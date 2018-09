Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f44bfef-c9e8-45ca-a17b-9255b88a450a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagy erejű tornádó söpört végig Kanada fővárosán, Ottawán és a környékbeli településeken, a forgószél háztetőket szaggatott le, fákat és villanypóznákat döntött ki, a térségben csaknem 150 ezer háztartás maradt áram nélkül.\r

","shortLead":"Nagy erejű tornádó söpört végig Kanada fővárosán, Ottawán és a környékbeli településeken, a forgószél háztetőket...","id":"20180922_Hatalmas_tornado_tarolta_le_a_kanadai_fovarost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f44bfef-c9e8-45ca-a17b-9255b88a450a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"378584f4-06fd-45fd-8804-c8420f34539a","keywords":null,"link":"/vilag/20180922_Hatalmas_tornado_tarolta_le_a_kanadai_fovarost","timestamp":"2018. szeptember. 22. 08:29","title":"Hatalmas tornádó tarolta le a kanadai fővárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6da0c23-9060-4cac-b9c7-4ab4a0555508","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint ötven lakóházat temetett maga alá egy sárlavina a Fülöp-szigetek középső részén, a földcsuszamlás 22-en emberéletet követelt, és közel ötvenen eltűntek.\r

","shortLead":"Több mint ötven lakóházat temetett maga alá egy sárlavina a Fülöp-szigetek középső részén, a földcsuszamlás 22-en...","id":"20180922_dramai_video_keszult_a_halalos_fulopszigeteki_foldcsuszamlasrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6da0c23-9060-4cac-b9c7-4ab4a0555508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169e2e1f-e1a6-46be-9077-76d0d75bb170","keywords":null,"link":"/vilag/20180922_dramai_video_keszult_a_halalos_fulopszigeteki_foldcsuszamlasrol","timestamp":"2018. szeptember. 22. 13:02","title":"Drámai videó készült a halálos Fülöp-szigeteki földcsuszamlásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4fd4990-c7d7-4d48-be66-397006d83faf","c_author":"","category":"vilag","description":"Ukrajna semmilyen kompromisszumra nem hajlandó a magyar állampolgárság kérdésében Kárpátalján, az adott esetben nagyon következetesen fog cselekedni - jelentette ki Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter egy csütörtök esti kijevi televíziós talkshow-ban.","shortLead":"Ukrajna semmilyen kompromisszumra nem hajlandó a magyar állampolgárság kérdésében Kárpátalján, az adott esetben nagyon...","id":"20180921_Kijev_allampolgarsagugyben_nem_alkuszik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4fd4990-c7d7-4d48-be66-397006d83faf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054e1c23-2691-4c0c-92be-bc0c9c7dbcdd","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Kijev_allampolgarsagugyben_nem_alkuszik","timestamp":"2018. szeptember. 21. 15:20","title":"Kijev állampolgárságügyben nem alkuszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eecba852-8ebb-4e2c-b6bf-077276197280","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem áll jól a magyar egészségügy akkor sem, ha csak azt nézik, mennyibe kerül az ellátás a fizetésekhez képest.","shortLead":"Nem áll jól a magyar egészségügy akkor sem, ha csak azt nézik, mennyibe kerül az ellátás a fizetésekhez képest.","id":"20180922_A_roman_egeszsegugy_hatekonyabb_a_magyarnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eecba852-8ebb-4e2c-b6bf-077276197280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b799fbe7-b0e5-4dd0-b0fc-5417b1e48777","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180922_A_roman_egeszsegugy_hatekonyabb_a_magyarnal","timestamp":"2018. szeptember. 22. 12:06","title":"A román egészségügy hatékonyabb a magyarnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6205720d-dc62-4e89-b1ca-43610b3090ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"Köszönjük, Brüsszel\" – érkeznek a kommentek, miután Tállai András újabb útépítéssel büszkélkedett.","shortLead":"\"Köszönjük, Brüsszel\" – érkeznek a kommentek, miután Tállai András újabb útépítéssel büszkélkedett.","id":"20180921_Elarasztottak_Tallai_Facebookoldalat_az_EUpenzekert_halalkodo_kommentelok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6205720d-dc62-4e89-b1ca-43610b3090ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a204c400-f2a4-40ac-8fc0-47692ecce3d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Elarasztottak_Tallai_Facebookoldalat_az_EUpenzekert_halalkodo_kommentelok","timestamp":"2018. szeptember. 21. 15:27","title":"Elárasztották Tállai Facebook-oldalát az EU-pénzekért hálálkodó kommentelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a188025-35e7-4183-b283-a2a270aba9f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiderült, hogy a polipokra is úgy hat az ecstasy, mint az emberekre. ","shortLead":"Kiderült, hogy a polipokra is úgy hat az ecstasy, mint az emberekre. ","id":"20180921_Bedorogztak_az_antiszocialis_polipokat_megdobbentek_a_kutatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a188025-35e7-4183-b283-a2a270aba9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41dfa262-805d-4af3-b65b-1b423cd0b0df","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_Bedorogztak_az_antiszocialis_polipokat_megdobbentek_a_kutatok","timestamp":"2018. szeptember. 21. 10:25","title":"Bedrogozták az antiszociális polipokat, megdöbbentek a kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35c0b83-2ce9-4b55-96a4-8b0e812d194b","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A minap leégett Rio de Janeiró-i Brazil Nemzeti Múzeum kincseit siratjuk.","shortLead":"A minap leégett Rio de Janeiró-i Brazil Nemzeti Múzeum kincseit siratjuk.","id":"201838_brazil_mukincsinferno","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f35c0b83-2ce9-4b55-96a4-8b0e812d194b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a1a320-a95b-4331-adaa-632b21909f93","keywords":null,"link":"/kultura/201838_brazil_mukincsinferno","timestamp":"2018. szeptember. 23. 08:30","title":"Brazil műkincsinfernó: páratlan kincsek vesztek oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae04d5e0-a892-444c-b6c7-02f70f40bfc5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Itt a lista, mennyit lehet keresni az egyes hiányszakmákban, és az is, mennyibe kerülne elvégezni egy tanfolyamot hozzá. Megéri szakmát váltani, két-három havi fizetés ugyanis elég a képzésekre.","shortLead":"Itt a lista, mennyit lehet keresni az egyes hiányszakmákban, és az is, mennyibe kerülne elvégezni egy tanfolyamot...","id":"20180921_Alig_kerul_penzbe_a_kepzes_megis_megkeresi_vele_a_havi_3_kilot_mi_az","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae04d5e0-a892-444c-b6c7-02f70f40bfc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12365b2-7ef7-4c6c-9b10-559bbd62e57b","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_Alig_kerul_penzbe_a_kepzes_megis_megkeresi_vele_a_havi_3_kilot_mi_az","timestamp":"2018. szeptember. 21. 11:38","title":"Alig kerül pénzbe a képzés, mégis megkeresi vele a nettó 300 ezret, mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]