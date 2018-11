Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d1e95d4-afbb-4e84-a070-446bc88e505d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség már egyszer átvizsgálta a tettes autóját, akkor még nem volt szó holttestről.","shortLead":"A rendőrség már egyszer átvizsgálta a tettes autóját, akkor még nem volt szó holttestről.","id":"20181127_Holttestet_talaltak_a_nyiregyhazi_szurkalo_autojaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d1e95d4-afbb-4e84-a070-446bc88e505d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e554303-6d97-4aef-bbfd-2ac848237440","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Holttestet_talaltak_a_nyiregyhazi_szurkalo_autojaban","timestamp":"2018. november. 27. 11:22","title":"Holttestet találtak a nyíregyházi szurkáló autójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef0708bf-96ce-4b9b-8d7a-d453ae7397b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiterjesztett valóság igen hasznos és látványos technológia. Most nem várt területen kamatoztatták. Előttünk a jövő tetkója? ","shortLead":"A kiterjesztett valóság igen hasznos és látványos technológia. Most nem várt területen kamatoztatták. Előttünk a jövő...","id":"20181128_tetovalas_kiterjeszett_valosag_olo_sabandija_sonic_the_hedgehog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef0708bf-96ce-4b9b-8d7a-d453ae7397b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577fbb26-c1b9-4e2d-a10e-5bc08e6296f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_tetovalas_kiterjeszett_valosag_olo_sabandija_sonic_the_hedgehog","timestamp":"2018. november. 28. 14:03","title":"Olyan tetoválást csinált magának egy videojátékos, hogy az ön szeme is elkerekedik, ha meglátja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyermektelen hajadonok megkönnyebbültek ugyan, hogy nincs joguk szülni, de akkor most a gyermektelen nőtársainknak kiutal az állam egy férjet? A kétfarkúak az államtitkártól várnak választ a kínzó kérdésekre.","shortLead":"A gyermektelen hajadonok megkönnyebbültek ugyan, hogy nincs joguk szülni, de akkor most a gyermektelen nőtársainknak...","id":"20181128_Lesz_nemzeti_ferj_kiutalas__a_ketfarkuak_levelet_irtak_Novak_Katalinnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d18eb2-ed63-4eb8-8743-ecd69057ddcb","keywords":null,"link":"/elet/20181128_Lesz_nemzeti_ferj_kiutalas__a_ketfarkuak_levelet_irtak_Novak_Katalinnak","timestamp":"2018. november. 28. 14:03","title":"Lesz nemzeti férjkiutalás? – a kétfarkúak levelet írtak Novák Katalinnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a194b5df-4e4a-4ecd-a225-33bda4dc156a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hat hónapnyi utazást követően várhatóan ma 21 óra körül landol a Marson a NASA robotgeológusa, amely a vörös bolygó rengéseit is vizsgálja majd. Az InSight leszállását élőben sugározzák.","shortLead":"Hat hónapnyi utazást követően várhatóan ma 21 óra körül landol a Marson a NASA robotgeológusa, amely a vörös bolygó...","id":"20181126_nasa_insight_urszonda_mars_leszallas_elo_adas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a194b5df-4e4a-4ecd-a225-33bda4dc156a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdfebc5-25af-4670-8f73-7b619cc00be8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_nasa_insight_urszonda_mars_leszallas_elo_adas","timestamp":"2018. november. 26. 19:33","title":"Itt nézheti élőben a NASA újabb történelmi landolását a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e8ae69-7241-44ed-8943-dac4ee6bdc04","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A katasztrófavédők vitték a helyszínre és állították fel az ország karácsonyfáját a fővárosi Kossuth Lajos téren.","shortLead":"A katasztrófavédők vitték a helyszínre és állították fel az ország karácsonyfáját a fővárosi Kossuth Lajos téren.","id":"20181128_orszag_karacsonyfa_parlament_kossuth_ter_katasztrofavedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7e8ae69-7241-44ed-8943-dac4ee6bdc04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638633da-d674-4234-a651-13b0ed11a0c7","keywords":null,"link":"/elet/20181128_orszag_karacsonyfa_parlament_kossuth_ter_katasztrofavedelem","timestamp":"2018. november. 28. 15:15","title":"Már áll az ország karácsonyfája – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acbe50fa-8388-4a71-93ae-f435639fc67e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A svéd Lundi Egyetem kutatói szerint fele annyi spermájuk van azoknak a férfiaknak, akiknek apja dohányzott a gyermek fogamzása idején, mint a nemdohányzó apák fiainak. ","shortLead":"A svéd Lundi Egyetem kutatói szerint fele annyi spermájuk van azoknak a férfiaknak, akiknek apja dohányzott a gyermek...","id":"20181127_svedorszag_lundi_egyetem_dohanyzas_spermium_sperma_spermiumszam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acbe50fa-8388-4a71-93ae-f435639fc67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca83b53-84c1-4b3a-b535-0ed7fcb289f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_svedorszag_lundi_egyetem_dohanyzas_spermium_sperma_spermiumszam","timestamp":"2018. november. 27. 21:03","title":"Felfedeztek valami nagyon aggasztót a dohányzó apák és fiaiakkal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0145fc8-8281-455d-b94d-a8f26155caad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó új kompakt modellje a dízelek kedvező fogyasztását és nagy nyomatékát a benzinmotorok finom járásával kombinálja. A turbó nélküli lágyhibrid meghajtás benzinnel üzemel.","shortLead":"A japán gyártó új kompakt modellje a dízelek kedvező fogyasztását és nagy nyomatékát a benzinmotorok finom járásával...","id":"20181128_megerkezett_az_uj_mazda_3_skyactiv_lagyhibrid_dizel_benzinmotor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0145fc8-8281-455d-b94d-a8f26155caad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c06baadb-0960-4578-8816-30f46b1d77c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181128_megerkezett_az_uj_mazda_3_skyactiv_lagyhibrid_dizel_benzinmotor","timestamp":"2018. november. 28. 11:21","title":"Itt az új Mazda 3, ami elmossa a határt a benzines és dízeles autók között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b7439f-76b8-4d03-ae28-9f404836b71b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő a Lánchídnál esett a folyóba, a Várkert Bazárnál mentették ki. ","shortLead":"A nő a Lánchídnál esett a folyóba, a Várkert Bazárnál mentették ki. ","id":"20181126_Indiai_not_kellett_kimenteni_a_Dunabol_hetfon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8b7439f-76b8-4d03-ae28-9f404836b71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a626fe-cdf8-4df3-af2b-c61d48620deb","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Indiai_not_kellett_kimenteni_a_Dunabol_hetfon","timestamp":"2018. november. 26. 17:49","title":"Indiai nőt kellett kimenteni a Dunából hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]