_es_bajba_sodorta_a_foldjeit_berlo_gazdakat_az_allam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d651d32e-c572-4fdb-8843-88c188be981f","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Egymasnak_ugrasztotta_es_bajba_sodorta_a_foldjeit_berlo_gazdakat_az_allam","timestamp":"2018. szeptember. 19. 13:11","title":"Egymásnak ugrasztotta és bajba sodorta a földjeit bérlő gazdákat az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77cb8b4-5dfe-44d2-b2cc-addcd298b827","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szervezet szerint a parkolót nem arra használják, amire való, így az ingázók, akiknek a legnagyobb szükségük lenne a helyekre, kiszorulnak onnan.","shortLead":"A szervezet szerint a parkolót nem arra használják, amire való, így az ingázók, akiknek a legnagyobb szükségük lenne...","id":"20180920_Fizetosse_tenne_a_kelenfoldi_PR_parkolokat_a_Kozlekedo_Tomeg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f77cb8b4-5dfe-44d2-b2cc-addcd298b827&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c04969c5-76f9-4483-8df6-5649770a843e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180920_Fizetosse_tenne_a_kelenfoldi_PR_parkolokat_a_Kozlekedo_Tomeg","timestamp":"2018. szeptember. 20. 17:59","title":"Fizetőssé tenné a kelenföldi P+R parkolókat a Közlekedő Tömeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8257cbc3-11bd-4e0f-91ad-256fa132ce1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gabrielle Blair szerint itt az ideje békén hagyni a nőket, ha tényleg az abortusz visszaszorítása a cél, és inkább a férfiakkal foglalkozni, mert ők tehetnek minden nem kívánt terhességről. A problémát még nem oldotta meg, de azt elérte, hogy mindenki erről beszéljen.","shortLead":"Gabrielle Blair szerint itt az ideje békén hagyni a nőket, ha tényleg az abortusz visszaszorítása a cél, és inkább...","id":"20180920_A_ferfiak_elvezete_a_nok_fajdalma_provokativ_abortuszcikken_vitazik_Amerika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8257cbc3-11bd-4e0f-91ad-256fa132ce1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352c60f0-928b-4626-92d7-569ae9f14de8","keywords":null,"link":"/elet/20180920_A_ferfiak_elvezete_a_nok_fajdalma_provokativ_abortuszcikken_vitazik_Amerika","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:57","title":"A férfiak élvezete, a nők fájdalma: provokatív abortuszcikken vitázik Amerika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1deae4f9-a9ab-4aa0-b13c-c8cebdae0eee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magát és vejét nevezte ki Tayyip Erdogan török elnök az állami vagyonalap élére. A lépésre egy nappal az előtt került sor, hogy a török jegybank váratlanul nagyot emelt az alapkamaton.","shortLead":"Magát és vejét nevezte ki Tayyip Erdogan török elnök az állami vagyonalap élére. A lépésre egy nappal az előtt került...","id":"20180920_Mihez_kezd_Orban_peldakepe_ketszazmillio_dollarral","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1deae4f9-a9ab-4aa0-b13c-c8cebdae0eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3009cd5d-53a1-4432-9539-2207a7c36958","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Mihez_kezd_Orban_peldakepe_ketszazmillio_dollarral","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:06","title":"Mihez kezd Orbán példaképe kétszázmilliárd dollárral?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde519d1-c02a-4fde-ae2f-d10336c5f9d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ok egyszerűbb és bosszantóbb, mint gondolná.","shortLead":"Az ok egyszerűbb és bosszantóbb, mint gondolná.","id":"20180920_Ver_szivargott_az_utasok_orrabol_es_fulebol__kenyszerleszallast_kellett_vegrehajtania_egy_indiai_gepnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bde519d1-c02a-4fde-ae2f-d10336c5f9d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06576d30-50d9-45aa-bf3b-681326b31f39","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Ver_szivargott_az_utasok_orrabol_es_fulebol__kenyszerleszallast_kellett_vegrehajtania_egy_indiai_gepnek","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:11","title":"Vér szivárgott az utasok orrából és füléből – le kellett szállnia egy indiai gépnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2285d1b-5ec4-41b4-86ec-a0c84356092e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A strasbourgi testület megállapította, hogy Lengyelország jogsértő módon exhumáltatta a 2010-es baleset áldozatait, a családtagok ugyanis tiltakoztak szeretteik kihantolása ellen. ","shortLead":"A strasbourgi testület megállapította, hogy Lengyelország jogsértő módon exhumáltatta a 2010-es baleset áldozatait...","id":"20180920_Jogserto_exhumalas_miatt_marasztalta_el_Lengyelorszagot_az_EJEB","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2285d1b-5ec4-41b4-86ec-a0c84356092e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e2f918-43bb-4525-b206-a869efea2446","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_Jogserto_exhumalas_miatt_marasztalta_el_Lengyelorszagot_az_EJEB","timestamp":"2018. szeptember. 20. 15:12","title":"Jogsértő volt a szmolenszki légikatasztrófa áldozatainak exhumálása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c4c6e7-85ca-4ddb-82f1-b44d2692b09d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az MSZP EP-képviselője szerint az utóbbi időben rengeteg gyűlölködő és fenyegető üzenetet kapott, de a mostani mellett már nem tud elmenni szó nélkül.","shortLead":"Az MSZP EP-képviselője szerint az utóbbi időben rengeteg gyűlölködő és fenyegető üzenetet kapott, de a mostani mellett...","id":"20180920_Akasztott_emberkent_latna_szivesen_Ujhelyit_egy_szelsojobboldali_portal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3c4c6e7-85ca-4ddb-82f1-b44d2692b09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"509e48e6-854d-4940-84f2-c206100b0361","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Akasztott_emberkent_latna_szivesen_Ujhelyit_egy_szelsojobboldali_portal","timestamp":"2018. szeptember. 20. 19:13","title":"Akasztott emberként látná szívesen Ujhelyit egy szélsőjobboldali portál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]